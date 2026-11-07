 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(15) "Consumer Issues"
    [1]=>
    string(15) "Retail Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Shopping"
}

PosoKanei: Προσφορά «5+1 δώρο» έως και 105% ακριβότερη – Η παγίδα

Πώς μπορούν οι καταναλωτές να συγκρίνουν τις τιμές μέσω της πλατφόρμας PosoKanei - Τι αποκαλύπτουν τρεις συγκρίσεις τιμών σε αναψυκτικά, καφέ και ζυμαρικά

Economy 07.11.2026, 08:05
Σχολιάστε
PosoKanei: Προσφορά «5+1 δώρο» έως και 105% ακριβότερη – Η παγίδα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μια προσφορά «5+1 δώρο» που αποδεικνύεται 105% ακριβότερη ανά λίτρο, μια μεγαλύτερη συσκευασία καφέ που κοστίζει 44% περισσότερο ανά κιλό και μια πολυσυσκευασία ζυμαρικών που είναι ακριβότερη από την αγορά τεσσάρων μεμονωμένων πακέτων.

Τρία παραδείγματα από την καθημερινότητα των καταναλωτών αναδεικνύουν ότι η εντυπωσιακή προσφορά και η μεγαλύτερη ποσότητα δεν αποτελούν απαραίτητα εγγύηση οικονομικότερης αγοράς.

Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei, η σύγκριση των τιμών ανά κιλό, λίτρο ή τεμάχιο αποκαλύπτει διαφορές που δεν είναι πάντοτε ορατές στην τελική τιμή της συσκευασίας και αναδεικνύει ποια επιλογή συμφέρει πραγματικά τον καταναλωτή.

Πώς, λοιπόν, μια προσφορά με «5+1 δώρο» μπορεί να κοστίζει υπερδιπλάσια ανά λίτρο; Γιατί η μεγαλύτερη συσκευασία καφέ μπορεί να είναι ακριβότερη ανά κιλό από τη μικρότερη; Και πώς τέσσερα μεμονωμένα πακέτα ζυμαρικών μπορεί να κοστίζουν λιγότερο από την αντίστοιχη πολυσυσκευασία;

Τα ευρήματα των τριών συγκρίσεων, καθώς και η σημασία της τιμής ανά μονάδα μέτρησης στις καθημερινές αγορές, βρίσκονται στο επίκεντρο της δήλωσης που παραχώρησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη.

«5+1 δώρο»: Το αναψυκτικό που κοστίζει υπερδιπλάσια ανά λίτρο

Η πρώτη σύγκριση αφορά μια πολυσυσκευασία αναψυκτικού με την ένδειξη «5+1 δώρο», η οποία περιλαμβάνει έξι κουτάκια των 330 ml και κοστίζει 3,25 ευρώ.

Αντίστοιχα, η φιάλη του ίδιου αναψυκτικού, χωρητικότητας 1,5 λίτρου, κοστίζει 1,20 ευρώ.

Η σύγκριση με βάση την τιμή ανά λίτρο διαμορφώνει την ακόλουθη εικόνα:

  • Πολυσυσκευασία «5+1 δώρο»: 1,64 ευρώ/λίτρο.
  • Φιάλη 1,5 λίτρου: 0,80 ευρώ/λίτρο.

Προκύπτει, επομένως, ότι η πολυσυσκευασία είναι κατά περίπου 105% ακριβότερη ανά λίτρο σε σχέση με τη φιάλη των 1,5 λίτρων.

Η σύγκριση δείχνει ότι, παρά την προσθήκη ενός δωρεάν κουτιού, η συγκεκριμένη προσφορά δεν αποτελεί την οικονομικότερη επιλογή, καθώς η φιάλη του ίδιου αναψυκτικού διατίθεται σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή ανά λίτρο.

Μεγαλύτερη συσκευασία ελληνικού καφέ, 44% ακριβότερη ανά κιλό

Η δεύτερη σύγκριση αφορά δύο συσκευασίες ελληνικού καφέ και δείχνει ότι η μεγαλύτερη συσκευασία δεν συνεπάγεται απαραίτητα και χαμηλότερη τιμή ανά κιλό.

