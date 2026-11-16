ΥΠΑΑΤ: Ενισχύσεις 4,6 εκατ. ευρώ για τους παραγωγούς στα Τενάγη Φιλίππων

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Στη στήριξη των αγροτών στα Τενάγη Φιλίππων που επλήγησαν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες του 2026 προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), διαθέτοντας συνολικό ποσό έως 4.605.247,27 ευρώ μέσω κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis).

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, την οποία συνυπογράφουν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιος Πετραλιάς, και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, προβλέπει τη χρηματοδότηση συνολικά 30.977,2 στρεμμάτων καλλιεργειών που επλήγησαν στην περιοχή.

Η καταβολή των ενισχύσεων προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026

Η ενίσχυση, όπως αναφέρει το ΥπΑΑΤ, αφορά παραγωγούς αραβοσίτου, ηλίανθου, βίκου, κηπευτικών, κριθαριού, μηδικής, σίτου, σόγιας, σόργου και τριφυλλιού, καθώς και παραγωγούς σανού κριθαριού, βρώμης και βίκου.

Η καταβολή των ενισχύσεων προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων και την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών συμψηφισμού τυχόν οφειλών.

Τα ποσά

Το ύψος της ενίσχυσης ανά στρέμμα διαφοροποιείται ανάλογα με την καλλιέργεια.

Ειδικότερα, προβλέπονται:

208 ευρώ/στρέμμα για τον αραβόσιτο, τη μηδική και το τριφύλλι.

114 ευρώ/στρέμμα για τον ηλίανθο.

107,50 ευρώ/στρέμμα για τη σόγια.

528 ευρώ/στρέμμα για τα κηπευτικά και το γλυκό καλαμπόκι.

60,50 ευρώ/στρέμμα για τον μαλακό και τον σκληρό σίτο.

75,60 ευρώ/στρέμμα για τον βίκο.

56 ευρώ/στρέμμα για το κριθάρι.

57,60 ευρώ/στρέμμα για τον σανό κριθαριού, βρώμης και βίκου.

36 ευρώ/στρέμμα για το σόργο.

Οι επαγγελματίες αγρότες που πληρούν τις προϋποθέσεις της απόφασης θα λάβουν το 100% της προβλεπόμενης ενίσχυσης, ενώ οι υπόλοιποι δικαιούχοι θα λάβουν το 50%.

Το τελικό ποσό θα υπολογίζεται με βάση την επιλέξιμη έκταση κάθε αγροτεμαχίου και το ποσοστό επικάλυψής του με την οριοθετημένη πληγείσα περιοχή.

Αιτήσεις από 14 έως 21 Δεκεμβρίου

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τις 14 έως τις 21 Δεκεμβρίου 2026, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά μέσω της ΑΑΔΕ, ενώ για την καταβολή της ενίσχυσης θα πρέπει να έχουν δηλώσει έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό IBAN στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Η διαδικασία περιλαμβάνει διασταυρωτικούς ελέγχους με βάση τις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης των ετών 2025 και 2026, προκειμένου να προσδιοριστούν οι δικαιούχοι και τα ποσά που τους αναλογούν.