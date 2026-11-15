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Μητσοτάκης: Νέες υποσχετικές για την ακρίβεια σε προεκλογικούς τόνους

Τι αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του

Πολιτική 15.11.2026, 10:45
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Μητσοτάκης: Νέες υποσχετικές για την ακρίβεια σε προεκλογικούς τόνους
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Σε προεκλογικούς ρυθμούς παροχολογίας κινείται εν πολλοίς ο εβδομαδιαίος απολογισμός του κυβερνητικού έργου που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επιχειρεί να παρουσιάσει ως λύση στο πρόβλημα της γενικευμένης ακρίβειας που τσακίζει τα λαϊκά εισοδήματα μια σειρά από αποσπασματικά μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, για να κάμψει την ευρεία απόγνωση και αγανάκτηση. Ο ίδιος δεν κάνει την παραμικρή αναφορά στη νέα εκτόξευση του πληθωρισμού, παρά μόνο επέλεξε, στη λογική του «νέου συμβολαίου με τον ελληνικό λαό» για το οποίο μίλησε στη WSJ τις προηγούμενες μέρες, να δώσει μια ακόμη… υποσχετική για την ακρίβεια που παραπέμπει στο άγνωστο μέλλον: «έχουμε ακόμη δουλειά».

Για τις σεισμικές έρευνες στο Ιόνιο και για τον GSI

Ο πρωθυπουργός επισημαίνει στην ανάρτησή του με την ολοκλήρωση της υποβολής προσφορών στον διεθνή διαγωνισμό για σεισμικές έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας, με την υποβολή τριών προσφορών. Κάνει λόγο για «ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας μας», που «δείχνει ότι η αξιοποίηση των υδρογονανθράκων ωριμάζει και πέρα από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται ήδη εδώ» και προσθέτει: «Τα νέα δεδομένα θα μας δώσουν πληρέστερη εικόνα για το δυναμικό των θαλασσών μας και θα ενισχύσουν περαιτέρω το επενδυτικό ενδιαφέρον. Τις προσφορές θα τις αξιολογήσει τώρα επιτροπή της ΕΔΕΥΕΠ, που θα υποβάλει την εισήγησή της στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

Σε σχέση με τον GSI αναφέρει: «Την περασμένη Παρασκευή εκδόθηκε η άδεια εκτέλεσης εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου (Great Sea Interconnector, GSI), καθώς και η σχετική Navtex από τις ελληνικές αρχές. Όπως σας είχα πει, το έργο προχωράει. Χωρίς αναταράξεις και χωρίς εκπτώσεις στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε χθες για το έργο τους πολιτικούς αρχηγούς».

Για την ενεργειακή ακρίβεια

Δίνοντας έμφαση στο επίδομα θέρμανσης, ο πρωθυπουργός δείχνει να… συμμερίζεται την «αγωνία» των νοικοκυριών για τον λογαριασμό θέρμανσης. Κομπάζει για την αύξηση του επιδόματος και προτρέπει τους καταναλωτές να σπεύσουν να υποβάλουν αίτηση. Οπως αναφέρει, «συνεχίζουμε να στηρίζουμε όσο περισσότερο και όσους περισσότερους μπορούμε: πρώτα με την επιδότηση στην αντλία, που ήδη εφαρμόζεται, και από την περασμένη Τρίτη με την πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ. Φέτος το επίδομα είναι αυξημένο οριζόντια κατά 30% σε σχέση με πέρυσι και θα το λάβουν περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Το ανώτατο ποσό φτάνει τα 1.560 ευρώ, από 350 ευρώ που ήταν το 2019. Για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο έχει ανέβει από τις 24.000 ευρώ στις 34.000. Το επίδομα καλύπτει όλους τους τρόπους θέρμανσης και όσο περισσότερο κρύο κάνει σε μια περιοχή, τόσο μεγαλύτερη είναι η στήριξη. Μπαίνετε στο aade.gr με τους κωδικούς TAXISNET και υποβάλλετε την αίτησή σας έως τις 4 Δεκεμβρίου. Η πρώτη πληρωμή θα γίνει έως τις 23 Δεκεμβρίου. Όσοι το δικαιούστε, καλό είναι να μην αφήσετε την αίτηση για την τελευταία στιγμή».

Μεταξύ άλλων αναφέρεται στην αύξηση των εισοδημάτων που προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις πανηγυρίζοντας για τη συμβολή που είχαν οι αυξήσεις -ψίχουλα μπροστά στις πραγματικές ανάγκες- στους μισθούς και στις συντάξεις για να προσθέσει: «Τα στοιχεία δείχνουν ότι η οικονομία μας μεγαλώνει, όμως ξέρω πως στο τέλος του μήνα ο καθένας κάνει τον δικό του λογαριασμό. Και εκεί έχουμε ακόμη δουλειά».

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