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Τραμπ: «Πολύ απίθανη» μια νέα επίθεση στο Ιράν

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι σκοπεύει να αναβάλει, προς το παρόν, νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, κατόπιν εκκλήσεων από χώρες της περιοχής, αλλά η Τεχεράνη φαίνεται πολύ επιφυλακτική

World 10.11.2026, 08:29
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Τραμπ: «Πολύ απίθανη» μια νέα επίθεση στο Ιράν
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται πλέον να προκρίνει τη διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να αποκλείει την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Στις τελευταίες δηλώσεις του, στις 8 και 9 Νοεμβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι μια νέα αμερικανική επίθεση είναι «πολύ απίθανη», εφόσον συνεχιστεί η πρόοδος στις συνομιλίες, ενώ έκανε λόγο για θετική δυναμική προς τον τερματισμό του πολέμου. Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, αμφισβητεί την εικόνα που παρουσιάζει η Ουάσιγκτον και επιμένει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία με αμερικανικούς όρους.

Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο CNN, στις 8 Νοεμβρίου, ο Τραμπ συνέδεσε ευθέως την αποφυγή νέων αεροπορικών πληγμάτων με την επίτευξη μιας «πολύ ισχυρής συμφωνίας». Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να επαναλάβουν τις επιθέσεις, απάντησε ότι κάτι τέτοιο είναι «πολύ απίθανο» να χρειαστεί, εφόσον οι Ιρανοί διαπραγματευτές καταλήξουν σε συμφωνία. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι ο αμερικανικός στρατός έχει ήδη εντοπίσει πιθανούς στόχους σε κρίσιμες υποδομές, αναφέροντας χαρακτηριστικά 38 γέφυρες που, όπως είπε, θα μπορούσαν να καταστραφούν μέσα σε μία ώρα.

Την επόμενη ημέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ακόμη πιο αισιόδοξος. Μετά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, ο οποίος διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο, δήλωσε ότι υπάρχει «καλή πιθανότητα» να επιτευχθεί συμφωνία. Υποστήριξε επίσης ότι οι Ιρανοί συνομιλητές εμφανίζονται πλέον ιδιαίτερα ευγενικοί στις επαφές τους με την αμερικανική πλευρά.

Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν προς το παρόν να ξεκινήσουν νέα στρατιωτική επιχείρηση, επικαλούμενος τη θετική πορεία των διπλωματικών προσπαθειών και την επιθυμία των αραβικών κρατών του Κόλπου να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση. Δεν απέσυρε, ωστόσο, την απειλή χρήσης βίας: διαβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν έτοιμες να δράσουν εάν αλλάξουν οι συνθήκες. Σε δηλώσεις του στις 9 Νοεμβρίου χαρακτήρισε, μάλιστα, τον πόλεμο ουσιαστικά τελειωμένο από στρατιωτική άποψη, όπως μεταδίδει το Al Jazeera.

Ιράν

Η αισιοδοξία Τραμπ δεν βρίσκει απόκριση στην Τεχεράνη

Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν σαφώς πιο επιφυλακτική. Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, κάλεσε την Ουάσιγκτον να σταματήσει, όπως είπε, να κατασκευάζει «ψευδείς ειδήσεις για ανύπαρκτες συνομιλίες». Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποδεχθούν τους επτά όρους που έχει θέσει επανειλημμένα η ιρανική πλευρά, αντί να παρουσιάζουν τις εξελίξεις ως ένδειξη επικείμενης συμφωνίας, αναμετάδωσε το Reuters από τους Times of Israel.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, παρουσίασε την πρόταση της Τεχεράνης ως μια συγκεκριμένη διέξοδο από την κρίση, σύμφωνα με το ABC News. Υποστήριξε ότι, εάν οι ΗΠΑ ικανοποιήσουν τις ιρανικές απαιτήσεις, η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να αποκατασταθεί μέσα σε δύο ημέρες. Απέρριψε επίσης ως ψευδείς τους αμερικανικούς ισχυρισμούς ότι το Ιράν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Το πυρηνικό πρόγραμμα και ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ παραμένουν τα δύο βασικά σημεία τριβής. Η Ουάσιγκτον ζητά ουσιαστικές δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι η επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού συνδέεται με την αποδοχή των όρων της. Η αμερικανική ναυτική πίεση και οι συνεχιζόμενες περιορισμένες επιθέσεις στην περιοχή συντηρούν τον φόβο νέας κλιμάκωσης.

Παρά την αισιοδοξία που εκπέμπει ο Τραμπ, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά ως προς τους όρους μιας συμφωνίας. Η Ουάσιγκτον διατηρεί ανοιχτή τη στρατιωτική επιλογή ως μοχλό πίεσης, ενώ η Τεχεράνη αρνείται να εμφανιστεί ότι διαπραγματεύεται υπό απειλή.

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