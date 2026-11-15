Ιράν: «Σοβαρό εθνικό αίτημα» η αποχώρηση από τη Συνθήκη για την Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων

Ο Κασκαβί σημείωσε επίσης ότι οι τρέχουσες συνθήκες έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας ολοκληρωμένων διασφαλίσεων του Ιράν και του άρθρου 68, προσθέτοντας ότι ούτε η κοινοβουλευτική επιτροπή ούτε το Κοινοβούλιο στο σύνολό του έχει καταλήξει σε συγκεκριμένη απόφαση σχετικά με την αποχώρηση.

Ανέφερε ότι είναι η πρώτη φορά που οι πυρηνικές εγκαταστάσεις ενός κράτους-μέλους δέχθηκαν στρατιωτική επίθεση. «Η NPT προορίζεται για καιρό πολέμου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτίθενται σε πυρηνικές εγκαταστάσεις ή για καιρό ειρήνης;» αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά.

Τον σκοπό της Συνθήκης Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων – NPT μετά από στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων ενός κράτους-μέλους αμφισβήτησε ο Χασάν Κασκαβί, εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή.

Συνέχισε λέγοντας ότι το Ιράν έχει επιτύχει ένα βαθμό αποτροπής μέσω εκτεταμένων βελτιώσεων στις επιθετικές και αμυντικές του δυνατότητες, γεγονός που καθιστά την τρέχουσα κατάσταση διαφορετική από τους πολέμους των 12 και των 40 ημερών. «Βρισκόμαστε στο αποκορύφωμα των συνθηκών πολέμου», είπε, προσθέτοντας ότι το Ιράν δεν επιδιώκει να ξεκινήσει επιθετικές ενέργειες, αλλά παραμένει έτοιμο να αμυνθεί.

«Ο εχθρός μπορεί να ξεκινήσει τον πόλεμο, αλλά το τέλος του εξαρτάται από εμάς», δήλωσε ο Κασκαβί, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση δεν θα είναι απαραίτητα μια σύντομη επιχείρηση που θα διαρκέσει μόνο λίγες ημέρες.

Ιράν: Οι ΗΠΑ συμφώνησαν, υπέγραψαν και δεν τήρησαν την συμφωνία

Όσον αφορά τη διπλωματία, ανέφερε ότι το Ιράν βρίσκεται έχει ήδη διαπραγματευτεί και συμφωνήσει, υποστηρίζοντας ότι οι προηγούμενες διαπραγματεύσεις έχουν ήδη καλύψει όλα τα σχετικά ζητήματα και οδήγησαν σε μια συμφωνία που υπογράφηκε από τους προέδρους του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Τόνισε ότι η Ουάσιγκτον εγκατέλειψε τη συμφωνία αυτή, αναφέροντας ότι πλέον «δεν υπάρχει τίποτα να συζητηθεί».