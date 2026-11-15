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Σούπερ μάρκετ: Διαφορές τιμών πάνω από 10% στα ίδια προϊόντα – Τι δείχνει το PosoKanei

Στη σύγκριση των πέντε αλυσίδων σούπερ μάρκετ, το οικονομικότερο καλάθι διαμορφώθηκε στα 44,24 ευρώ και το ακριβότερο στα 48,78 ευρώ

Economy 15.11.2026, 10:37
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Σούπερ μάρκετ: Διαφορές τιμών πάνω από 10% στα ίδια προϊόντα – Τι δείχνει το PosoKanei
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Ίδια προϊόντα, ίδιες μάρκες, ίδιες συσκευασίες και ποσότητες, αλλά διαφορετικός λογαριασμός στο ταμείο. Ακόμη και για ένα απολύτως ίδιο καλάθι 25 επώνυμων προϊόντων, η επιλογή σούπερ μάρκετ μπορεί να οδηγήσει σε διαφορά στο συνολικό κόστος, το οποίο εμφανίζεται έως και 10% υψηλότερο σε μία αλυσίδα σε σχέση με άλλη. Όταν, μάλιστα, η σύγκριση γίνεται με βάση τις μέσες τιμές των τελευταίων 30 ημερών, η απόκλιση φτάνει το 11,4%, σύμφωνα με ανάλυση της ψηφιακής πλατφόρμας PosoKanei.gov.gr.

Η σύγκριση μεταξύ 5 αλυσίδων σούπερ μάρκετ

Στη σύγκριση των πέντε αλυσίδων σούπερ μάρκετ, το οικονομικότερο καλάθι διαμορφώθηκε στα 44,24 ευρώ και το ακριβότερο στα 48,78 ευρώ, με τη διαφορά να ανέρχεται σε 4,54 ευρώ για ακριβώς ίδια προϊόντα.

Για τη διενέργεια της σύγκρισης επιλέχθηκαν αποκλειστικά επώνυμα προϊόντα, με την ίδια μάρκα, συσκευασία και ποσότητα σε όλες τις αλυσίδες, ώστε να διασφαλιστεί ότι η σύγκριση αφορά ακριβώς τα ίδια είδη. Δεν συμπεριλήφθηκαν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, καθώς τα αντίστοιχα προϊόντα διαφορετικών αλυσίδων ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς τη σύνθεση, την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά τους.

Η ανάλυση δεν περιορίστηκε στη σύγκριση των τιμών μιας συγκεκριμένης ημέρας. Εξετάστηκε και το συνολικό κόστος του ίδιου καλαθιού, με βάση τις μέσες τιμές των 25 προϊόντων κατά τις τελευταίες 30 ημέρες, αξιοποιώντας τα ιστορικά δεδομένα της πλατφόρμας PosoKanei.

Με βάση τη συγκεκριμένη επεξεργασία, η απόκλιση μεταξύ του ακριβότερου και του φθηνότερου καλαθιού διαμορφώθηκε σε 11,4%. Παράλληλα, διαφοροποιήθηκε η κατάταξη ορισμένων αλυσίδων ως προς το συνολικό κόστος. Συγκεκριμένα, αλυσίδα που εμφανιζόταν οικονομικότερη έναντι άλλης στη σύγκριση μιας συγκεκριμένης ημέρας δεν διατηρούσε απαραίτητα το ίδιο πλεονέκτημα όταν υπολογίστηκαν οι μέσες τιμές ολόκληρης της περιόδου των 30 ημερών.

Από τη σύγκριση προκύπτει επίσης ότι η αλυσίδα με το χαμηλότερο συνολικό κόστος καλαθιού δεν διαθέτει απαραίτητα και τη χαμηλότερη τιμή σε κάθε επιμέρους προϊόν. Οι τιμές διαφοροποιούνται ανά είδος, με αποτέλεσμα μία αλυσίδα να εμφανίζει χαμηλότερη τιμή στον καφέ, άλλη στα ζυμαρικά και διαφορετική σε προϊόντα όπως τα απορρυπαντικά. Συνεπώς, η σύγκριση του συνολικού κόστους της λίστας αγορών δίνει διαφορετική εικόνα από την εξέταση μεμονωμένων προϊόντων.

