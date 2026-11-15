 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Technology Industry"
    [1]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

ΟΟΣΑ: Ανισότητες στη χρήση ΑΙ από τις ελληνικές επιχειρήσεις – Τι κάνουν οι νέοι;

Σε ατομικό επίπεδο οι Έλληνες χρησιμοποιούν περισσότερο την ΑΙ απ’ ό,τι κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ

Tεχνητή νοημοσύνη 15.11.2026, 09:32
Σχολιάστε
ΟΟΣΑ: Ανισότητες στη χρήση ΑΙ από τις ελληνικές επιχειρήσεις – Τι κάνουν οι νέοι;
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μεγάλες είναι οι διαφορές στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων, ανάλογα με το μέγεθος και τον κλάδο που δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ για την ψηφιακή οικονομία και τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών σε παγκόσμιο επίπεδο (OECD Digital Economy and Society Outlook 2026).

Σχεδόν τέσσερις στις δέκα (37%) μεγάλες επιχειρήσεις, με 250 και πλέον εργαζόμενους, χρησιμοποιούσαν κάποια μορφή AI το 2025, αλλά το ποσοστό ήταν μόλις 7% για τις μικρές επιχειρήσεις (με 10 έως 50 εργαζόμενους) και 15% για τις μεσαίες. Αντίστοιχο χάσμα, ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων, παρατηρείται και στις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, όπου η χρήση της AI είναι γενικά μεγαλύτερη κατά μέσο όρο – 17,5% για τις μικρές επιχειρήσεις 29,5% για τις μεσαίες έναντι 52,1% για τις μεγάλες.

Το χάσμα εξηγείται από το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες είναι οικονομικά πιο εύρωστες, διαθέτουν ψηφιακές υποδομές και έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένο προσωπικό για την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών. Για τους ίδιους λόγους, οι μεγάλες εταιρείες προπορεύονται και στη χρήση άλλων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως το cloud computing και το big data analytics. Πάνω από επτά στις δέκα μεγάλες ελληνικές εταιρείες χρησιμοποιούσαν τις δύο αυτές τεχνολογίες πέρυσι, με τα σχετικά ποσοστά στις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ να είναι λίγο υψηλότερα.

H AI και ο κλάδος πληροφορικής

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν περισσότερο την AI στην Ελλάδα είναι αυτές του κλάδου της πληροφορικής – επικοινωνιών (σε ποσοστό 44%) και του κλάδου επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (31%). Αντίθετα, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ χαμηλή στη μεταποίηση, τις κατασκευές και το λιανικό εμπόριο, σε ποσοστό μόλις 7% και στους τρεις αυτούς κλάδους. Ωστόσο, μία στις τρεις στις μεταποιητικές επιχειρήσεις και τέσσερις στις δέκα στο λιανικό εμπόριο χρησιμοποιούν big data analytics, ενώ τρεις στις δέκα κατασκευαστικές εταιρείες βασίζονται στο cloud computing.

Η τεχνολογία AI που χρησιμοποιείται περισσότερο από τις ελληνικές επιχειρήσεις αφορά στην ανάλυση γραπτών κειμένων

Η προστασία από κυβερνοεπιθέσεις

Η ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας (ICT) είναι ο κυριότερος λόγος που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα και γενικότερα στις χώρες του ΟΟΣΑ την AI, καθώς έχει αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο ο κίνδυνος επιθέσεων από χάκερς. Ενδεικτικό επίσης της σημασίας που έχει ο κίνδυνος αυτός είναι ότι η κυβερνοασφάλεια σκαρφάλωσε πέρυσι στη δεύτερη θέση των προτεραιοτήτων ψηφιακής πολιτικής μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.

