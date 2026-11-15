Σύνοδος ASEAN: Οι συμμετέχοντες και τα διακυβεύματα – Διαδηλώσεις εναντίον Τραμπ

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Ξεκινάει σήμερα στην πρωτεύουσαν των Φιλιππίνων, Μανίλα, η σύνοδος κορυφής της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), με την ατζέντα να επικεντρώνεται σε ζητήματα όπως το εμπόριο, η ασφάλεια και τη ενεργειακή κρίση, ενώ παρών θα είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η περιοχή εξακολουθεί να υφίσταται τις σοβαρές επιπτώσεις από τις ελλείψεις πετρελαίου που προκαλεί ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, αλλά και από τον ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ο οποίος έχει πλήξει σημαντικά τις οικονομίες.

Πριν τη συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Σι

Η 11μελής Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) επιδιώκει τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς, αν και δεν έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει αποφάσεις στα κράτη-μέλη της.

Στην ASEAΝ συμμετέχουν: Ινδονησία, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Μπρουνέι, Βιετνάμ, Λάος, Μιανμάρ, Καμπότζη και Ανατολικό Τιμόρ. Οι χώρες αυτές έχουν συνολικό πληθυσμό σχεδόν 694 εκατομμυρίων ανθρώπων, δηλαδή το 8,4% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται αρκετές συναντήσεις της ASEAN. Η σύνοδος κορυφής αυτής της εβδομάδας αναμένεται να είναι η τελευταία για το τρέχον έτος.

Ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων την Τρίτη, ημέρα κατά την οποία ολοκληρώνεται η σύνοδος, και μεταξύ άλλων είναι προγραμματισμένη μια συνάντησή του με τους υπόλοιπους ηγέτες της Quad (ΗΠΑ, Ινδία, Ιαπωνία και Αυστραλία). Η σύνοδος της ομάδας αυτής, που συστήθηκε με στόχο να αντισταθμίσει την επιρροή της Κίνας στην περιοχή, θα πραγματοποιηθεί λίγες ώρες πριν τη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Τραμπ, του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σεντζέν της Κίνας.

Εξάλλου και ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, αναμένεται να συμμετάσχει σε συνεδρίαση στην οποία θα πάρουν μέρος οι έντεκα χώρες-μέλη της ASEAN.

Διαδηλώσεις κατά της παρουσίας Τραμπ

Η σύνοδος ξεκινά εν μέσω διαδηλώσεων κατά της συμμετοχής των ΗΠΑ και του προγράμματος Pax Silica. Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Liwasang Bonifacio, έναν καθορισμένο χώρο ελεύθερης έκφρασης και διαδηλώσεων στη Μανίλα, και σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν πορεία προς το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο των Φιλιππίνων (PICC), στην πόλη Pasay, όπου διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής του ASEAN.

«Δεν πρόκειται να περιοριστούμε μέσα στα πάρκα. Θα διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας να διαδηλώνουμε», δήλωσε ο Jerome Adonis, πρόεδρος του συνδικαλιστικού κινήματος Kilusang Mayo Uno (KMU).

Η ένταση ξέσπασε όταν οι αστυνομικές δυνάμεις τούς εμπόδισαν να προσεγγίσουν τον χώρο, επικαλούμενες τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας και τους περιορισμούς στις διαδηλώσεις.

Kilusang Mayo Uno and other protesters are being blocked by police near Liwasang Bonifacio as they attempt to march toward PICC, the main venue of the ASEAN Summit on Sunday. (Facebook/Kilusang Mayo Uno) | via @edjreports https://t.co/NuoG7ZJZ2Z — The Philippine Star (@PhilippineStar) November 15, 2026

Τουλάχιστον 11 διαδηλωτές συνελήφθησαν. Η διαμαρτυρία τους στρέφεται κατά κύριο λόγο εναντίον του αμερικανικού προγράμματος Pax Silica που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της κυριαρχίας της Κίνας στην προμήθεια ημιαγωγών και σπανίων γαιών—, του οποίου το εμβληματικό έργο, μια βιομηχανική εγκατάσταση έκτασης 16.200 στρεμμάτων βόρεια της Μανίλας, απειλεί να εκτοπίσει οικογένειες ιθαγενών.

Πηγή: in.gr