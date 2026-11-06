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Δημοπρασία: Στο «σφυρί» αντικείμενα του «Μπάτμαν» και του «Ιντιάνα Τζόουνς»

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 6 Δεκεμβρίου

Tέχνη και Ζωή 06.11.2026, 08:21
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Δημοπρασία: Στο «σφυρί» αντικείμενα του «Μπάτμαν» και του «Ιντιάνα Τζόουνς»
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Η μηχανή «Batpod» του Μπάτμαν και το καπέλο τύπου που φορούσε ο Ιντιάνα Τζόουνς περιλαμβάνονται στα αντικείμενα από κινηματογραφικά έργα που πωλούνται σε δημοπρασία, η οποία εκτιμάται ότι θα αποφέρει συνολικά 10 εκατομμύρια αγγλικές λίρες.

Η επερχόμενη χειμερινή δημοπρασία αναμνηστικών από τον χώρο του θεάματος, που διοργανώνει η Propstore, περιλαμβάνει περισσότερα από 1.400 αντικείμενα, από τη στολή του Μπάτμαν μέχρι το σπαθί «Longclaw» του Τζον Σνόου και το αυγό του δράκου Ντρόγκον, που ανήκε στην Ντενέρις Ταργκάριεν από τη σειρά «Game of Thrones».

Η μηχανή «Batpod», η οποία εμφανίστηκε στις ταινίες «Ο Σκοτεινός Ιππότης» (2008) και «Ο Σκοτεινός Ιππότης: Η Επιστροφή» (2012), εκτιμάται ότι θα πωληθεί στην τιμή των 450.000 και 900.000 λιρών.

Τα ποσά που θα πωληθούν

Η στολή που φορούσε ο Κρίστιαν Μπέιλ στην ταινία «Batman Begins» (2005) αναμένεται να πωληθεί έναντι ποσού μεταξύ 125.000 και 250.000 λιρών.

Το εμβληματικό καπέλο του Ιντιάνα Τζόουνς -ο οποίο φορούσε στην οθόνη ο κασκαντέρ του Χάρισον Φορντ, Βικ Άρμστρονγκ, μαζί με ένα πουκάμισο που χρησιμοποιήθηκε σε επικίνδυνες σκηνές και προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Άρμστρονγκ.

Και τα δύο αντικείμενα εμφανίζονται στην ταινία «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Ναός του Χαμένου Θησαυρού» (1984).

Το πουκάμισο και το καπέλο τύπου «φεντόρα» εκτιμάται ότι θα αποφέρουν συνολικά από 400.000 έως 800.000 λίρες, ενώ ένα μαστίγιο μήκους περίπου 2,4 μέτρων, το οποίο χρησιμοποίησε ο Ιντιάνα Τζόουνς στην ίδια ταινία, διατίθεται προς πώληση με εκτιμώμενη τιμή μεταξύ 200.000 και 400.000 λιρών.

Η έκθεση πριν τη δημοπρασία

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 6 Δεκεμβρίου. Κατά την πρώτη ημέρα, θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφορών με φυσική παρουσία στον χώρο της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (BAFTA), στο Λονδίνο, ενώ παράλληλα θα παρέχονται επιλογές συμμετοχής από όλο τον κόσμο μέσω τηλεφώνου, διαδικτύου ή με την υποβολή προσφορών από απόσταση.

Επιπλέον, από τις 19 έως τις 22 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί έκθεση στο ξενοδοχείο The Cumberland στο Λονδίνο, δίνοντας στους θαυμαστές την ευκαιρία να δουν από κοντά τα αντικείμενα πριν αυτά διατεθούν προς πώληση.

Πηγή: in.gr

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