Το 20% των μεγάλων ελληνικών εταιρειών χρησιμοποιούσαν την ΑΙ για την προστασία των συστημάτων ICT το 2025, ενώ το 13% για την οργάνωση του μάνατζμεντ και το 12% για τη βελτίωση του μάρκετινγκ και των πωλήσεων. Στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ, η οργάνωση του μάνατζμεντ και το μάρκετινγκ ήταν δύο άλλοι βασικοί λόγοι για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η τεχνολογία AI που χρησιμοποιείται περισσότερο από τις ελληνικές επιχειρήσεις αφορά στην ανάλυση γραπτών κειμένων (22%) και ακολουθεί το machine learning (17%). Στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ, το προβάδισμα έχει επίσης η ανάλυση γραπτών κειμένων και ακολουθεί η δημιουργία γραπτού ή προφορικού κειμένου.

Πρώτοι στη χρήση AI οι Έλληνες νέοι

Αντίθετα με τις επιχειρήσεις, σε ατομικό επίπεδο οι Έλληνες χρησιμοποιούν περισσότερο την AI απ’ ό,τι κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ και μάλιστα οι νεότεροι (16-24 ετών) ήταν στην πρώτη θέση το 2025 με ένα ποσοστό 83,5% έναντι 68,3% στον ΟΟΣΑ. Το ποσοστό χρήσης φθίνει με την αύξηση της ηλικίας, υποχωρώντας στο 50,8% για τις ηλικίες 25-54 ετών και στο 20,5% για τους άνω των 55 ετών. Στο σύνολο των ηλικιών (16-74 ετών) διαμορφώνεται στο 44,1% έναντι 37,2% στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Τέσσερις στους δέκα Έλληνες χρησιμοποιούν την AI κυρίως για ιδιωτικούς σκοπούς, ενώ περίπου ένας στους έξι για επαγγελματικούς σκοπούς και ένας στους εννιά για εκπαιδευτικούς.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
ΟΟΣΑ: Ανισότητες στη χρήση ΑΙ από τις ελληνικές επιχειρήσεις – Τι κάνουν οι νέοι;
Tεχνητή νοημοσύνη

ΟΟΣΑ: Ανισότητες στη χρήση ΑΙ από τις ελληνικές επιχειρήσεις – Τι κάνουν οι νέοι;
Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο ρεκόρ 15ετίας η πιστωτική επέκταση στις ελληνικές τράπεζες – Το στοίχημα των 16 δισ.
Τράπεζες

Τράπεζες: Προς νέο ρεκόρ η πιστωτική επέκταση - Το στοίχημα των 16 δισ.
Μασούτης: Πώς θα αλλάξει το σούπερ μάρκετ έως το 2030
Business

Από το ίδιο φυλλάδιο για όλους στο σούπερ μάρκετ του… ενός
IWG: Πάνω από 5.000 κέντρα γραφείων παγκοσμίως
Business

IWG: Πάνω από 5.000 κέντρα γραφείων παγκοσμίως
Ελληνικές τράπεζες: Καμπανάκι ΤτΕ για τους ψηφιακούς κινδύνους – Από τα μοντέλα AI έως την κβαντική απειλή
Τράπεζες

Ψηφιακές απειλές για τράπεζες - Από τα μοντέλα AI ως την κβαντική απειλή
Μετρό: Ποιοι σταθμοί της Γραμμής 2 θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή
Μεταφορές

Ποιοι σταθμοί της Γραμμής 2 του Μετρό θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Kraft Heinz: Το στοίχημα της αναγέννησης με ramen με τυρί και Jell-O υψηλής πρωτεΐνης
World

Kraft Heinz: Το στοίχημα της αναγέννησης

Μετά από χρόνια πτώσης των πωλήσεων, η Kraft Heinz επενδύει 700 εκατ. δολάρια, προσλαμβάνει προσωπικό και λανσάρει νέες εκδοχές ιστορικών προϊόντων με στόχο την επιστροφή στην ανάπτυξη έως το 2028.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ταξίδια: Οι πέντε ανερχόμενες πόλεις που αξίζει να ανακαλύψετε το 2026
World

