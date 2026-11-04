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ΥπΑΑΤ: Συνεχίζεται ο «Διάλογος με την Παραγωγή»

Αύριο στις 10:00 η τρίτη συνάντηση στο ΥΠΑΑΤ

AGRO 04.11.2026, 15:40
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ΥπΑΑΤ: Συνεχίζεται ο «Διάλογος με την Παραγωγή»
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Συνεχίζεται αύριο, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, στις 10:00, ο «Διάλογος με την Παραγωγή», που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), Μαργαρίτη Σχοινά.

Στον τρίτο σταθμό των συναντήσεων, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων από την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και από τη Λάρισα.

Στο επίκεντρο οι αγροτικές ενισχύσεις, η πορεία των πληρωμών, το κόστος παραγωγής, η κτηνοτροφία και η νέα ΚΑΠ

Η νέα συνάντηση αποτελεί συνέχεια των δύο προηγούμενων κύκλων επαφών με την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) και εκπροσώπους αγροτικών φορέων της Θεσσαλίας, της Βόρειας και της Κεντρικής Ελλάδας.

Τι θα συζητηθεί

Στην ατζέντα θα βρεθούν οι αγροτικές ενισχύσεις και η πορεία των πληρωμών, το κόστος παραγωγής, τα ζητήματα που απασχολούν την κτηνοτροφία, καθώς και οι προοπτικές της ελληνικής γεωργίας στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για την περίοδο 2028–2034.

Παράλληλα, θα συζητηθούν θέματα που συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και τις ιδιαίτερες ανάγκες των παραγωγών των συγκεκριμένων περιοχών.

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