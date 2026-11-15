Χουάνγκ: Συζητά την επιστροφή στην ηγεσία της Nvidia

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Ο Τζένσεν Χουάνγκ εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, καθώς σύμμαχοί του στη Silicon Valley πιέζουν το διοικητικό συμβούλιο να τον επαναφέρει, λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του בעקבות δημοσιεύματα για ερωτικές σχέσεις με μια ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και με μία υφισταμένη του.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι οποίοι επικαλούνται αρκετά πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης, ο Χουάνγκ έχει συζητήσει με έμπιστους συνεργάτες του την πιθανότητα επιστροφής. Οι συζητήσεις αυτές πραγματοποιούνται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ανεξάρτητη έρευνα, με εντολή του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, για τη συμπεριφορά που προκάλεσε αυτή την εβδομάδα σοβαρή κρίση ηγεσίας στην εταιρεία ημιαγωγών, χρηματιστηριακής αξίας 4 τρισ. δολαρίων.

Κινητοποίηση στελεχών και αναζήτηση στήριξης από τον Λευκό Οίκο

Ένας σύμμαχος του Χουάνγκ δήλωσε στους FT ότι οργανώνεται ένα «επιτελείο επιχειρήσεων» από στελέχη της Silicon Valley, με στόχο να ασκήσει πιέσεις για την επιστροφή του. Όπως ανέφερε, θα επιχειρήσουν επίσης να εξασφαλίσουν υποστήριξη από τον Λευκό Οίκο.

«Όλοι όσοι μετρούν στην τεχνολογία, εκτός των εργαστηρίων που αναπτύσσουν τα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, αγαπούν τον Τζένσεν», υποστήριξε το ίδιο πρόσωπο, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες έχουν τη στήριξη του Χουάνγκ.

Η δημόσια εκστρατεία για την επαναφορά του ενισχύθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο επικεφαλής των Tesla και SpaceX, Ίλον Μασκ, και ο διευθύνων σύμβουλος της Epic Games, Τιμ Σουίνι, συγκαταλέγονται στα στελέχη που υποστήριξαν ανοιχτή επιστολή με αίτημα προς το διοικητικό συμβούλιο: «Φέρτε πίσω τον Τζένσεν».

Ο Χουάνγκ εξακολουθεί επίσης να απολαμβάνει μεγάλης αφοσίωσης από μερίδα εργαζομένων. Αρκετοί έχουν ταχθεί δημόσια υπέρ της επιστροφής του μετά την παραίτησή του και έχουν υπογράψει την επιστολή.

Αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον

Η προσπάθεια αναμένεται να συναντήσει αντιστάσεις από σημαντικούς παράγοντες της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ζήτησε την Κυριακή «ριζική αναδιάρθρωση» της ηγεσίας της Nvidia μετά την αποχώρηση του Χουάνγκ.

Σε αντίθεση με άλλους ιδρυτές που διατηρούν και τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, ο Χουάνγκ δεν διέθετε μετοχική συμμετοχή που να του εξασφαλίζει τον έλεγχο της εταιρείας. Κατά συνέπεια, δεν μπορούσε να παρακάμψει αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

Παράλληλα, το συμβούλιο και η διοικητική ομάδα, της οποίας ηγείται πλέον η προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος Κολέτ Κρες, επιδιώκουν να σταθεροποιήσουν την εταιρεία πριν από την ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων την Τρίτη.

Στο μικροσκόπιο οι πωλήσεις τσιπ στην Ασία

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η σχέση του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, στέλεχος της Megaspeed με έδρα τη Σιγκαπούρη, έχει εντείνει τον έλεγχο των διαδικασιών συμμόρφωσης της Nvidia κατά την πώληση τσιπ τεχνητής νοημοσύνης σε πελάτες στην Ασία με πιθανούς δεσμούς με την Κίνα.

Ακόμη και σύμμαχοί του εμφανίζονται αβέβαιοι για το πώς θα μπορούσε να αποκατασταθεί η φήμη του. «Η ερωτική σχέση με υφισταμένη αποτελεί λόγο απόλυσης», παραδέχθηκε στους FT πρόσωπο που συμμετέχει στις προσπάθειες επαναφοράς του.

Πιθανός διάδοχος ο επικεφαλής της Arm

Οι FT είχαν αποκαλύψει την Παρασκευή ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia προσέγγισε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Arm, Ρενέ Χάας, ως πιθανό διάδοχο. Το συμβούλιο δήλωσε ότι δεν έχει ξεκινήσει «επίσημη» διαδικασία.

Την ίδια ημέρα, ο ιδρυτής της Altimeter Capital, Μπραντ Γκέρστνερ, και ο επικεφαλής της Atreides Management, Γκάβιν Μπέικερ, αμφότεροι σημαντικοί επενδυτές στη Nvidia, δημοσίευσαν ανοιχτή επιστολή προς το συμβούλιο. Ζήτησαν να παραμείνουν «όλες οι επιλογές στο τραπέζι, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ».

Ως επιχειρήματα υπέρ μιας επιεικέστερης στάσης επικαλέστηκαν την εξαιρετικά επιτυχημένη, μακρόχρονη ηγεσία του και τη μεγάλη αβεβαιότητα γύρω από τα πρόσφατα γεγονότα που συνδέονται με την αποχώρησή του.

Εκπρόσωπος της Nvidia και εκπρόσωπος του Χουάνγκ αρνήθηκαν να σχολιάσουν στους Financial Times.