Οι πέντε ανερχόμενες πόλεις που αξίζει να ανακαλύψετε

Νέα παγκόσμια έκθεση αναδεικνύει τις ανερχόμενες πόλεις ενδιαφέροντος. Από ακμάζουσες πολιτιστικές σκηνές μέχρι γειτονιές που αλλάζουν, οι ντόπιοι αποκαλύπτουν τι είναι αυτό που καθιστά τα μέρη αυτά άξια εξερεύνησης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Hugo Boss: Σε ασφυκτικό έλεγχο από τον όμιλο Frasers
World

Hugo Boss: Σε ασφυκτικό έλεγχο από τον όμιλο Frasers

Πώς έφτασε ο όμιλος Frasers να ορίζει νέο διευθύνοντα σύμβουλο στη Hugo Boss

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ο θησαυρός των Ίνκας: Η κατάληψη του Κούσκο από τον Πιζάρο, η λεηλασία και τα πλούτη του ισπανικού Στέμματος
World

Ίνκας: Η μεγαλύτερη αρπαγή χρυσού που άλλαξε την ιστορία

Στις 15 Νοεμβρίου 1533, ο Φρανθίσκο Πιζάρο εισήλθε στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Ίνκας, ανοίγοντας τον δρόμο για την ισπανική κυριαρχία στις Άνδεις με τεράστιες οικονομικές συνέπειες για την Ισπανία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βιομηχανία: Πώς η Ελλάδα θα «κατακτήσει» τις διεθνείς αγορές – Τα «αγκάθια» και η ανάγκη για υποδομές
Business

Πώς θα «πετάξει» η ελληνική βιομηχανία στο εξωτερικό

Οι προκλήσεις της εξωστρέφειας για την ελληνική βιομηχανία - Πώς διαμορφώνεται η περιφερειακή βιομηχανική ανάπτυξη στη χώρα;

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Microsoft: Πόσο κόστισε το μπλακ άουτ στις υπηρεσίες της
Τεχνολογία

Το -ανυπολόγιστο- κόστος από το μπλακ άουτ στη Microsoft

Η παγκόσμια διακοπή λειτουργίας της Microsoft προκάλεσε προβλήματα σε περισσότερες από 70 χώρες - Παρέλυσαν χρηματιστήρια, δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις

Μελίνα Ζιάγκου
Euronext Athens: Ποιοι διεκδικούν μια θέση δίπλα στους «επτά» του MSCI
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ποιοι διεκδικούν μια θέση δίπλα στους «επτά» του MSCI

Ποιες μετοχές μπαίνουν στο ραντάρ των ξένων και η… έκπληξη στο Euronext Athens

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Black Friday: Τι περιμένει η αγορά και τι θέλουν οι καταναλωτές
Business

Η μάχη των προσφορών και η παγίδα της... Black Friday

Δύο εβδομάδες πριν τη Black Friday, η αγορά προσπαθεί να θερμανθεί ακόμη - Τι περιμένουν οι καταναλωτές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
ΟΟΣΑ: Ανισότητες στη χρήση ΑΙ από τις ελληνικές επιχειρήσεις – Τι κάνουν οι νέοι;
Tεχνητή νοημοσύνη

ΟΟΣΑ: Ανισότητες στη χρήση ΑΙ από τις ελληνικές επιχειρήσεις – Τι κάνουν οι νέοι;

Σε ατομικό επίπεδο οι Έλληνες χρησιμοποιούν περισσότερο την ΑΙ απ’ ό,τι κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ

Μασούτης: Πώς θα αλλάξει το σούπερ μάρκετ έως το 2030
Business

Από το ίδιο φυλλάδιο για όλους στο σούπερ μάρκετ του… ενός

Πώς βλέπει ο CEO της Μασούτης Θοδωρής Γεροστεργιούδης την επόμενη μέρα του σούπερ μάρκετ – Πώς θα επένδυε 100 εκατ. ευρώ

