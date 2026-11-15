Ιράν: «Σοβαρό εθνικό αίτημα» η αποχώρηση από τη Συνθήκη για την Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του ot.gr στην Google
Τον σκοπό της Συνθήκης Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων – NPT μετά από στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων ενός κράτους-μέλους αμφισβήτησε ο Χασάν Κασκαβί, εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή.
Ανέφερε ότι είναι η πρώτη φορά που οι πυρηνικές εγκαταστάσεις ενός κράτους-μέλους δέχθηκαν στρατιωτική επίθεση. «Η NPT προορίζεται για καιρό πολέμου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτίθενται σε πυρηνικές εγκαταστάσεις ή για καιρό ειρήνης;» αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά.
Ο Κασκαβί σημείωσε επίσης ότι οι τρέχουσες συνθήκες έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας ολοκληρωμένων διασφαλίσεων του Ιράν και του άρθρου 68, προσθέτοντας ότι ούτε η κοινοβουλευτική επιτροπή ούτε το Κοινοβούλιο στο σύνολό του έχει καταλήξει σε συγκεκριμένη απόφαση σχετικά με την αποχώρηση.
Συνέχισε λέγοντας ότι το Ιράν έχει επιτύχει ένα βαθμό αποτροπής μέσω εκτεταμένων βελτιώσεων στις επιθετικές και αμυντικές του δυνατότητες, γεγονός που καθιστά την τρέχουσα κατάσταση διαφορετική από τους πολέμους των 12 και των 40 ημερών. «Βρισκόμαστε στο αποκορύφωμα των συνθηκών πολέμου», είπε, προσθέτοντας ότι το Ιράν δεν επιδιώκει να ξεκινήσει επιθετικές ενέργειες, αλλά παραμένει έτοιμο να αμυνθεί.
«Ο εχθρός μπορεί να ξεκινήσει τον πόλεμο, αλλά το τέλος του εξαρτάται από εμάς», δήλωσε ο Κασκαβί, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση δεν θα είναι απαραίτητα μια σύντομη επιχείρηση που θα διαρκέσει μόνο λίγες ημέρες.
Ιράν: Οι ΗΠΑ συμφώνησαν, υπέγραψαν και δεν τήρησαν την συμφωνία
Όσον αφορά τη διπλωματία, ανέφερε ότι το Ιράν βρίσκεται έχει ήδη διαπραγματευτεί και συμφωνήσει, υποστηρίζοντας ότι οι προηγούμενες διαπραγματεύσεις έχουν ήδη καλύψει όλα τα σχετικά ζητήματα και οδήγησαν σε μια συμφωνία που υπογράφηκε από τους προέδρους του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Τόνισε ότι η Ουάσιγκτον εγκατέλειψε τη συμφωνία αυτή, αναφέροντας ότι πλέον «δεν υπάρχει τίποτα να συζητηθεί».
Ο εκπρόσωπος της ιρανικής επιτροπής τόνισε επίσης ότι η διπλωματία δεν έχει αποκλειστεί, αναφέροντας ότι το Ιράν έχει θέσει επτά όρους για την επίλυση της κατάστασης.
Αν η Ουάσιγκτον συμφωνούσε να σεβαστεί αυτούς τους όρους, είπε, το Ιράν θα μπορούσε να ξεπεράσει την τρέχουσα κατάσταση «ούτε πολέμου – ούτε ειρήνης» όπως την αποκάλεσε χαρακτηριστικά, ανοίγοντας το δρόμο για μεγαλύτερη περιφερειακή σταθερότητα και νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας.
Ο υψηλόβαθμος βουλευτής δήλωσε ότι η επιλογή εναπόκειται πλέον στην Ουάσιγκτον, προσθέτοντας ότι το Ιράν «είναι έτοιμο να πολεμήσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέξουν τον πόλεμο», αλλά ταυτόχρονα είναι πρόθυμο να προχωρήσει σε νέα ρύθμιση αν γίνουν αποδεκτοί οι όροι του.
Ο Κασκαβί επέκρινε επίσης τους οικονομικούς περιορισμούς των ΗΠΑ κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι επηρεάζουν τις αγορές και τους πληθυσμούς σε όλες τις γειτονικές χώρες, και όχι μόνο τον πληθυσμό του Ιράν, που ανέρχεται σε περίπου 90 εκατομμύρια.
Ανέφερε ότι επηρεάζονται περίπου 300 εκατομμύρια άνθρωποι στις γειτονικές αγορές, καλώντας τις κυβερνήσεις τους να διαμαρτυρηθούν για τα μέτρα αυτά. Ο Κασκαβί πρόσθεσε ότι οι χώρες που παρέχουν έδαφος για επιθέσεις κατά του Ιράν θα πρέπει να καταβάλουν (πολεμικές) αποζημιώσεις στην Τεχεράνη.
Πηγή: in.gr