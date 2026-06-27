Kraft Heinz: Νέα παγκόσμια δομή με τρεις γεωγραφικές περιφέρειες για ταχύτερη ανάπτυξη

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Η επόμενη φάση της στρατηγικής ανάπτυξης της Kraft Heinz περνά μέσα από μια εκτεταμένη οργανωτική αναδιάρθρωση, με στόχο την μεγαλύτερη ευελιξία, την ταχύτερη λήψη αποφάσεων και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διεθνών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με το περιοδικό ESM, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι από την 1η Ιουλίου 2026 θα εφαρμόσει ένα νέο μοντέλο λειτουργίας, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία της στις βασικές αγορές και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.

Τρεις γεωγραφικές περιφέρειες στο επίκεντρο της Kraft Heinz

Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής, η εταιρεία θα οργανώσει τις δραστηριότητές της σε τρεις βασικές γεωγραφικές περιφέρειες: τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και τις αναπτυγμένες αγορές του Ειρηνικού, καθώς και τις αναδυόμενες αγορές.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η νέα δομή αποσκοπεί στην καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες κάθε αγοράς, επιτρέποντας παράλληλα την ταχύτερη υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Kraft Heinz, Steve Cahillane, τόνισε ότι η εταιρεία έχει ήδη αποκτήσει σημαντική δυναμική σε πολλούς τομείς και ότι η νέα περιφερειακή οργάνωση θα επιτρέψει την ακόμη ταχύτερη κλιμάκωση αυτής της προόδου.

Όπως σημείωσε, οι εμβληματικές μάρκες του ομίλου συνεχίζουν να εξελίσσονται, αποδεικνύοντας ότι μπορούν να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της αγοράς, να αναπτύσσονται και να διατηρούν την ανταγωνιστικότητά τους.

Η ενοποίηση των αναδυόμενων αγορών

Η νέα δομή προβλέπει την ενοποίηση των μέχρι σήμερα ξεχωριστών δραστηριοτήτων της Ασίας και των αγορών της Δυτικής και Ανατολικής ζώνης σε μία ενιαία περιφέρεια Αναδυόμενων Αγορών.

Επικεφαλής της νέας μονάδας αναλαμβάνει ο Marcel Regis, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για τη χάραξη της στρατηγικής ανάπτυξης στις συγκεκριμένες αγορές.

Παράλληλα, η νέα περιφέρεια Ευρώπης και Αναπτυγμένων Αγορών του Ειρηνικού θα ενσωματώσει και ευρωπαϊκές χώρες που έως σήμερα υπάγονταν στις προηγούμενες δομές των Αναδυόμενων Αγορών. Την ευθύνη της συγκεκριμένης περιοχής διατηρεί ο Willem Brandt.

Αμετάβλητη παραμένει η διοίκηση της Βόρειας Αμερικής, η οποία εξακολουθεί να καλύπτει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, με επικεφαλής τον Nico Amaya.

Η νέα προσέγγιση στην εφοδιαστική αλυσίδα

Η Kraft Heinz προχωρά επίσης στην ενοποίηση των λειτουργιών των προμηθειών και της εφοδιαστικής αλυσίδας σε μία ενιαία παγκόσμια μονάδα.

Τη θέση της Global Chief Procurement and Supply Chain Officer αναλαμβάνει η Janelle Aydin, η οποία θα ηγηθεί της νέας λειτουργίας.

Σύμφωνα με τον Cahillane, η συγκέντρωση των δύο τομέων σε μία ενιαία δομή θα επιτρέψει στην εταιρεία να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα του εφοδιαστικού της δικτύου απέναντι στις συνεχείς προκλήσεις της διεθνούς αγοράς.

Αλλαγές και στη διοικητική ομάδα

Η αναδιοργάνωση συνοδεύεται και από μεταβολές στη διοικητική ομάδα της εταιρείας.

Ο Chief Omnichannel Sales and Asia Emerging Markets Officer, Cory Onell, καθώς και ο Global Chief Supply Chain Officer, Flavio Torres, αποχωρούν από τους σημερινούς τους ρόλους.

Ωστόσο, τα δύο στελέχη θα παραμείνουν στην Kraft Heinz για μεταβατικό χρονικό διάστημα ως σύμβουλοι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση της νέας οργανωτικής δομής και η απρόσκοπτη μετάβαση στο νέο επιχειρησιακό μοντέλο.