Συγκεκριμένα, η συσκευασία των 194 γραμμαρίων κοστίζει 3,09 ευρώ, με την τιμή ανά κιλό να διαμορφώνεται στα 15,93 ευρώ.

Αντίθετα, η συσκευασία των 340 γραμμαρίων κοστίζει 7,80 ευρώ, με την τιμή ανά κιλό να ανέρχεται στα 22,94 ευρώ.

Η διαφορά φτάνει το 44%, καθώς η μεγαλύτερη συσκευασία είναι ακριβότερη ανά κιλό σε σχέση με τη μικρότερη.

Η συγκεκριμένη σύγκριση αναδεικνύει ότι το μεγαλύτερο μέγεθος μιας συσκευασίας δεν αποτελεί από μόνο του ένδειξη χαμηλότερου κόστους, καθώς η τιμή ανά μονάδα μέτρησης μπορεί να διαφοροποιεί σημαντικά την οικονομική εικόνα.

Ακρίβεια

Τέσσερα χωριστά πακέτα ζυμαρικών κοστίζουν λιγότερο από την τετράδα

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύγκριση των τιμών στα ζυμαρικά.

Ένα μεμονωμένο πακέτο σπαγγέτι των 500 γραμμαρίων κοστίζει 0,69 ευρώ, ενώ η πολυσυσκευασία του ίδιου προϊόντος, που περιλαμβάνει τέσσερα πακέτα των 500 γραμμαρίων, διατίθεται προς 3,07 ευρώ.

Ωστόσο, η αγορά τεσσάρων μεμονωμένων πακέτων κοστίζει συνολικά 2,76 ευρώ, δηλαδή 31 λεπτά λιγότερα σε σχέση με την πολυσυσκευασία.

Με άλλα λόγια, για την ίδια συνολική ποσότητα και το ίδιο προϊόν, η πολυσυσκευασία είναι ακριβότερη κατά περίπου 11,2% σε σύγκριση με την αγορά των τεσσάρων χωριστών πακέτων.

Δέσποινα Τσαγγάρη: Στόχος μας είναι να αλλάξουμε τον τρόπο που ψωνίζουμε

Όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Δέσποινα Τσαγγάρη, διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΑΕΑ&ΠΚ), «η χαμηλότερη τιμή στο ράφι δεν σημαίνει πάντα και την οικονομικότερη αγορά. Τα συγκεκριμένα παραδείγματα δείχνουν πόσο σημαντικό είναι να συγκρίνουμε όχι μόνο την τιμή της συσκευασίας, αλλά και την τιμή ανά κιλό, λίτρο ή τεμάχιο. Μια προσφορά, ένα δώρο ή μια μεγαλύτερη συσκευασία μπορεί τελικά να κοστίζει περισσότερο για την ίδια ποσότητα προϊόντος.

Με το PosoKanei δίνουμε στους καταναλωτές τη δυνατότητα να κάνουν αυτές τις συγκρίσεις εύκολα, να παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών και να εντοπίζουν τις επιλογές που πραγματικά τους συμφέρουν.

Στόχος μας είναι να αλλάξουμε τον τρόπο που όλοι ψωνίζουμε: να μη μας καθοδηγεί μόνο η προσφορά που βλέπουμε, αλλά η πραγματική αξία αυτού που αγοράζουμε. Γιατί η διαφάνεια αποκτά αξία όταν μετατρέπεται σε καλύτερες αποφάσεις και πραγματική εξοικονόμηση για το νοικοκυριό».

Αυτό που συμφέρει σήμερα, μπορεί να μη συμφέρει αύριο

Σημειώνεται ότι, ακόμη μία δυνατότητα της πλατφόρμας PosoKanei είναι η παρακολούθηση του ιστορικού των τιμών σε βάθος δύο μηνών, η οποία επιτρέπει να αποτυπωθούν οι μεταβολές που καταγράφονται στην αγορά.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των ζυμαρικών. Η πολυσυσκευασία, η οποία την 1η Νοεμβρίου κόστιζε 3,07 ευρώ, στις 18 Σεπτεμβρίου είχε τιμή 2,72 ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 35 λεπτών ή περίπου 12,9% μέσα στο συγκεκριμένο διάστημα.

