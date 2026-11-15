Εσθονία: Κλείνει τις συνοριακές διαβάσεις με τη Ρωσία

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Η Εσθονία δηλώνει ότι θα κλείσει τα σύνορά της με τη Ρωσία κατηγορώντας τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (GRU) ότι διέταξε δολιοφθορά εναντίον εσθονικής εταιρείας κατασκευής drones.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (14/11), εντοπίστηκαν εισβολείς στην εταιρεία Threod Systems, στα περίχωρα του Ταλίν, οι οποίοι προσπαθούσαν να εισβάλουν στο κτίριο με σκοπό να το πυρπολήσουν και να προκαλέσουν έκρηξη, όπως δήλωσε την Κυριακή (15/11) η Γενική Εισαγγελέας Άστριντ Άσι.

Εσθονία: Η ανάρτηση του υπουργού Εξωτερικών

Μετά το περιστατικό, ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα, έγραψε στο X: «Μετά από σαφείς ενδείξεις ότι η ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU διέταξε δολιοφθορά εναντίον εσθονικής εταιρείας η χώρα θα κλείσει όλα τα σημεία διέλευσης των εσθονο-ρωσικών συνόρων από την 1η Δεκεμβρίου».

Το προσωπικό ασφαλείας της Threod απέτρεψε την επίθεση πριν προλάβει να προκαλέσει σημαντικές ζημιές, σύμφωνα με τις Αρχές. Οκτώ ύποπτοι, όλοι κάτοικοι της γειτονικής Λετονίας, συνελήφθησαν. Πέντε από αυτούς έχουν τεθεί υπό προφυλάκιση.

Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της Εσθονίας, δήλωσε ότι πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι αξιωματικοί της έδειξαν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής της ρωσικής υπηρεσίας GRU. Η Threod κατασκευάζει drones.

Η δήλωση του πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μίχαλ δήλωσε την Κυριακή: «Αυτό αποτελεί μέρος του ευρύτερου υβριδικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ευρώπης, με στόχο τη μείωση της υποστήριξης προς την Ουκρανία (…). Δεν θα μας εκφοβίσουν».