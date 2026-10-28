Αεροπορικές εταιρείες: Ακριβότερα εισιτήρια καθώς τελειώνουν οι αντισταθμίσεις κινδύνου καυσίμων

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Η παρατεταμένη σύγκρουση με το Ιράν έχει οδηγήσει τις τιμές των αεροπορικών καυσίμων περίπου στο διπλάσιο των προπολεμικών επιπέδων, αναγκάζοντας τις αεροπορικές εταιρείες να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο προστατεύονται από τις αυξήσεις. Πολλές εμφανίζονται πλέον απρόθυμες να συνάψουν νέες συμφωνίες αντιστάθμισης κινδύνου (hedging), προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να μετακυλίσουν το αυξημένο κόστος στους επιβάτες μέσω ακριβότερων εισιτηρίων.

Το hedging επιτρέπει στις εταιρείες να «κλειδώνουν» εκ των προτέρων την τιμή των καυσίμων για συγκεκριμένες μελλοντικές περιόδους, περιορίζοντας την έκθεσή τους σε απότομες ανατιμήσεις. Ωστόσο, όταν οι τιμές βρίσκονται ήδη σε υψηλά επίπεδα, η σύναψη νέων συμφωνιών μπορεί να αποδειχθεί ασύμφορη. Αν οι γεωπολιτικές εντάσεις υποχωρήσουν και οι τιμές μειωθούν, οι εταιρείες που έχουν δεσμευτεί σε ακριβότερες τιμές κινδυνεύουν να πληρώνουν περισσότερο από όσο θα πλήρωναν στην αγορά, αναφέρει το Reuters.

Το δίλημμα που έχουν οι αεροπορικές

Τα καύσιμα αντιστοιχούν περίπου στο 30%-40% του συνολικού κόστους λειτουργίας μιας αεροπορικής εταιρείας. Επομένως, οι παρατεταμένες ανατιμήσεις μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τα περιθώρια κέρδους, ιδίως όταν λήγουν οι παλαιότερες συμφωνίες αντιστάθμισης που είχαν συναφθεί πριν από την έναρξη του πολέμου.

Η AirAsia δηλώνει ότι προετοιμάζεται για έναν χρόνο υψηλών τιμών πετρελαίου, ενώ η φινλανδική Finnair έχει σταματήσει να προσθέτει νέες συμφωνίες hedging, θεωρώντας ότι το κόστος είναι πλέον πολύ υψηλό. Η Finnair έχει αντισταθμίσει κατά μέσο όρο περίπου το 34% των αναγκών της σε καύσιμα για το 2027.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το καλοκαίρι του 2027, όταν πολλές αεροπορικές θα έχουν μικρότερη προστασία από τις συμφωνίες που είχαν συνάψει πριν από τη σύγκρουση. Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, εκτιμά ότι οι ευρωπαϊκοί ναύλοι μπορεί να αυξηθούν κατά 15%-20%, καθώς καμία ευρωπαϊκή εταιρεία, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι επαρκώς προστατευμένη έως το καλοκαίρι του 2027. Η Ryanair έχει καλύψει περίπου το 80% των αναγκών της σε καύσιμα για το οικονομικό έτος που ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2027, αλλά ανακοίνωσε ότι σταμάτησε να συνάπτει νέες συμφωνίες αντιστάθμισης.

Διαφορετικές στρατηγικές σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Οι ευρωπαϊκές και ασιατικές εταιρείες χρησιμοποιούσαν παραδοσιακά περισσότερο το hedging από τις αμερικανικές. Πολλοί αμερικανικοί αερομεταφορείς εγκατέλειψαν την πρακτική έπειτα από προηγούμενες ζημιές που προκάλεσαν λανθασμένες προβλέψεις για την πορεία των τιμών.

Εταιρείες όπως οι American Airlines, United και Delta δεν διαθέτουν σημαντικές αντισταθμίσεις για τα καύσιμα, με αποτέλεσμα να εκτίθενται άμεσα στις διακυμάνσεις της αγοράς. Παράλληλα, οι αυξημένες δαπάνες έχουν ήδη οδηγήσει ορισμένους αμερικανικούς αερομεταφορείς σε αναθεώρηση των προβλέψεων κερδοφορίας τους.

Η αύξηση των ναύλων, ωστόσο, δεν είναι χωρίς όρια. Η νορβηγική αεροπορική εταιρεία Norwegian Air Shuttle δήλωσε ότι αναγκάστηκε να ανακαλέσει ορισμένες αυξήσεις, επειδή οι πελάτες δεν ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερο.

Ακριβότερα ταξίδια και περιορισμένη προστασία

Οι εταιρείες μπορούν να αντιμετωπίσουν την αύξηση του κόστους είτε αυξάνοντας τις τιμές είτε περιορίζοντας τα έξοδα και τη διαθέσιμη χωρητικότητα. Η Ryanair και η Lufthansa έχουν ήδη μειώσει τη δραστηριότητά τους σε ορισμένα δρομολόγια, παρά το γεγονός ότι είχαν αντισταθμίσει πάνω από το 70% των αναγκών τους σε καύσιμα για το 2026.

Η κρίση αναδεικνύει, επομένως, τα όρια του hedging: προσφέρει βραχυπρόθεσμη σταθερότητα, αλλά δεν εξαλείφει τον κίνδυνο. Όσο η σύγκρουση παρατείνεται και οι παλαιότερες συμφωνίες λήγουν, οι αεροπορικές θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα σε υψηλότερους ναύλους, περικοπές δαπανών και περιορισμό των πτήσεων. Για τους ταξιδιώτες, αυτό σημαίνει ότι τα ακριβότερα εισιτήρια ενδέχεται να αποτελέσουν μία από τις πιο άμεσες οικονομικές συνέπειες της ενεργειακής κρίσης.