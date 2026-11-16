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Η αγορά των πολυτελών αντικειμένων εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πεδίο ανάπτυξης για τους μεγάλους οίκους δημοπρασιών, με τη Christie’s να καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις στη φετινή εβδομάδα πολυτελών πωλήσεων στη Γενεύη. Όπως αναφέρει το Robb Report, η δημοπρασία Rare Watches απέφερε 58,7 εκατ. δολάρια, με το σύνολο των 218 αντικειμένων που προσφέρθηκαν να βρίσκει αγοραστή.

Η επίδοση είναι υπερδιπλάσια από εκείνη της αντίστοιχης δημοπρασίας τον Νοέμβριο του 2025, όταν 179 ρολόγια είχαν αποφέρει 27 εκατ. δολάρια, με ποσοστό πώλησης 99%. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Four Seasons Hotel des Bergues και επιβεβαίωσε το ισχυρό ενδιαφέρον των συλλεκτών για σπάνια μοντέλα υψηλής ωρολογοποιίας.

Πρωταγωνιστής της δημοπρασίας ήταν μια τριάδα ρολογιών F.P. Journe Vagabondage I, II και III, κατασκευασμένων από ροζ χρυσό. Τα τρία κομμάτια πωλήθηκαν συνολικά έναντι 6,7 εκατ. ελβετικών φράγκων, ποσού που αντιστοιχεί σε περίπου 8,2 εκατ. δολάρια.

Και τα τρία ξεπέρασαν σημαντικά την ανώτατη αρχική εκτίμησή τους, η οποία ανερχόταν σε 800.000 ελβετικά φράγκα για το καθένα. Το Vagabondage I πωλήθηκε έναντι 2 εκατ. φράγκων (2,4 εκατ. δολάρια), το Vagabondage II έναντι 2,2 εκατ. φράγκων (2,6 εκατ. δολάρια) και το Vagabondage III έναντι 2,5 εκατ. φράγκων (3,1 εκατ. δολάρια).

Η σειρά Vagabondage θεωρείται ιδιαίτερα περιζήτητη από τους συλλέκτες, καθώς συνδυάζει την ανεξάρτητη ωρολογοποιία της F.P. Journe με έναν ασυνήθιστο μηχανισμό ψηφιακής ένδειξης της ώρας, ο οποίος μετακινείται στην επιφάνεια του καντράν. Η εξαιρετικά περιορισμένη παραγωγή της ενισχύει περαιτέρω τη συλλεκτική της αξία.

Ισχυρή παρουσία της Christie’s και στα κοσμήματα

Θετικά ήταν τα αποτελέσματα και στη δημοπρασία Magnificent Jewels της Christie’s, η οποία συγκέντρωσε 49,7 εκατ. δολάρια από 112 αντικείμενα. Το κορυφαίο κομμάτι ήταν ένα δαχτυλίδι Bulgari με ροζ διαμάντι 24 καρατίων, κοπής emerald και κατηγορίας Fancy Intense Pink. Πωλήθηκε έναντι 14,8 εκατ. δολαρίων, εντός του εκτιμώμενου εύρους των 12 έως 18 εκατ. δολαρίων.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη πώληση υπολείπεται αισθητά της αντίστοιχης διοργάνωσης του 2025, η οποία είχε αποφέρει 75 εκατ. δολάρια από 108 αντικείμενα. Η διαφορά οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο Mellon Blue, ένα σπάνιο μπλε διαμάντι που είχε συνεισφέρει τότε 25,6 εκατ. δολάρια στο συνολικό αποτέλεσμα. Εάν εξαιρεθούν τα κορυφαία αντικείμενα και των δύο δημοπρασιών, τα υπόλοιπα κοσμήματα της φετινής πώλησης απέφεραν 34,9 εκατ. δολάρια, περίπου 29% λιγότερα από τα αντίστοιχα 49,4 εκατ. δολάρια του 2025.

Παρά τη διαφοροποίηση στις επιδόσεις, η συνολική εικόνα της Christie’s παραμένει θετική. Το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο οίκος ανακοίνωσε έσοδα 4,5 δισ. δολαρίων, την ισχυρότερη επίδοση πρώτου εξαμήνου από το 2021. Οι πωλήσεις πολυτελών ειδών, στις οποίες περιλαμβάνονται ρολόγια και κοσμήματα, αυξήθηκαν κατά 15%, φθάνοντας τα 539 εκατ. δολάρια.

Το τελικό αποτέλεσμα της χρονιάς θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις μεγάλες βραδινές δημοπρασίες έργων τέχνης που προγραμματίζονται στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα. Περίπου 850 έργα αναμένεται να διατεθούν προς πώληση, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για έσοδα άνω των 800 εκατ. δολαρίων. Παρά τη δυναμική των ρολογιών και των κοσμημάτων, η αγορά έργων τέχνης εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο πυλώνα των δραστηριοτήτων του οίκου.