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FDA: Απέρριψε αντικαρκινικό φάρμακο της Κίνας – Πλήγμα στον τομέα βιοτεχνολογίας του Πεκίνου

Το φάρμακο «ivonescimab» της Summit θεωρήθηκε ως κρίσιμο τεστ για το αν τα φάρμακα της Κίνας θα μπορούσαν να περάσουν τον έλεγχο στις ΗΠΑ

World 16.11.2026, 12:00
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FDA: Απέρριψε αντικαρκινικό φάρμακο της Κίνας – Πλήγμα στον τομέα βιοτεχνολογίας του Πεκίνου
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Σε απόρριψη ενός κινεζικού αντικαρκινικού φαρμάκου προχώρησε η αμεριμανική ρυθμιστική αρχή φαρμάκων FDA, παρά το γεγονός ότι είχε αναπτυχθεί από μια αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας -είχε εφευρεθεί στην Κίνα- , θέτοντας ερωτήματα σχετικά με το πώς ο ραγδαία αναπτυσσόμενος κινεζικός τομέας της βιοτεχνολογίας μπορεί να διευρύνει τη διεθνή του παρουσία.

Η μετοχή της Summit Therapeuticsέχει σημειώσει πτώση 27% μέχρι στιγμής το 2026

Την Κυριακή, η Summit Therapeutics, με έδρα το Μαϊάμι, ανακοίνωσε ότι η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) απέρριψε το φάρμακό της «ivonescimab», το οποίο είχε εφευρεθεί από την Akeso, με έδρα το Ζονγκσάν. Η μετοχή της Akeso, που είναι εισηγμένη στο Χονγκ Κονγκ, σημείωσε βουτιά 25% τη Δευτέρα.

Το 2022, η Akeso παραχώρησε την άδεια εκμετάλλευσης του φαρμάκου στην Summit στο πλαίσιο μιας συμφωνίας αξίας έως και 5 δισ. δολαρίων. Το φάρμακο έχει ήδη εγκριθεί στην Κίνα. Η συνεργασία αυτή θεωρήθηκε ως δείκτης για τον παγκόσμιο τομέα της βιοτεχνολογίας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα κινεζικά φάρμακα θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στον έλεγχο της FDA.

Η AstraZeneca επένδυσε 2 δισ. δολάρια στην Summit τον Σεπτέμβριο στο πλαίσιο μιας συμφωνίας συνεργασίας, αποκτώντας μερίδιο 11% στο μετοχικό κεφάλαιο της φαρμακευτικής εταιρείας.

Δεν πείστηκε η FDA

Η Summit δήλωσε την Κυριακή ότι «η FDA έκρινε ότι δεν έχουν αποδειχθεί ουσιαστικά στοιχεία αποτελεσματικότητας» και ότι το φάρμακο δεν συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των ποσοστών επιβίωσης.

«Είμαστε απογοητευμένοι για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους που αναμένουν επιπλέον θεραπευτικές επιλογές σε αυτό το πλαίσιο», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ρόμπερτ Ντούγκαν, συν-διευθύνων σύμβουλος της Summit.

Η αίτηση προς την FDA ήταν μία από τις πρώτες για το φάρμακο ivonescimab της Summit σε μια σειρά θεραπειών κατά του καρκίνου. Αναλυτές έχουν επισημάνει ότι η απόρριψη δεν ήταν έκπληξη και δεν αναμένεται να επηρεάσει τις άλλες αιτήσεις της εταιρείας για φάρμακα προς τον οργανισμό.

Η μελέτη που υποβλήθηκε στην FDA περιελάμβανε 62% ασιατικούς ασθενείς και 38% δυτικούς.

«Αναρωτιόμαστε αν αυτό επηρέασε τη λήψη της απόφασης από την FDA», ανέφερε η TD Cowen σε ερευνητική έκθεση την Κυριακή. Η FDA έχει απορρίψει στο παρελθόν κινεζικές κλινικές μελέτες, θεωρώντας τις μη αντιπροσωπευτικές του πληθυσμού των ΗΠΑ.

Η Akeso θεωρείται ηγέτης στον αναπτυσσόμενο τομέα της βιοτεχνολογίας στην Κίνα. Τον Ιούνιο, η εταιρεία κέρδισε μια περίφημη θέση παρουσίασης στην Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας. Η μετοχή της έχει σημειώσει πτώση 27% μέχρι στιγμής το 2026.

Ωστόσο, οι νομοθέτες και οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ εκφράζουν όλο και μεγαλύτερη ανησυχία για την αναπτυσσόμενη βιοτεχνολογική βιομηχανία της Κίνας. Ο πρώην επικεφαλής της FDA δήλωσε φέτος ότι «η μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζουμε στον τομέα των φαρμάκων είναι η Κίνα».

Τον Αύγουστο, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο κάλεσαν την FDA να σταματήσει να χρησιμοποιεί δεδομένα από κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προέρχονται από την Κίνα για νέες κλινικές δοκιμές ή αιτήσεις έγκρισης φαρμάκων, εκτός εάν η υπηρεσία έχει επιθεωρήσει τον χώρο διεξαγωγής της δοκιμής τους τελευταίους 12 μήνες.

«Η FDA αποτελεί από καιρό τον παγκόσμιο πρότυπο αναφοράς για την ασφάλεια των φαρμάκων, τη δεοντολογία και τη συγκατάθεση μετά από ενημέρωση, και θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας για να διασφαλίσουμε ότι αυτό το πρότυπο δεν θα υποβαθμιστεί ποτέ από μη επαληθεύσιμα δεδομένα», ανέφεραν οι νομοθέτες σε επιστολή τους προς την υπηρεσία.

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