Γιώργος Μανέττας
IWG: Πάνω από 5.000 κέντρα γραφείων παγκοσμίως
Business

IWG: Πάνω από 5.000 κέντρα γραφείων παγκοσμίως

Πόσες νέες συμφωνίες συνήψε η IWG στο τρίτο τρίμηνο του 2026 - Οι οικονομικές επιδόσεις της

Ελληνικές τράπεζες: Καμπανάκι ΤτΕ για τους ψηφιακούς κινδύνους – Από τα μοντέλα AI έως την κβαντική απειλή
Τράπεζες

Ψηφιακές απειλές για τράπεζες - Από τα μοντέλα AI ως την κβαντική απειλή

Από τις κυβερνοεπιθέσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και την κβαντική απειλή

Μετρό: Ποιοι σταθμοί της Γραμμής 2 θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή
Μεταφορές

Ποιοι σταθμοί της Γραμμής 2 του Μετρό θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή

Όπως αναφέρει η ΣΤΑΣΥ, τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο Μετρό βρίσκονται στο τελικό στάδιο με τις εργασίες να επιστρέφουν στη Γραμμή 2

Οινοποιίες: Νέο κεφάλαιο για ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ και Κτήμα Σιγάλα
Τρόφιμα – ποτά

Νέο κεφάλαιο για ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ και Κτήμα Σιγάλα

Για ποιους λόγους κρίθηκε σκόπιμη η συγχώνευση για τις δύο οινοποιίες

Επιμελητήριο Λέσβου: Αποκλείονται οι τοπικές επιχειρήσεις από τις προμήθειες των στρατιωτικών πρατηρίων
Business

Το Επιμελητήριο Λέσβου για τις προμήθειες του στρατού

Η τοπική αγορά ζητά να διασφαλιστεί η συμμετοχή των επιχειρήσεων, παραγωγών και συνεταιρισμών της Λέσβου και της Λήμνου στους διαγωνισμούς

Latest News
Μητσοτάκης: Νέες υποσχετικές για την ακρίβεια σε προεκλογικούς τόνους
Πολιτική

Μητσοτάκης: Νέες υποσχετικές για την ακρίβεια σε προεκλογικούς τόνους

Τι αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του

Σούπερ μάρκετ: Διαφορές τιμών πάνω από 10% στα ίδια προϊόντα – Τι δείχνει το PosoKanei
Economy

Διαφορές τιμών πάνω από 10% σε ίδια προϊόντα στα σούπερ μάρκετ

Στη σύγκριση των πέντε αλυσίδων σούπερ μάρκετ, το οικονομικότερο καλάθι διαμορφώθηκε στα 44,24 ευρώ και το ακριβότερο στα 48,78 ευρώ

Επιτραπέζια ελιά: Παγκόσμια δύναμη η Ελλάδα στις εξαγωγές
AGRO

Παγκόσμια δύναμη η Ελλάδα στις εξαγωγές επιτραπέζιας ελιάς

Η επιτραπέζια ελιά είναι ισχυρό χαρτί των ελληνικών εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων - Η προειδοποίηση για την υποχώρηση των εξαγωγών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Νωρίτερα η πληρωμή Δεκεμβρίου
Economy

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Νωρίτερα η πληρωμή Δεκεμβρίου

Η καταβολή αφορά αιτήσεις έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, που έχουν λάβει την έγκριση του οργανισμού

Παπασταύρου για COP31: Τα έξι κρίσιμα μέτωπα των διαπραγματεύσεων
Κλιματική αλλαγή

Παπασταύρου για COP31: Τα έξι κρίσιμα μέτωπα των διαπραγματεύσεων

Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στον στόχο του περιορισμού της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5°C, τονίζει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

ΟΟΣΑ: Ανισότητες στη χρήση ΑΙ από τις ελληνικές επιχειρήσεις – Τι κάνουν οι νέοι;
Tεχνητή νοημοσύνη

ΟΟΣΑ: Ανισότητες στη χρήση ΑΙ από τις ελληνικές επιχειρήσεις – Τι κάνουν οι νέοι;

Σε ατομικό επίπεδο οι Έλληνες χρησιμοποιούν περισσότερο την ΑΙ απ’ ό,τι κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ

Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο ρεκόρ 15ετίας η πιστωτική επέκταση στις ελληνικές τράπεζες – Το στοίχημα των 16 δισ.
Τράπεζες

Τράπεζες: Προς νέο ρεκόρ η πιστωτική επέκταση - Το στοίχημα των 16 δισ.

