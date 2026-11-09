ΥπΑΑΤ: Ανοίγει ο δρόμος για τις εξαγωγές ελληνικών κερασιών στην Κίνα

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Στην τελική ευθεία βρίσκεται το άνοιγμα της κινεζικής αγοράς για τα ελληνικά κεράσια, έπειτα από 11 χρόνια διαπραγματεύσεων για την άρση των φυτοϋγειονομικών εμποδίων που μέχρι σήμερα δεν επέτρεπαν την εξαγωγή τους στην Κίνα. Το επίσημο πρωτόκολλο αναμένεται να ανοίξει νέες προοπτικές για τους Έλληνες παραγωγούς και εξαγωγείς, όπως αναφέρει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ).

«Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα στην προσπάθεια που καταβάλλει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπό τον Μαργαρίτη Σχοινά, για το άνοιγμα νέων αγορών στα ελληνικά αγροτικά προϊόντα και την ενίσχυση της εξωστρέφειας του πρωτογενούς τομέα. Στόχος είναι η ελληνική παραγωγή να αποκτήσει μεγαλύτερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, δημιουργώντας περισσότερες εμπορικές ευκαιρίες και καλύτερες προοπτικές για το εισόδημα των παραγωγών», αναφέρεται.

Η συμφωνία επί των φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων επιτεύχθηκε έπειτα από πολυετείς τεχνικές διαπραγματεύσεις

Η συμφωνία επί των φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων επιτεύχθηκε έπειτα από πολυετείς τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών της Ελλάδας και της Κίνας, ενώ η ολοκλήρωση της διαδικασίας «κλείδωσε» κατά την επίσκεψη του Υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, στην Κίνα και τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν με την κινεζική πλευρά.

Από το 2015 το ελληνικό αίτημα

Το ελληνικό αίτημα είχε υποβληθεί το 2015 και έκτοτε ακολούθησαν διαδοχικοί γύροι διαπραγματεύσεων μεταξύ της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ και της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (GACC).

Οι δύο πλευρές έχουν πλέον καταλήξει σε συμφωνία για τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις που θα διέπουν τις εξαγωγές ελληνικών νωπών κερασιών. Πρόκειται για ιδιαίτερα αυστηρές προδιαγραφές, οι οποίες προβλέπουν συστηματικούς ελέγχους στους οπωρώνες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς και συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση ασθενειών που ενδιαφέρουν τις κινεζικές αρχές.

Οι απαιτήσεις αυτές θα αποτυπωθούν αναλυτικά στο επίσημο φυτοϋγειονομικό πρωτόκολλο που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών.

Μετά την υπογραφή του, οι ενδιαφερόμενοι Έλληνες εξαγωγείς θα μπορούν να προχωρήσουν στην εγγραφή τους σε ειδικό μητρώο και να λάβουν την προβλεπόμενη έγκριση από τις κινεζικές αρχές, προκειμένου να αποκτήσουν τη δυνατότητα εξαγωγής ελληνικών κερασιών στην Κίνα.