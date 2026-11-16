ΑΑΔΕ: Τι είναι η ΕΑΕ Απλουστευμένης Υποβολής – Ποιους αφορά

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Ένας ταχύτερος τρόπος υποβολής της αίτησης για την καταβολής της προκαταβολής του 70% της βασικής ενίσχυσης, η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) Απλουστευμένης Υποβολής, θεσπίζεται από την ΑΑΔΕ. Στόχος είναι να λάβουν την προκαταβολή όσο το δυνατόν περισσότεροι παραγωγοί, χωρίς καμία μετακίνηση στο χρονοδιάγραμμα των πληρωμών.

Η απλουστευμένη υποβολή δεν αφορά όσους συμμετέχουν και σε παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ όσοι υπέβαλαν ΕΑΕ το 2025 και δεν έχουν υποβάλει ΕΑΕ 2026 έως τις 14 Νοεμβρίου μπορούν, αντί για την πλήρη αίτηση, να επιλέξουν την ταχύτερη αυτή διαδικασία, αποκλειστικά για την προκαταβολή:

Έως τις 19 Νοεμβρίου: ελέγχουν και επικαιροποιούν τα προσυμπληρωμένα στοιχεία, μαζί με το αίτημα για τη Βασική Εισοδηματική Στήριξη, συμπληρώνουν ό,τι απαιτείται και υποβάλλουν οριστικά την αίτηση, μία μόνο φορά. Με βάση αυτήν την αίτηση καταβάλλεται η προκαταβολή.

Έως τις 30 Νοεμβρίου: υποβάλλουν υποχρεωτικά τροποποίηση, ακόμη και χωρίς αλλαγές, με όλα τα στοιχεία και τους ελέγχους της πλήρους αίτησης. Σε αυτήν βασίζεται κάθε πληρωμή από την 1η Δεκεμβρίου.

Αν η τροποποίηση δεν υποβληθεί έγκαιρα, δεν καταβάλλεται περαιτέρω ενίσχυση και η προκαταβολή συμψηφίζεται ή ανακτάται. Το ίδιο ισχύει για όποιο ποσό της προκαταβολής υπερβαίνει την ενίσχυση που προκύπτει από την τροποποίηση.

Η απλουστευμένη υποβολή δεν αφορά όσους συμμετέχουν και σε παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες για την προκαταβολή

Στην προκαταβολή της 30ής Νοεμβρίου περιλαμβάνονται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι αιτήσεις και οι τροποποιήσεις που υποβάλλονται έως και την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026.

Ειδικά:

για τη Βιολογική γεωργία (Π3-70-2.1) και διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών (Π3-70-1.5), τα στοιχεία καταχωρίζονται έως τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου·

για το Ζωικό κεφάλαιο και το Κομφούζιο (Π3-70-1.3.-2), έως την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.

Όσες αιτήσεις υποβάλλονται από τις 20 έως τις 30 Νοεμβρίου, καθώς και οι τροποποιήσεις για ενισχύσεις που έχουν ήδη προκαταβληθεί σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως τις 25 Σεπτεμβρίου, λαμβάνονται υπόψη στις πληρωμές Δεκεμβρίου 2026.

Επίσης, ο φάκελος με τα έγγραφα που τεκμηριώνουν την αίτηση ολοκληρώνεται έως την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα προθεσμία για την ΕΑΕ 2026 (νέες αιτήσεις και τροποποιήσεις) και για τις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης, υποβάλλονται έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026.