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Δημοπρασία: Ο βασιλιάς των δεινοσαύρων ανέκτησε τον θρόνο του για 50,1 εκ. δολάρια

Σε δημοπρασία πουλήθηκε ο Γκας ο Τυραννόσαυρος Ρεξ, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πλήρη απολιθώματα που έχουν βρεθεί ποτέ, που χρειάστηκε τρία χρόνια για να ανασκαφεί

World 15.07.2026, 22:15
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Δημοπρασία: Ο βασιλιάς των δεινοσαύρων ανέκτησε τον θρόνο του για 50,1 εκ. δολάρια
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Για 50,1 εκατομμύρια δολάρια πουλήθηκε Τυραννόσαυρος Ρεξ μήκους 10,8 μέτρων και ηλικίας 67 εκατομμυρίων ετών, ονόματι Γκας, από τον οίκο Sotheby’s την Τρίτη. Πρόκειται για ρεκόρ δημοπρασίας για σκελετό απολιθωμένου δεινοσαύρου, ξεπερνώντας τα 44,6 εκατομμύρια δολάρια που πλήρωσε ο ιδρυτής της Citadel, Κένεθ Γκρίφιν, πριν από δύο χρόνια για τον Apex, έναν Στεγόσαυρο ηλικίας 150 εκατομμυρίων ετών.

Τουλάχιστον πέντε πλειοδότες διαγωνίστηκαν για το απολίθωμα σε έναν πόλεμο προσφορών που διήρκεσε 10 λεπτά. «Δοκιμάστε κάτι παραπάνω», διαλαλούσε η δημοπράτρια Φίλις Κάο, προσπαθώντας να πείσει την επόμενη προσφορά μετά τα 37 εκατομμύρια δολάρια. «Είναι ένας Τυραννόσαυρος Ρεξ, άλλωστε». Τελικά πουλήθηκε σε έναν ανώνυμο πλειοδότη μέσω τηλεφώνου, αναφέρει η Wall Street Journal.

Ο Γκας ανακαλύφθηκε στον πλούσιο σε απολιθώματα σχηματισμό Hell Creek της Νότιας Ντακότα και ανασκάφηκε μεταξύ 2021 και 2023, ακολουθούμενος από τρία χρόνια εργαστηριακής εργασίας για την προετοιμασία, τη συναρμολόγηση και την τοποθέτηση των οστών. Το ιστορικό εύρημα πήρε το όνομά του από τον αείμνηστο Γκάρι «Γκας» Λίκινγκ, ο οποίος ήταν συνιδιοκτήτης του ράντσου βοοειδών 27.000 στρεμμάτων μαζί με τη σύζυγό του, Ντάνα. Η ομάδα ανασκαφών κατασκήνωνε για πέντε μήνες κάθε χρόνο για να καλύψει όλο το έδαφος που χρειαζόταν για να ανακτήσει κάθε κομμάτι, το οποίο κατέληξε να είναι περίπου 650 τετραγωνικά μέτρα.

Αγοραστές σε όλο τον κόσμο αποκτούν απολιθώματα για τον εαυτό τους και τα εκθέτουν στα σπίτια και τα γραφεία τους. Ο Ράσελ Κρόου αγόρασε ένα κρανίο Μοσασαύρου για τα παιδιά του από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο για 35.000 δολάρια το 2008, ενώ οι δυο τους έπιναν σε κάποιο μπαρ, δήλωσε ο ηθοποιός στο «The Howard Stern Show» το 2009. Ο Νίκολας Κέιτζ αγόρασε ένα κρανίο Τυραννόσαυρου Μπατάαρ σε δημοπρασία το 2007 για 276.000 δολάρια, αλλά αργότερα ανακάλυψε ότι είχε ανασκαφεί παράνομα στη Μογγολία και έπρεπε να το επιστρέψει, δήλωσε ο Κέιτζ στο «The Hollywood Reporter».