Στο εννεάμηνο του 2026 η πιστωτική επέκταση για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες μαζί με τις τράπεζες Κύπρου, Optima Bank και Credia Bank προσέγγισε τα 14 δισ. ευρώ.

GSI: Το «προηγούμενο» της ρηματικής διακοίνωσης και η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών
Πολιτική

GSI: Το «προηγούμενο» της ρηματικής διακοίνωσης και η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών

Το πλοίο Abeille Marengo συνεχίζει τις εργασίες του χωρίς εντάσεις, ενώ η Ελλάδα πέτυχε η Τουρκία να αποδεχθεί και να υιοθετήσει το κείμενο της γαλλικής ενημέρωσης, όπως και η Ελλάδα, ως ένα διπλωματικό συμβιβασμό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται

Για ποιους κλάδους η ψηφιακή κάρτα εργασίας βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία έως τις 15 Νοεμβρίου

Δώρο Χριστουγέννων 2026: Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Δώρο Χριστουγέννων 2026: Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων - Πώς υπολογίζεται

Meta: Πρόστιμο 805 εκατ. ευρώ από την Ιταλία
Τεχνολογία

Πρόστιμο 805 εκατ. ευρώ επέβαλε η Ιταλία στη Meta

Το πρόστιμο ισοδυναμεί με περίπου το 0,4% των ετήσιων εσόδων του ομίλου της Meta

Επιδοτήσεις: Δημοσιονομική ευελιξία σε εκκρεμότητα
Economy

Το δημοσιονομικό «μπλόκο» και η ευελιξία που ζητά η Αθήνα

Το αν η κυβέρνηση θα μπορέσει να διευρύνει τη στήριξη μέσα στον χειμώνα εξαρτάται από μια εκκρεμότητα στις Βρυξέλλες

Αθανασία Ακρίβου
Ο θησαυρός των Ίνκας: Η κατάληψη του Κούσκο από τον Πιζάρο, η λεηλασία και τα πλούτη του ισπανικού Στέμματος
World

Ίνκας: Η μεγαλύτερη αρπαγή χρυσού που άλλαξε την ιστορία

Στις 15 Νοεμβρίου 1533, ο Φρανθίσκο Πιζάρο εισήλθε στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Ίνκας, ανοίγοντας τον δρόμο για την ισπανική κυριαρχία στις Άνδεις με τεράστιες οικονομικές συνέπειες για την Ισπανία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Στεγαστική κρίση: Έρχεται κοινωνική αντιπαροχή και Σπίτι μου 3
Ακίνητα

Διπλή παρέμβαση για φθηνά ακίνητα

Τα αντίδοτα στη στεγαστική κρίση - Ποια προγράμματα θα «τρέξουν» για υποψήφιους ιδιοκτήτες

Ανδρομάχη Παύλου
Hugo Boss: Σε ασφυκτικό έλεγχο από τον όμιλο Frasers
World

Hugo Boss: Σε ασφυκτικό έλεγχο από τον όμιλο Frasers

Πώς έφτασε ο όμιλος Frasers να ορίζει νέο διευθύνοντα σύμβουλο στη Hugo Boss

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Πού βρίσκεται η ευρωπαϊκή έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης;
Financial Times

Και όμως... η Ευρώπη συμμετέχει στην έκρηξη της AI

Αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά, αρχίζει να διακρίνεται στα οικονομικά στοιχεία

Soumaya Keynes

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies