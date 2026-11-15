WSJ: Το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει έως και 2.500 πυραύλους – Τι ισχυρίζεται ο Τραμπ

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Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν πως το Ιράν διαθέτει στο οπλοστάσιό του από 1.500 έως 2.500 πυραύλους, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Η εκτίμηση χαρακτηρίζεται ως «χαμηλής εμπιστοσύνης» λόγω των δυσκολιών στην παρακολούθηση του ακριβούς αριθμού των όπλων που είναι έτοιμα προς εκτόξευση ή αποθηκευμένα, ωστόσο η Τεχεράνη διατηρεί μια υπολογίσιμη ικανότητα πλήγματος κατά αμερικανικών στόχων σε περίπτωση αναζωπύρωσης του πολέμου, αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal (WSJ).

Παρότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προκάλεσαν ζημιές στις εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων του Ιράν, η χώρα συνέχισε να ανασυγκροτεί το οπλοστάσιό της, αν και με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο. Η ανασυγκρότηση πραγματοποιείται κυρίως με τη χρήση εξαρτημάτων που είχαν αποθηκευτεί σε αποθέματα, σύμφωνα με τους αξιωματούχους. Η Τεχεράνη διαθέτει επίσης μεγάλο αριθμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και πυραύλων μικρού βεληνεκούς.

Η ανασύσταση του ιρανικού πυραυλικού αποθέματος έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν είχαν αποδεκατιστεί. Παράλληλα, έχει επηρεάσει τις εσωτερικές συζητήσεις στην κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων από κοινού με το Ισραήλ, ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ο Τραμπ, το Ισραήλ και οι χώρες του Κόλπου

Αντίστοιχα, Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το Ιράν διαθέτει περισσότερους από 1.500 βαλλιστικούς πυραύλους.

Η Σιμόν Λίντιν, η οποία διετέλεσε αναπληρώτρια υφυπουργός Άμυνας για θέματα Μέσης Ανατολής κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, δήλωσε ότι ακόμη και η χαμηλότερη εκτίμηση των 1.500 πυραύλων σημαίνει πως το Ιράν έχει αναπληρώσει περισσότερο από το ήμισυ του εκτιμώμενου προπολεμικού του αποθέματος.

Το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει βαλλιστικούς πυραύλους, drones και βελτιωμένες τακτικές για να συνεχίσει να προκαλεί ζημιές σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ραντάρ και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ως αποτέλεσμα, πολλά αμερικανικά στρατιωτικά μέσα έχουν μεταφερθεί στο Ισραήλ, το οποίο θεωρείται ασφαλέστερο, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους.

Προς το παρόν, ο Τραμπ έχει επιλέξει να διατηρήσει την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη μέσω ναυτικού αποκλεισμού και κυρώσεων, αντί να διατάξει μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιθέσεις.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αξιοποίησε την παύση των εχθροπραξιών για να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με το Ιράν, αναζητώντας τη δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας. Ωστόσο, ο Τραμπ τού έδωσε εντολή να τερματίσει τις διπλωματικές επαφές και να επικεντρωθεί σε ζητήματα εσωτερικής πολιτικής.

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο έχουν διαμηνύσει στην κυβέρνηση Τραμπ ότι δεν επιθυμούν επιστροφή στον πόλεμο, καθώς το Ιράν θα μπορούσε να τους στοχοποιήσει με πυραύλους και drones ως αντίποινα.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος εξακολουθεί προς το παρόν να ασκεί καθήκοντα υπηρεσιακού πρωθυπουργού μετά τις άκαρπες εκλογές του περασμένου μήνα, συνεχίζει να πιέζει για την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, βρέθηκε την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους σχετικά με το Ιράν.

Την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια ομιλίας του για την Ημέρα των Βετεράνων, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν νικήσει ολοκληρωτικά την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Κερδίσαμε», δήλωσε. «Τώρα το ερώτημα είναι πότε θέλουμε να τελειώσουμε. Πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωτική νίκη, όχι μια νίκη κατά 93%. Η νίκη θα είναι ολοκληρωτική».

Αργότερα, μιλώντας στον ραδιοφωνικό παραγωγό Χιου Χιούιτ, δήλωσε ότι θα αποτελούσε «ήττα» για τις ΗΠΑ εάν το ιρανικό καθεστώς εξακολουθούσε να βρίσκεται στην εξουσία στο τέλος της προεδρικής του θητείας.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η επιχείρηση «Epic Fury» (Επική Οργή), όπως ονομάζουν οι ΗΠΑ την επιχείρηση κατά του Ιράν, έχει καταστήσει τις ιρανικές δυνάμεις ανίκανες να αντιδράσουν, ενώ η εκστρατεία οικονομικής ασφυξίας έχει καταστήσει το καθεστώς πιο αδύναμο από ποτέ.

Δύσκολο να υπολογιστεί το πραγματικό μέγεθος του ιρανικού οπλοστασίου

Η εκτίμηση του αριθμού των πυραύλων που διαθέτει το Ιράν είναι δύσκολη, λόγω της μυστικότητας με την οποία αντιμετωπίζει το ζήτημα η Τεχεράνη, του μεγάλου αριθμού διαφορετικών κατασκευαστών πυραύλων από τους οποίους εξαρτάται η χώρα, καθώς και άγνωστων παραμέτρων, όπως ο αριθμός των νέων πυραύλων που μπορεί να κατασκευάσει χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένα εξαρτήματα αποθηκευμένα σε υπόγειες εγκαταστάσεις.

Αυτό δήλωσε ο Τζιμ Λάμσον, επισκέπτης ερευνητής στο King’s College του Λονδίνου και πρώην αναλυτής της CIA, ο οποίος ειδικευόταν στις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Όπως πρόσθεσε, το έργο της εκτίμησης περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι οι προπολεμικές εκτιμήσεις για τα πυραυλικά αποθέματα του Ιράν ήταν ήδη ασαφείς.

«Έχοντας πραγματοποιήσει αυτή την εργασία για λογαριασμό της κυβέρνησης, γνωρίζω ότι οι εκτιμήσεις μπορεί να έχουν εξαιρετικά χαμηλό βαθμό αξιοπιστίας, ακόμη και όταν υπάρχουν στη διάθεσή σου όλες οι απόρρητες πληροφορίες», δήλωσε.

Η καταστροφή των δυνατοτήτων του Ιράν στον τομέα των βαλλιστικών πυραύλων αποτελούσε έναν από τους στόχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ όταν ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Και οι δύο χώρες δήλωσαν ότι πέτυχαν τον στόχο τους μετά την κοινή εκστρατεία βομβαρδισμών. Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν είχε συντριβεί με επιτυχία και ότι τα εναπομείναντα αποθέματα πυραύλων «εξαντλούνταν».

Ωστόσο, παρά τα σοβαρά πλήγματα που έχουν υποστεί, «ανασυγκροτούνται, επανεξοπλίζονται» και προετοιμάζονται για έναν νέο, σοβαρό γύρο συγκρούσεων, δήλωσε Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος.

Πηγή: WSJ