Η μεταβολή αυτή μπορεί να επηρεάσει τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών συσκευασιών και να διαφοροποιήσει το ποια αποτελεί την οικονομικότερη επιλογή, ανάλογα με τις τιμές που διαμορφώνονται κάθε φορά στην αγορά.

Το ιστορικό των τιμών αναδεικνύει ότι η οικονομικότερη επιλογή δεν είναι σταθερή, αλλά μπορεί να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Οι ανατιμήσεις, οι μειώσεις τιμών και οι εναλλαγές των προσφορών μεταβάλλουν διαρκώς τις ισορροπίες, καθιστώντας τη σύγκριση όχι μια στατική διαδικασία, αλλά μια εικόνα που διαμορφώνεται εκ νέου ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Η τιμή ανά μονάδα μέτρησης και το ιστορικό των τιμών

Μέσα από το PosoKanei.gov.gr, την ψηφιακή πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, παρέχεται η δυνατότητα σύγκρισης των τιμών των προϊόντων ανά κιλό, λίτρο ή τεμάχιο, καθώς και παρακολούθησης της εξέλιξής τους κατά τους τελευταίους δύο μήνες.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, η σύγκριση δεν περιορίζεται μόνο στην τελική τιμή ενός προϊόντος, αλλά επεκτείνεται σε δύο βασικές παραμέτρους: ποιο προϊόν είναι οικονομικότερο για την ίδια ποσότητα και πώς έχει διαμορφωθεί η τιμή του το τελευταίο διάστημα.

Η διαφορά στην τιμή μπορεί σε ένα μεμονωμένο προϊόν να είναι μικρή, ακόμη και λίγα λεπτά. Όταν, όμως, η σύγκριση αφορά το σύνολο των αγορών ενός νοικοκυριού, οι επιμέρους διαφορές αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα και μπορούν να επηρεάσουν το συνολικό κόστος του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Η τελική τιμή της συσκευασίας, το ποσοστό της έκπτωσης ή η ένδειξη «δώρο» δεν αποτυπώνουν πάντοτε το πραγματικό οικονομικό όφελος. Η τιμή ανά κιλό, λίτρο ή τεμάχιο, σε συνδυασμό με την πορεία της τιμής ενός προϊόντος, προσφέρει μια πληρέστερη εικόνα της αγοράς. ‘Αλλωστε, μια προσφορά μπορεί να είναι πραγματική, χωρίς να αποτελεί απαραίτητα και την οικονομικότερη επιλογή.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε πληρώνονται στους δικαιούχους
Economy

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου
PosoKanei: Προσφορά «5+1 δώρο» έως και 105% ακριβότερη – Η παγίδα
Economy

PosoKanei: Προσφορά «5+1 δώρο» έως και 105% ακριβότερη – Η παγίδα
Κτίρια: Πόσους ορόφους ακόμη μπορούν να κερδίσουν στα βόρεια προάστια;
Ακίνητα

Ψηλώνουν τα κτίρια σε Μεσογείων και Κηφισίας - Τι αλλάζει
Fitch: Οι κίνδυνοι πίσω από τη «βιτρίνα» της ελληνικής οικονομίας
Economy

Fitch: Οι κίνδυνοι πίσω από τη «βιτρίνα» της ελληνικής οικονομίας
Ακίνητα: Μια απόσταση 20 χλμ. με διαφορά 200.000 ευρώ [πίνακες]
Ακίνητα

Μια απόσταση 20 χλμ. με διαφορά 200.000 ευρώ [πίνακες]
Fitch: Παραμένει στο ‘ΒΒΒ’ η αξιολόγηση για την Ελλάδα – Σταθερές οι προοπτικές
Economy

