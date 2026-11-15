Kraft Heinz: Το στοίχημα της αναγέννησης με ramen με τυρί και Jell-O υψηλής πρωτεΐνης

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Ramen με τυρί, επιδόρπιο Jell-O με πρόσθετη πρωτεΐνη και μπέικον σε στρογγυλές φέτες για σάντουιτς. Αυτά είναι μερικά από τα νέα προϊόντα με τα οποία η Kraft Heinz επιχειρεί να αναζωογονήσει τις πωλήσεις της και να πείσει καταναλωτές και επενδυτές ότι μπορεί να αντιστρέψει την πολυετή πτωτική πορεία της.

Ο αμερικανικός όμιλος, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς συσκευασμένων τροφίμων παγκοσμίως, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα που απασχολεί συνολικά τη βιομηχανία τροφίμων: αρκετοί καταναλωτές απομακρύνονται από τα παραδοσιακά προϊόντα που επί δεκαετίες αποτελούσαν τη βάση των πωλήσεών της, σημειώνει η Wall Street Journal.

Ο διευθύνων σύμβουλος Στιβ Κέιχιλεν, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της εταιρείας πριν από σχεδόν έναν χρόνο, έχει ήδη διαθέσει 700 εκατ. δολάρια για την ενίσχυση της επιχείρησης και έχει προχωρήσει στην πρόσληψη 400 νέων εργαζομένων. Όπως υποστηρίζει, οι ιστορικές μάρκες του ομίλου είχαν μείνει χωρίς επαρκείς επενδύσεις για περισσότερο από μία δεκαετία.

Μέσα στο 2026, η Kraft Heinz διέθεσε 325 εκατ. δολάρια για μάρκετινγκ, 250 εκατ. για τη μείωση των τιμών, 75 εκατ. για προσωπικό και 50 εκατ. για τη βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων και την ανάπτυξη νέων.

Νέα προϊόντα Kraft Heinz με έμφαση στην πρωτεΐνη

Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής είναι η ανανέωση του χαρτοφυλακίου, με προϊόντα που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες διατροφικές προτιμήσεις. Περίπου τα μισά προϊόντα που σχεδιάζει να λανσάρει η εταιρεία το 2027 θα εντάσσονται στην κατηγορία της υγείας και ευεξίας, με έμφαση σε επιλογές που περιέχουν περισσότερη πρωτεΐνη ή λιγότερη ζάχαρη.

Στις νέες προτάσεις που αναμένεται να φτάσουν στα αμερικανικά καταστήματα την επόμενη άνοιξη περιλαμβάνονται πουτίγκα Jell-O με 10 γραμμάρια πρωτεΐνης, Crystal Light με πρόσθετες φυτικές ίνες και πρωτεΐνη, μπέικον Oscar Mayer ειδικά σχεδιασμένο για σάντουιτς, καθώς και το Kraft Mac & Cheese Cheesy Ramen.

Το τελευταίο έχει ήδη δοκιμαστεί στον Καναδά, όπου, σύμφωνα με τον Κέιχιλεν, εξαντλήθηκε μέσα σε μία εβδομάδα από την κυκλοφορία του. Η εταιρεία θεωρεί ότι η σύνδεση της ευκολίας ενός δημοφιλούς προϊόντος όπως τα noodles με τη χαρακτηριστική γεύση του Kraft Mac & Cheese μπορεί να προσελκύσει νέους καταναλωτές.

Παράλληλα, το PowerMac, μια νέα εκδοχή του προϊόντος με περισσότερη πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, έχει συμβάλει στην επιστροφή της συγκεκριμένης μάρκας σε θετικούς ρυθμούς πωλήσεων, για πρώτη φορά έπειτα από αρκετά χρόνια.

Η Kraft Heinz δεν εγκαταλείπει, πάντως, τις παραδοσιακές συνταγές της. Η κλασική κέτσαπ Heinz, η οποία περιέχει σιρόπι καλαμποκιού υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη, θα παραμείνει στα ράφια. Ο Κέιχιλεν εξήγησε στην Journal ότι η αντικατάστασή του με ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο θα αύξανε το κόστος και θα δυσκόλευε τη διατήρηση προσιτών τιμών.

Η εταιρεία έχει επίσης επεκτείνει τη σειρά Heinz Simply, η οποία χρησιμοποιεί ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, προσθέτοντας φέτος πικάντικες και με γεύση τουρσί εκδοχές. Πρόκειται για τις πρώτες νέες γεύσεις της σειράς εδώ και περισσότερο από δέκα χρόνια, οι οποίες έχουν ήδη συμβάλει στην ανάπτυξή της.

Οι αμφιβολίες της Wall Street

Παρά τις επενδύσεις, οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί. Η μετοχή της Kraft Heinz κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα από την αρχή του έτους, την ώρα που ο δείκτης S&P 500 έχει ενισχυθεί κατά 11%.

Ο αναλυτής της TD Cowen, Ρομπ Μόσκοου, μιλώντας στην Journal εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο αρκετές από τις ιστορικές μάρκες μπορούν να ανακτήσουν την απήχησή τους. Εκτιμά επίσης ότι η εταιρεία ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετες επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων για να επιτύχει τους στόχους ανάπτυξης.

Προβλήματα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι σειρές Oscar Mayer και Kraft cheese, ενώ ακόμη και το Philadelphia cream cheese πιέζεται από τη στροφή των καταναλωτών προς το cottage cheese, το οποίο θεωρείται πλουσιότερο σε πρωτεΐνη. Η εταιρεία αναζητά νέες εκδοχές του προϊόντος που δεν θα εξαρτώνται τόσο από την παραδοσιακή κατανάλωσή του με ψωμί και bagels.

Ο Κέιχιλεν αναγνωρίζει ότι δεν μπορούν να αναπτύσσονται ταυτόχρονα όλες οι κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος, ο οποίος διαθέτει παρουσία σε περισσότερες από 50 κατηγορίες προϊόντων.

Στο συρτάρι το σχέδιο διάσπασης

Η αναδιάρθρωση αφορά και τη συνολική δομή της Kraft Heinz. Πέρυσι, η εταιρεία είχε ανακοινώσει σχέδιο διάσπασης σε δύο επιχειρήσεις, διαχωρίζοντας τις διεθνείς δραστηριότητες στα καρυκεύματα από τον τομέα τροφίμων της Βόρειας Αμερικής. Ο Κέιχιλεν, ωστόσο, ανέστειλε τις σχετικές εργασίες έπειτα από επανεξέταση της επιχείρησης και συζητήσεις με την Berkshire Hathaway, τον μεγαλύτερο μέτοχο του ομίλου.

Πλέον, η διάσπαση δεν αποτελεί προτεραιότητα. Η διοίκηση εξετάζει αντίθετα εξαγορές και πωλήσεις δραστηριοτήτων, με στόχο ένα χαρτοφυλάκιο περισσότερο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη. Πρόσφατο παράδειγμα είναι η πώληση πλειοψηφικού ποσοστού στην επιχείρηση καφέ της Βόρειας Αμερικής.

Ο στόχος της διοίκησης είναι οι πωλήσεις να παραμείνουν σταθερές το 2027 και να επιστρέψουν, μαζί με τα κέρδη, σε ετήσια ανάπτυξη το 2028. Το στοίχημα είναι αν οι νέες γεύσεις, οι επενδύσεις και η ανανέωση των ιστορικών εμπορικών σημάτων θα αποδειχθούν αρκετές για να αλλάξουν την πορεία ενός κολοσσού που αναζητά ξανά τη θέση του στην αγορά.