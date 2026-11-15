Ξενοδοχεία: Υπό πίεση η κερδοφορία παρά την αύξηση των εσόδων  

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Σημαντική αύξηση των τιμών των δωματίων καταγράφουν τα ελληνικά ξενοδοχεία το 2026, μια ακόμη χρονιά με επιδόσεις ρεκόρ σε αφίξεις και έσοδα για τον ελληνικό τουρισμό. Η Αθήνα και τα παραθεριστικά συγκροτήματα (resorts) εμφανίζουν ιδιαίτερα ικανοποιητική άνοδο τιμών και τη Θεσσαλονίκη να ακολουθεί με χαμηλότερους ρυθμούς.

Ωστόσο, μένει να φανεί κατά πόσο η αύξηση των τιμών και του κύκλου εργασιών θα μεταφραστεί σε αντίστοιχη βελτίωση της κερδοφορίας στο τέλος της χρήσης, όταν το λειτουργικό κόστος συνεχίζει να αυξάνεται και στο προσκήνιο έρχονται νέες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Τα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) και της GBR Consulting δείχνουν ότι η αύξηση των εσόδων στηρίζεται κυρίως στις υψηλότερες τιμές διάθεσης των δωματίων και λιγότερο στην αύξηση των πληροτήτων, οι οποίες παραμένουν γενικά σταθερές.

Ανοδικές τιμές σε έξι από τους εννέα μήνες

Σύμφωνα με το ΙΤΕΠ, η μέση τιμή δίκλινου δωματίου στα ελληνικά ξενοδοχεία διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο στα 157 ευρώ, έναντι 147 ευρώ το 2025, σημειώνοντας αύξηση 6,8%. Αντίθετα, η πληρότητα υποχώρησε οριακά στο 81,4%, από 82%. Συνολικά, στο εννεάμηνο οι μέσες τιμές αυξήθηκαν σε έξι από τους εννέα μήνες.

Τον Ιανουάριο η τιμή υποχώρησε στα 78 ευρώ από 83 ευρώ (-6%), ενώ τον Φεβρουάριο αυξήθηκε στα 86 ευρώ από 79 ευρώ (+8,9%) και τον Μάρτιο στα 86 ευρώ από 81 ευρώ (+6,2%).

Τον Απρίλιο μειώθηκε στα 104 ευρώ από 109 ευρώ (-4,6%), για να ανακάμψει τον Μάιο στα 117 ευρώ από 112 ευρώ (+4,5%) και τον Ιούνιο στα 149 ευρώ από 147 ευρώ (+1,4%).

Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε τον Ιούλιο, με τη μέση τιμή να φθάνει στα 190 ευρώ από 168 ευρώ (+13,1%). Τον Αύγουστο υποχώρησε οριακά στα 189 ευρώ από 190 ευρώ (-0,5%), πριν επανέλθει σε ανοδική τροχιά τον Σεπτέμβριο.

Σε συνδυασμό με τις πληρότητες, οι οποίες παρέμειναν ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα ανά μήνα, με μικρές αυξομειώσεις, η εικόνα αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αύξηση των εσόδων των ξενοδοχείων.

Αθήνα: Άνοδος 7% στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο

Ιδιαίτερα ισχυρή παραμένει η ξενοδοχειακή αγορά της Αθήνας. Σύμφωνα με την GBR Consulting, στο εννεάμηνο η μέση πληρότητα διατηρήθηκε στο 77%, με οριακή υποχώρηση 0,4%, ενώ η μέση τιμή δωματίου (ADR) αυξήθηκε κατά 7,5%, στα 195 ευρώ.

Το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) ενισχύθηκε κατά 7%, στα 151 ευρώ, με τον Σεπτέμβριο να ξεχωρίζει, καταγράφοντας αύξηση 15,1%.

Σύμφωνα με την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών–Αττικής, η πληρότητα τον Σεπτέμβριο ξεπέρασε το 92%, αποτελώντας την υψηλότερη μεταξύ 11 ευρωπαϊκών πόλεων. Η Αθήνα κατέγραψε επίσης τη μεγαλύτερη αύξηση στους δείκτες ADR και RevPAR στο εννεάμηνο μεταξύ των πόλεων του δείγματος.

Θεσσαλονίκη: Μικρότερη αύξηση, καλύτερος Σεπτέμβριος

Πιο συγκρατημένη ήταν η πορεία της ξενοδοχειακής αγοράς της Θεσσαλονίκης. Η μέση πληρότητα στο εννεάμηνο υποχώρησε κατά 1,4%, στο 69%, ενώ η μέση τιμή δωματίου αυξήθηκε κατά 4,4%, στα 111 ευρώ. Το RevPAR ενισχύθηκε κατά 2,9%, στα 76 ευρώ.

Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο η πληρότητα έφθασε στο 84%, με τη μέση τιμή δωματίου αυξημένη κατά 6,9% και το RevPAR κατά 11,3%.

Resorts: Αύξηση συνολικών εσόδων κατά 12,9%

Τις ισχυρότερες επιδόσεις εμφανίζουν τα παραθεριστικά ξενοδοχεία του δείγματος της GBR Consulting.

Στο εννεάμηνο, η πληρότητα παρέμεινε σταθερή στο 86%, ενώ το συνολικό ημερήσιο έσοδο ανά κατειλημμένο δωμάτιο αυξήθηκε κατά 10,2%, στα 371 ευρώ. Το αντίστοιχο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο ενισχύθηκε κατά 10,5%, στα 318 ευρώ, ενώ τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 12,9%.

Η άνοδος διατηρήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της υψηλής τουριστικής περιόδου, με το συνολικό έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο να αυξάνεται κατά 10,3% τον Ιούνιο, 9,9% τον Ιούλιο, 9,2% τον Αύγουστο και 11,5% τον Σεπτέμβριο.

Το κόστος και οι νέες φορολογικές επιβαρύνσεις

Παρά τις θετικές επιδόσεις, η αύξηση των εσόδων δεν συνεπάγεται αυτομάτως ανάλογη βελτίωση της κερδοφορίας. Οι δαπάνες ενέργειας, μισθοδοσίας, προμηθειών και συντήρησης εξακολουθούν να πιέζουν τα λειτουργικά περιθώρια, ενώ πρόσθετες ανάγκες δημιουργούν οι επενδύσεις για την αναβάθμιση των μονάδων.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών–Αττικής, Ευγένιος Βασιλικός, το αυξανόμενο λειτουργικό κόστος αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Πρόσθετη ανησυχία προκαλεί η συζήτηση για αύξηση του ανώτατου συντελεστή του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων από 0,75% σε 1%, δηλαδή κατά 33,3%. Ο ΣΕΤΕ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων αντιδρούν, υποστηρίζοντας ότι η νέα επιβάρυνση προστίθεται σε ένα ήδη υψηλό φορολογικό και λειτουργικό κόστος.

Έτσι, παρά την αύξηση των ξενοδοχειακών εσόδων, ο τελικός απολογισμός της χρήσης 2026 παραμένει ανοιχτός. Το κατά πόσο οι υψηλότερες τιμές και εισπράξεις θα μετατραπούν σε ουσιαστική ενίσχυση των καθαρών κερδών θα φανεί με τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων.