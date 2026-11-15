Μπέσεντ: Ζητά ριζική αλλαγή ηγεσίας στην Nvidia – Στο «μικροσκόπιο» ο Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ

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Για «ριζική αναδιάρθρωση» στην ηγεσία της Nvidia κάλεσε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, μετά την αποπομπή του τέως CEO Τζένσεν Χουάνγκ.

Μιλώντας στην εκπομπή Sunday Morning Futures του δικτύου Fox News, ο Μπέσεντ άφησε να εννοηθεί ότι η εταιρεία θα πρέπει να αναζητήσει νέο επικεφαλής εκτός του οργανισμού, έπειτα από μια σειρά καταγγελιών ότι διευκόλυνε τις πωλήσεις των προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης της σε κινεζικές οντότητες.

«Αυτό με κάνει να πιστεύω ότι, καθώς το διοικητικό συμβούλιο αναζητά νέο ηγέτη, πρέπει να κοιτάξει εκτός της εταιρείας», ανέφερε. «Με όσα συνέβαιναν στο εσωτερικό της, χρειάζονται μια ριζική αναδιάρθρωση».

Μπέσεντ: Στο επίκεντρο ζητήματα εθνικής ασφαλείας

Ο Μπέσεντ πρόσθεσε ότι θέλει να διαπιστώσει κατά πόσον η Nvidia αγνόησε σκόπιμα προειδοποιητικά σημάδια σχετικά με εταιρείες-βιτρίνες, πολλές εκ των οποίων βρίσκονταν στη Σιγκαπούρη, οι οποίες διοχέτευαν μικροτσίπ στην Κίνα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, φαίνεται ότι ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ επιδιώκει να μετατοπίσει το επίκεντρο από τις προσωπικές… «αδυναμίες» του Χουάνγκ στις νομικές πτυχές και τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

«Θέλω να επανέρχομαι συνεχώς στο ποια ήταν η εταιρική κουλτούρα στη Nvidia και αν πίεζαν για αυτές τις φαινομενικά παράνομες πωλήσεις προκειμένου να φουσκώσουν τα έσοδα και τα κέρδη τους», δήλωσε ο Μπέσεντ. «Και πιστεύω ότι χρειαζόμαστε απαντήσεις μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες από το διοικητικό συμβούλιο και τους εξωτερικούς νομικούς συμβούλους», πρόσθεσε.

Ο Μπέσεντ συνδύασε την έκκλησή του για αλλαγές στην κορυφή της εταιρείας με πιέσεις για τη διαλεύκανση των μηχανισμών κανονιστικής συμμόρφωσης.

«Έφεραν εξωτερικούς νομικούς συμβούλους και πιστεύω ότι θα λάβουμε εξηγήσεις για αυτή την κουλτούρα μη συμμόρφωσης στη Nvidia», δήλωσε στο Fox News.

Στο «μικροσκόπιο» ο Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ

Ο επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι υποστήριζε εδώ και καιρό την ένταξη της Megaspeed International στη «μαύρη λίστα» του εμπορίου, ωστόσο «έδειξε» με νόημα τον Υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, ως το αρμόδιο μέλος του υπουργικού συμβουλίου που θα έπρεπε να αναλάβει δράση.

«Όπως είπα, πολλά άλλα υπουργεία πίεζαν προς αυτή την κατεύθυνση και το Υπουργείο Εμπορίου είχε την αρμοδιότητα», δήλωσε ο Μπέσεντ την Κυριακή.

Η εποπτεία των εξαγωγών μικροτσίπ και των σχετικών ελέγχων από τον Λάτνικ βρίσκεται στο μικροσκόπιο ολοένα και εντονότερης κριτικής από την Πέμπτη.

Εκπρόσωπος του Λάτνικ δήλωσε στο δίκτυο NBC News ότι ο υπουργός συμφώνησε να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου.

Τι περιμένουν να ακούσουν οι Δημοκρατικοί

Από την πλευρά τους, οι Δημοκρατικοί ανυπομονούν να ακούσουν τις εξηγήσεις του Λάτνικ.

«Φαίνεται πως υπήρξε το εμπόδιο εντός της κυβέρνησης στην ανάσχεση της ροής αυτών των μικροτσίπ της Nvidia προς την Κίνα», δήλωσε στην εκπομπή Face the Nation του δικτύου CBS ο βουλευτής του Κονέκτικατ Τζιμ Χάιμς, το κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής. «Και το ερώτημα είναι γιατί;».

«Είναι δουλειά του Υπουργού Εμπορίου και δουλειά του προέδρου να αποτρέψουν να συμβεί αυτό», πρόσθεσε.