Fitch: Παραμένει στο 'ΒΒΒ' η αξιολόγηση για την Ελλάδα - Σταθερές οι προοπτικές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τουρισμός 2027: Περισσότερες πτήσεις, λιγότερη σιγουριά για τις κρατήσεις
Τουρισμός

Περισσότερες πτήσεις, λιγότερη σιγουριά για τις κρατήσεις

Συγκρατημένες προκρατήσεις και πιέσεις για εκπτώσεις ενόψει Black Friday – Τι δείχνει η έρευνα της ABTA για τους Βρετανούς ταξιδιώτες

Λάμπρος Καραγεώργος
Cavino: Η εκτόξευση του τζίρου, η τροχιά της «Κουρτάκης» και ο στόχος για το 2026
Business

Το νέο στοίχημα της Cavino με την Κουρτάκης

Κατά 55% αυξήθηκε ο τζίρος του ομίλου Cavino το 2025 - Η εποχή μετά την εξαγορά της Κουρτάκης, τα δάνεια και ο αστερίσκος του ορκωτού

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Crypto: Οι 10 μεγαλύτερες ληστείες κρυπτονομισμάτων που έχουν γίνει ποτέ
World

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ληστείες crypto στην ιστορία

Τα 6,3 δισ. δολαρίων που έκλεψαν Βορειοκορεάτες χάκερς αποτελεί το πιο πρόσφατο μιας σειράς πληγμάτων σε ανταλλακτήρια crypto κατά την τελευταία δωδεκαετία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Fitch: Οι κίνδυνοι πίσω από τη «βιτρίνα» της ελληνικής οικονομίας
Economy

Fitch: Οι κίνδυνοι πίσω από τη «βιτρίνα» της ελληνικής οικονομίας

Το υψηλό δημόσιο χρέος, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και η ενεργειακή εξάρτηση παραμένουν αδύναμα σημεία, σύμφωνα με τη Fitch

Γιάννης Αγουρίδης
Γεωργία: Περισσότερες από 950 δισ. δολάρια οι κρατικές ενισχύσεις [γραφήματα]
AGRO

ΟΟΣΑ: Στα 950 δισ. η στήριξη στη γεωργία - Πίσω οι επενδύσεις [γραφήματα]

Τι αποκαλύπτει έκθεση για τη γεωργία του ΟΟΣΑ - Το μεγάλο έλλειμμα σε επενδύσεις - Η ελληνική πραγματικότητα

Ανθή Γεωργίου
Ορμούζ: 11 επιθέσεις και τρία πλοία βυθισμένα σε μία εβδομάδα – Κατά 65% μειωμένη η ναυτιλιακή κίνηση
Ναυτιλία

Ορμούζ: 11 επιθέσεις και τρία πλοία βυθισμένα σε μία εβδομάδα

Συνολικά 155 περιστατικά συνδεόμενα με τη σύγκρουση Ιράν–ΗΠΑ από την έναρξη των εχθροπραξιών – στους 82 οι νεκροί/τραυματίες ναυτικοί, στο «κόκκινο» η επικινδυνότητα στα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Αερομεταφορά εμπορευμάτων: Από 10 τόπια μεταξωτά υφάσματα το 1910 στα 8,3 τρισ. δολάρια
World

Αερομεταφορές: Από τα μεταξωτά υφάσματα στα 8,3 τρισ. δολ.

Στις 7 Νοεμβρίου 1910, οι αδελφοί Ράιτ πραγματοποίησαν την πρώτη αερομεταφορά εμπορευμάτων. Έκτοτε έχει γίνει μια βιομηχανία αξίας τρισεκατομμυρίων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Citi για Coca-Cola HBC: Τι θα συμβεί εάν χαθούν τα assets στη Ρωσία
Business

Citi για Coca-Cola HBC: Τι θα συμβεί εάν χαθούν τα assets στη Ρωσία

Η Citi εκτιμά ότι η ρωσική δραστηριότητα αντιστοιχεί περίπου στο 33% των κερδών ανά μετοχή για την Coca-Cola HBC το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Economy
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε πληρώνονται στους δικαιούχους
Economy

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου

Το χρονοδιάγραμμα του ΕΦΚΑ για τις συντάξεις

Κτίρια: Πόσους ορόφους ακόμη μπορούν να κερδίσουν στα βόρεια προάστια;
Ακίνητα

Ψηλώνουν τα κτίρια σε Μεσογείων και Κηφισίας - Τι αλλάζει

Οι αυξήσεις συντελεστών δόμησης σε 25 ζώνες και οι νέες δυνατότητες δόμησης σε Κηφισιά, στις περιοχές-φιλέτα  των βορείων προαστίων όπως το Ψυχικό, η Φιλοθέη, το Χαλάνδρι και η Κηφισιά.