Δημοπρασία

Απολιθώματα που πωλούνται σε δημοπρασία, αλλά και ιδιωτικά

Οι ΗΠΑ είναι η μόνη χώρα όπου μπορούν να πωληθούν απολιθώματα που ανασκάπτονται σε ιδιωτική γη, πυροδοτώντας μια μακροχρόνια συζήτηση σχετικά με το εάν οι δεινόσαυροι πρέπει να ανήκουν σε ιδιώτες.

Ο Κερκ Τζόνσον, διευθυντής του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Smithsonian, επισημαίνει ότι οι εμπορικοί παλαιοντολόγοι επιτρέπεται να σκάβουν μόνο σε ιδιωτική γη, ενώ μόνο τα μουσεία επιτρέπεται να σκάβουν σε ομοσπονδιακή γη, επομένως δεν υφίσταται ανταγωνισμός μεταξύ τους, αφού συνιστούν ένα οικοσύστημα.

«Υπάρχουν περίπου 50 Τυραννόσαυροι Ρεξ αυτή τη στιγμή, οπότε δεν είναι ότι ο Γκας είναι ο μόνος», είπε στην Journal ο Τζόνσον. «Λυπάμαι όταν ένα σπάνιο και νέο είδος βγαίνει σε δημοπρασία και εξαφανίζεται, αλλά πολλοί δεινόσαυροι αγοράζονται από ανθρώπους που τελικά τους δανείζουν ή τους δίνουν σε μουσεία. Είναι ένα λεπτό ζήτημα».

Η αγορά απολιθωμάτων κέρδισε δυναμική μετά την πώληση του Σταν, ενός Τ. Ρεξ, το 2020 για 31,8 εκατομμύρια δολάρια στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι. Ο δεινόσαυρος εκτίθεται τώρα στο μουσείο φυσικής ιστορίας της πόλης, το οποίο άνοιξε το 2025. Πριν από αυτό, η κορυφαία τιμή – 8,4 εκατομμύρια δολάρια – παρέμεινε σταθερή για σχεδόν 30 χρόνια, από την πώληση της Σου, ενός άλλου Τ. Ρεξ, που τώρα βρίσκεται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Field του Σικάγο.

Οι υψηλότερες τιμές βοήθησαν στην αναμόρφωση της αγοράς, ενθαρρύνοντας περισσότερα απολιθώματα να βγουν προς πώληση, ενώ παράλληλα έδωσαν στους εμπορικούς παλαιοντολόγους περισσότερους πόρους για να χρηματοδοτήσουν δαπανηρές και πολυετείς ανασκαφές. Ο Γκας ανασκάφηκε και συναρμολογήθηκε σε διάστημα πέντε ετών από μια ομάδα στις Theropoda Expeditions, η οποία κατέγραψε σχολαστικά πού βρέθηκε κάθε κομμάτι. Ο σκελετός είναι 61% πλήρης από άποψη αριθμού οστών και 75% έως 80% πλήρης από άποψη οστικής μάζας, καθιστώντας τον έναν από τους πιο ολοκληρωμένους Τυραννόσαυρους Ρεξ που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ.

Άλλα σημαντικά στοιχεία στη δημοπρασία φυσικής ιστορίας του Sotheby’s περιλάμβαναν σαγόνια Αλλόσαυρου με δόντια που πουλήθηκαν για 1,5 εκατομμύριο δολάρια και ένα πόδι Τυραννόσαυρου Ρεξ ύψους 9 ½ ποδιών, που πουλήθηκε από το Ινστιτούτο Black Hills για τη χρηματοδότηση του νέου μουσείου φυσικής ιστορίας του, για 1,8 εκατομμύρια δολάρια.

«Η αξία των απολιθωμάτων έχει αλλάξει τρομερά», δήλωσε στην WSJ ο Πίτερ Λάρσον, επικεφαλής του Ινστιτούτου Black Hills που ξέθαψε τόσο τη Σου όσο και τον Σταν. «Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ό,τι πραγματικά αξίζουν».

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