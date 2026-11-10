Πληθωρισμός: Κινήθηκε υψηλότερα από το αναμενόμενο τον Οκτώβριο

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Με πιο γοργό ρυθμό από το αναμενόμενο κινήθηκε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο ενισχύοντας την εκτίμηση για αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου που έχει τιμολογηθεί πλήρως από τις αγορές ενώ στη συζήτηση υπεισέρχεται το ενδεχόμενο η αύξηση να είναι της τάξης των 50 μ.β.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε κατά 0,4% τον περασμένο μήνα, μετά από άνοδο 0,6% τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters προέβλεπαν ότι ο ΔΤΚ θα σημείωνε άνοδο 0,3% σε μηνιαία βάση.

CPI for all items increases 0.4% in October; shelter rises #BLSData https://t.co/gGc3ktAAGE — BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) November 10, 2026

Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών των τροφίμων και της ενέργειας, ο «δομικός» Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,3%, έναντι πρόβλεψης για άνοδο 0,2%.

Όπως αναμενόταν, δεν δημοσιεύθηκε ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού, καθώς λείπουν τα στοιχεία της αντίστοιχης περσινής περιόδου, εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας των κυβερνητικών υπηρεσιών το περασμένο φθινόπωρο.

Μια ανάσα στα πρατήρια καυσίμων

Οι τιμές της βενζίνης δεν υποχώρησαν σημαντικά τον περασμένο μήνα και παραμένουν επώδυνα υψηλές για τους οδηγούς. Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν σημείωσαν ούτε μεγάλη άνοδο, οι οικονομολόγοι δεν ανέμεναν να συμβάλουν σημαντικά στη γενικότερη αύξηση των τιμών τον Οκτώβριο.

Πρόκειται για μια ανακούφιση, έπειτα από μήνες κατά τους οποίους η άνοδος των τιμών της ενέργειας —η οποία τροφοδοτήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν— έπληξε τα πορτοφόλια των καταναλωτών.

Ωστόσο ο πληθωρισμός κινείται σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ. Η σύγκρουση των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, γεγονός που, σε συνδυασμό με τους δασμούς στις εισαγωγές που επέβαλε πέρυσι η κυβέρνηση Τραμπ, έχει αυξήσει το κόστος ζωής.

Ο υψηλός πληθωρισμός συνέβαλε στις βαριές απώλειες που υπέστη το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης εβδομάδας.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν ενσωματώσει πλήρως την προσδοκία για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον επόμενο μήνα.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά αρχίζουν να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο μιας ιδιαίτερα μεγάλης αύξησης των επιτοκίων από τη Fed. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές προεξοφλούν νομισματική σύσφιξη της τάξης των 28 μονάδων βάσης για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι μια αύξηση κατά 25 μ.β. θεωρείται πλέον δεδομένη, ενώ παράλληλα λαμβάνονται μέτρα προστασίας (hedging) για το ενδεχόμενο μιας μεγαλύτερης αύξησης, κατά 50 μ.β.

Οι δηλώσεις Γουόλερ

Νωρίτερα ο διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ στάθηκε ξεκάθαρα υπέρ του κόστους χρήματος ενώ υποστήριξε το ενδεχόμενο μεγαλύτερης αύξησης των επιτοκίων.

«Εάν, όπως αναμένω, ο μηνιαίος ρυθμός πληθωρισμού βελτιωθεί τον Οκτώβριο, τείνω να υποστηρίξω μια αύξηση του βασικού μας επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης» είπε ο Γουόλερ σε ομιλία του στο Λονδίνο.

«Ωστόσο, εάν τα στοιχεία για τον πληθωρισμότου Οκτωβρίου, που αναμένονται αργότερα σήμερα, είναι παρόμοια με τις μετρήσεις των δύο προηγούμενων μηνών —με τον δομικό πληθωρισμό να κυμαίνεται γύρω στο 0,3% ή και υψηλότερα— τότε ενδέχεται να απαιτηθεί μια πιο αποφασιστική παρέμβαση» ανέφερε.

«Σε αυτή την περίπτωση, πιστεύω ότι θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης του βασικού επιτοκίου κατά 50 μονάδες βάσης, κατά τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου».

Ο Ira Jersey, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής για τα αμερικανικά επιτόκια στο Bloomberg Intelligence εκτιμά ότι «τα στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), τα οποία ήταν υψηλότερα από το αναμενόμενο σε όλο το φάσμα, καθιστούν πιθανό το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, όπως έχει προτείνει ο Γουόλερ, επομένως η άμεση αντίδραση της αγοράς, που οδήγησε σε «bear flattening» (επίπεδη καμπύλη αποδόσεων λόγω της ανόδου των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων), δεν αποτελεί μεγάλη έκπληξη. Εκτιμούμε ότι η καμπύλη θα συνεχίσει να γίνεται πιο επίπεδη, έως ότου η Fed σταματήσει τις παρεμβάσεις της. Εάν όντως προχωρήσει σε αύξηση 50 μονάδων βάσης τον Δεκέμβριο, θεωρούμε εξαιρετικά πιθανό ο κύκλος των αυξήσεων να ολοκληρωθεί με μία ακόμη κίνηση τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με οικονομολόγους, όπως αναφέρει το Reuters μόνο ένα μαζικό κύμα ρευστοποιήσεων στις χρηματιστηριακές αγορές ή μια διεύρυνση των πιστωτικών περιθωρίων (credit spreads) ,θα μπορούσαν να αποτρέψουν τη Fed από τη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής τον Δεκέμβριο.

Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν απότομα την περασμένη εβδομάδα, καθώς η σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών ενίσχυσε τους φόβους ότι νέοι κανονισμοί θα μπορούσαν να πλήξουν τη δυναμική του επενδυτικού ρεύματος που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Εκτινάχθηκαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ αντέδρασαν με άνοδο στα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Η απόδοση του 2ετούς κρατικού ομολόγου, η οποία ακολουθεί στενότερα τις αποφάσεις της Federal Reserve για τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια, σημείωσε άνοδο άνω των 15 μονάδων βάσης, φθάνοντας στο 4,698%.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου, δείκτης αναφοράς για τα επιτόκια στεγαστικών δανείων, δανείων αυτοκινήτου και πιστωτικών καρτών, ενισχύθηκε κατά περισσότερες από 7 μονάδες βάσης, φθάνοντας στο 4,938%.

Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου, η οποία επηρεάζεται συχνά από γεωπολιτικές εξελίξεις, αυξήθηκε κατά περισσότερες από 3 μονάδες βάσης, στο 5,29%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 υποχώρησαν κατά 0,5%, ενώ εκείνα που συνδέονται με τον δείκτη Dow Jones κινήθηκαν σε επίπεδα που χαρακτηρίζονται αμετάβλητα. Τα συμβόλαια για τον δείκτη Nasdaq-100 σημείωσαν πτώση 1,2%.