Τα δύο tips για πιο οικονομικές αγορές

Όπως επισημαίνουν στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, το πού συμφέρει να ψωνίσει κανείς σήμερα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και η αλυσίδα που είχε τις χαμηλότερες τιμές κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή επισημαίνει δύο βασικά σημεία για τους καταναλωτές. Το πρώτο αφορά τη σύγκριση ολόκληρου του καλαθιού και όχι μόνο μεμονωμένων προϊόντων. Μέσω του PosoKanei οι καταναλωτές μπορούν να δημιουργούν τη δική τους λίστα αγορών και να συγκρίνουν το συνολικό κόστος της στις διαθέσιμες αλυσίδες, πριν από την πραγματοποίηση των αγορών τους.

Το δεύτερο αφορά την παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών και όχι μόνο της τρέχουσας τιμής. Η πλατφόρμα παρέχει ιστορικό τιμών δύο μηνών, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να παρακολουθούν τις μεταβολές στην τιμή κάθε προϊόντος και να αποκτούν πληρέστερη εικόνα πριν αποφασίσουν.

Διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης δοκιμής αφορούν αποκλειστικά τα 25 προϊόντα που επιλέχθηκαν και τις τιμές που εξετάστηκαν και δεν σημαίνουν ότι μία συγκεκριμένη αλυσίδα είναι πάντοτε η οικονομικότερη ή ότι κάθε καλάθι αγορών παρουσιάζει αντίστοιχες αποκλίσεις.

Η δοκιμή καταγράφει τις διαφορές που μπορεί να προκύψουν στο συνολικό κόστος των αγορών ανάλογα με την αλυσίδα σούπερ μάρκετ, ακόμη και όταν τα προϊόντα που επιλέγονται είναι ακριβώς τα ίδια.

Δέσποινα Τσαγγάρη: Να γίνει η σύγκριση τιμών, καθημερινή συνήθεια

Οπως επεσήμανε η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, στόχος του PosoKanei, είναι να καταστεί η σύγκριση τιμών, μία καθημερινή συνήθεια για τους καταναλωτές.

Ειδικότερα τονίζει ότι «το ίδιο ακριβώς καλάθι, με τα ίδια 25 προϊόντα, μπορεί να κοστίζει έως 10% περισσότερο, ανάλογα με το σούπερ μάρκετ. Και όταν εξετάσαμε τις μέσες τιμές των τελευταίων 30 ημερών, η διαφορά έφτασε το 11,4%.

Το μήνυμα για τον καταναλωτή είναι απλό: δεν αρκεί να βρίσκουμε ένα προϊόν σε καλή τιμή. Σημασία έχει πόσο πληρώνουμε συνολικά για τα ψώνια μας.

Με το PosoKanei μπορούμε, πριν φτάσουμε στο ταμείο, να συγκρίνουμε το κόστος της δικής μας λίστας σε διαφορετικές αλυσίδες και να παρακολουθούμε πώς μεταβάλλονται οι τιμές στον χρόνο.

Θέλουμε να κάνουμε τη σύγκριση τιμών καθημερινή συνήθεια όλων μας. Γιατί δεν χρειάζεται πάντα να αλλάξουμε τι αγοράζουμε για να πληρώσουμε λιγότερα. Μερικές φορές αρκεί να γνωρίζουμε πού μας συμφέρει να το αγοράσουμε.

Αυτός είναι ο στόχος του PosoKanei: να δίνει στον καταναλωτή την πληροφορία που χρειάζεται, ώστε να αποφασίζει ο ίδιος πώς θα αξιοποιήσει καλύτερα τα χρήματά του».

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