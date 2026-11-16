Ασιατικά χρηματιστήρια: Ισχυρές απώλειες στις αγορές της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας – Στο επίκεντρο η Nvidia

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Πτωτικά έκλεισαν σήμερα οι περισσότερες αγορές της Ασίας, με τους επενδυτές να προετοιμάζονται για τον νέο κύκλο εταιρικών αποτελεσμάτων, έχοντας στραμμένο το βλέμμα κυρίως στη Nvidia, η οποία ανακοινώνει την Τρίτη τις επιδόσεις της για το τρίτο τρίμηνο.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 κατέγραψε ισχυρές απώλειες 2,25%, ενώ στη Νότια Κορέα ο Kospi υποχώρησε κατά 3,59%. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite σημείωσε πτώση 0,9% και ο Shenzhen Composite έχασε 2,5%. Αντίθετα, ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 0,41%, διαφοροποιούμενος από το αρνητικό κλίμα στην περιοχή, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,41%.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται τα αποτελέσματα της Nvidia, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν με ιδιαίτερη προσοχή από τους επενδυτές, μετά την κρίση που οδήγησε στην απομάκρυνση του επί σειρά ετών διευθύνοντος συμβούλου της, Jensen Huang. Οι εξελίξεις στην ηγεσία του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού έχουν ήδη προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές τεχνολογίας, αυξάνοντας τη σημασία των επικείμενων ανακοινώσεων για την κερδοφορία και τις προοπτικές της εταιρείας.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, η οικονομία της Ιαπωνίας συρρικνώθηκε το τρίτο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας την πρώτη υποχώρηση του ΑΕΠ σε διάστημα ενός έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το γραφείο του υπουργικού συμβουλίου της χώρας, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,1% σε ετησιοποιημένη βάση, έναντι ανάπτυξης 1,4% το δεύτερο τρίμηνο, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Σε τριμηνιαία βάση, η οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε στάσιμη, επίσης χαμηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς.

Τα στοιχεία δημοσιοποιούνται μετά την απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο 1,25% τον Οκτώβριο.

Την ίδια ώρα, πάντως, θετική εικόνα παρουσίασε η βιομηχανική παραγωγή της χώρας. Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (METI), ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής διαμορφώθηκε στις 103,9 μονάδες τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας αύξηση 2% σε μηνιαία βάση και 1,7% σε ετήσια.

Στην Κίνα, τα νέα οικονομικά στοιχεία έδειξαν μικρή αποκλιμάκωση της ανεργίας και διατήρηση της ανάπτυξης στη βιομηχανική παραγωγή, αλλά και ιδιαίτερα περιορισμένη αύξηση των λιανικών πωλήσεων.

Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας, το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 5,1% τον Οκτώβριο, μειωμένο κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Στο ίδιο επίπεδο, 5,1%, διαμορφώθηκε και η ανεργία στις 31 μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

Ωστόσο, η εικόνα της εγχώριας κατανάλωσης παρέμεινε αδύναμη, καθώς οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν μόλις κατά 0,4% σε ετήσια βάση, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Σε μηνιαία βάση, η αύξηση περιορίστηκε στο 0,02%, αποτυπώνοντας τη στασιμότητα της καταναλωτικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις καταναλωτικών αγαθών στις αστικές περιοχές ενισχύθηκαν κατά 0,2% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025, ενώ στις αγροτικές περιοχές σημείωσαν αύξηση 1,5%.