Μάχη Τράτσα
Fitch: Οι κίνδυνοι πίσω από τη «βιτρίνα» της ελληνικής οικονομίας
Economy

Fitch: Οι κίνδυνοι πίσω από τη «βιτρίνα» της ελληνικής οικονομίας

Το υψηλό δημόσιο χρέος, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και η ενεργειακή εξάρτηση παραμένουν αδύναμα σημεία, σύμφωνα με τη Fitch

Γιάννης Αγουρίδης
Ακίνητα: Μια απόσταση 20 χλμ. με διαφορά 200.000 ευρώ [πίνακες]
Ακίνητα

Μια απόσταση 20 χλμ. με διαφορά 200.000 ευρώ [πίνακες]

Χάσμα χωρίζει τις τιμές στα ακίνητα από τα Δυτικά έως τα Νότια Προάστια

Ανδρομάχη Παύλου
Fitch: Παραμένει στο ‘ΒΒΒ’ η αξιολόγηση για την Ελλάδα – Σταθερές οι προοπτικές
Economy

Fitch: Παραμένει στο 'ΒΒΒ' η αξιολόγηση για την Ελλάδα - Σταθερές οι προοπτικές

Τι αναφέρει ο οίκος Fitch για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται έως 13 Νοεμβρίου
Economy

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται έως 13 Νοεμβρίου

Από 9 έως 13 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 64.500.000 ευρώ σε 59.600 δικαιούχους των e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ

ΕΤΑΔ: Νέα επενδυτική προοπτική για το «Ξενία Καλεντζίου»
Ακίνητα

Νέα επενδυτική προοπτική για το «Ξενία Καλεντζίου»

Σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό η μακροχρόνια εκμίσθωση του ακινήτου, στο πλαίσιο του προγράμματος αναβίωσης των ιστορικών Ξενία

Latest News
Θεσσαλονίκη: 18 συλλήψεις για μεγάλη φοροδιαφυγή σε νυχτερινά κέντρα
Κοινωνία

Κύκλωμα φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα αποκάλυψε η ΔΕΟΣ

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι συλληφθέντες φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι σε δίκτυο εκτεταμένης φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη

Η Δέουσα Επιμέλεια πελάτη [Μέρος 3ο]
Experts

Η Δέουσα Επιμέλεια πελάτη [Μέρος 3ο]

Πότε ο λογιστής – φοροτεχνικός είναι «υπόχρεο πρόσωπο» και τι σημαίνει αυτή η ιδιότητα

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Χατζηδάκης: Άδεια μόνο από τις ελληνικές και τις κυπριακές αρχές για τον GSI
Πολιτική

Χατζηδάκης: Άδεια μόνο από Αθήνα και Λευκωσία για τον GSI

Ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι «η εταιρεία που έχει αναλάβει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου ζήτησε άδεια μόνο από την Ελλάδα και την Κύπρο»

ΕΚΤ: Στο μικροσκόπιο ο δανεισμός προς τα data centers
World

ΕΚΤ: Στο μικροσκόπιο ο δανεισμός προς τα data centers

Η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο Μέσι παραμένει ο απόλυτος πρωταγωνιστής στις πωλήσεις φανελών του MLS
Business of Sport

Ο Μέσι παραμένει ο απόλυτος πρωταγωνιστής στις πωλήσεις φανελών του MLS

Για τέταρτη διαδοχική χρονιά ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής κατάταξης – Λεβαντόφσκι και Γκριεζμάν ξεχώρισαν μετά τις καλοκαιρινές μεταγραφές τους

Γιώργος Μαζιάς
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από 900 εκατ. θα δώσουν 8 εισηγμένες μέσα σε ένα μήνα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πάνω από 900 εκατ. θα δώσουν 8 εισηγμένες μέσα σε ένα μήνα

Οκτώ ελληνικές εισηγμένες ετοιμάζονται να επιστρέψουν σημαντικά ποσά στους μετόχους τους μέχρι το τέλος του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε πληρώνονται στους δικαιούχους
Economy

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου

Το χρονοδιάγραμμα του ΕΦΚΑ για τις συντάξεις

Με υδροπλάνο στην Καλαμάτα για το συνέδριο της ΚΕΔΕ
Μεταφορές

Με υδροπλάνο στην Καλαμάτα για το συνέδριο της ΚΕΔΕ

Η Hellenic Seaplanes έφερε το υδροπλάνο στην Καλαμάτα

Σχοινάς: Άμεσα οι υπογραφές για το Μιναγιώτικο φράγμα
AGRO

Σχοινάς: Άμεσα οι υπογραφές για το Μιναγιώτικο φράγμα

Πάνω από 1 δισ. για αρδευτικά έργα και αγροτική οδοποιία

Δολάριο Καναδά: Η χειρότερη εβδομάδα από τον Σεπτέμβριο
Συνάλλαγμα

Δολάριο Καναδά: Η χειρότερη εβδομάδα από τον Σεπτέμβριο

Το δολάριο Καναδά υποχώρησε σε εβδομαδιαία βάση 1,1% έναντι του δολαρίου

Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα σε γέφυρες και υποδομές στο Κίεβο
Κόσμος

Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα σε γέφυρες και υποδομές στο Κίεβο

Στόχος ρωσικών επιθέσεων το Κίεβο – Επλήγησαν ενεργειακές υποδομές

Ντάλι (Fed): Υπέρ της περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων
World

Ντάλι (Fed): Υπέρ της περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων

Η Ντάλι υπσοτηρίζει ότι μια πιο προσεκτική και μελετημένη προσέγγιση όσον αφορά την αύξηση των επιτοκίων κρίνεται σκόπιμη

Πετρέλαιο: Οι μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειες από το 2022
Commodities

Πετρέλαιο: Οι μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειες από το 2022

Το πετρέλαιο υποχωρεί απότομα από την αρχή της εβδομάδας εν μέσω ελπίδων για την διπλωματική πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ- Ιράν

Τζούλη Καλημέρη
Αθήνα: Ποιοι δρόμοι κλείνουν λόγω 43ου Μαραθωνίου
Κοινωνία

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι κλείνουν λόγω 43ου Μαραθωνίου

Η Τροχαία προειδοποιεί ότι θα υπάρξουν αρκετά προβλήματα στις μετακινήσεις, για αυτό θα πρέπει όλοι οι πολίτες οι οποίοι θέλουν να κινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας, να έχουν γνώση για το πώς θα κινηθούν αυτά τα μέτρα.

Γκεοργκίεβα: Η επιβράδυνση της ανάπτυξης από την ΑΙ θα προβληματίσει τις κεντρικές τράπεζες
World

Γκεοργκίεβα: Η επιβράδυνση της ανάπτυξης από την ΑΙ θα προβληματίσει τις κεντρικές τράπεζες

Η Γκεοργκίεβα αναφέρθηκε στη μεταβλητότητα και στην έντονες διακυμάνσεις που προκαλεί η ΑΙ στις αγορές

Γαλλία: Νέες διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας
Κόσμος

Νέες διαδηλώσεις στη Γαλλία κατά της ακρίβειας

Η μεγάλη απεργία της Πέμπτης στη Γαλλία με 1,5 εκατ. διαδηλωτές να κατεβαίνουν στους δρόμους της χώρας ασκεί πίεση στην κυβέρνηση που καλεί σε διάλογο συνδικάτα, εργοδότες, μαθητές και φοιτητές

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies