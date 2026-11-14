 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(27) "Health and Medical Services"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Healthcare Industry"
    [1]=>
    string(15) "Health & Pharma"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Health & Fitness"
}

«Ορφανά» φάρμακα: Σχεδόν 8 φορές πάνω το κόστος από τα λοιπά φάρμακα του ΙΦΕΤ

Με περίπου 50% αυξάνεται κάθε χρόνο η δαπάνη του ΙΦΕΤ για φάρμακα που είναι απαραίτητα, όμως δεν κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά

Υγεία 14.11.2026, 09:23
Σχολιάστε
«Ορφανά» φάρμακα: Σχεδόν 8 φορές πάνω το κόστος από τα λοιπά φάρμακα του ΙΦΕΤ
Άννα Παπαδομαρκάκη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με ρυθμό 46,8% καλπάζει κάθε χρόνο η αύξηση της δαπάνης του ΙΦΕΤ (Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας) για φάρμακα την τελευταία πενταετία κυρίως με την εισαγωγή καινοτόμων φαρμάκων που δεν έχουν ακόμη κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά, έχουν όμως εγκριθεί από διεθνείς οργανισμούς όπως ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων.

Τα φάρμακα αυτά φτάνουν στη χώρα μας μέσω Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) και διανέμονται στους ασθενείς με ατομικά δέματα, μέσω του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος καλύπτει τη δαπάνη.

Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται η έγκριση της εισαγωγής για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά, μετά την έγκριση του σχετικού αιτήματος του γιατρού του προς το Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης του ΕΟΠΥΥ και την αρμόδια επιτροπή.

Κατ΄αντιστοιχία, ο ρυθμός αύξησης της δαπάνης για ατομικά δέματα κοινών φαρμάκων που δεν υπάρχουν στην εσωτερική αγορά, είναι μόλις 6,4%.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει μελέτη που κατατέθηκε στο ευρωπαϊκό συνέδριο φαρμακοοικονομίας ISPOR που πραγματοποιήθηκε φέτος στη Βιέννη στις 8-11 Νοεμβρίου και συμπεριελήφθη στο 5% των καλύτερων μελετών που κατατέθηκαν φέτος στο συγκεκριμένο συνέδριο.

Επικεφαλής της μελέτης, ήταν η πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ και της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Βασιλική – Κωνσταντίνα Γκογκοζώτου σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα στελεχών του ΕΟΠΥΥ, αποτελούμενη από τους: Χριστίνα Γεώργη, Παναγιώτη Πατεράκη, Χαρά Κανή, Παναγιώτα Λίτσα και Κωνσταντίνο Ψυχογιό.

H πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ και της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Βασιλική – Κωνσταντίνα Γκογκοζώτου παρουσιάζει τις τρεις μελέτες των φαρμάκων μέσω ΙΦΕΤ, στο ευρωπαϊκό συνέδριο φαρμακοοικονομίας ISPOR

Στη μελέτη αυτή και άλλες δύο που επίσης παρουσιάστηκαν στο ίδιο συνέδριο, περιλαμβάνονται για πρώτη φορά στοιχεία για τα φάρμακα που πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη των ασφαλισμένων του και τα οποία φτάνουν στους ασθενείς μέσω των φαρμακείων του Οργανισμού, έχουν όμως αγοραστεί από το ΙΦΕΤ και πρόκειται για καινοτόμα ή ορφανά φάρμακα σπανίων παθήσεων.

Πρόκειται για ειδικά, καινοτόμα φάρμακα νέας τεχνολογίας που ακολουθούν το κανάλι εισαγωγής του ΙΦΕΤ, είτε γιατί δεν έχουν εγκριθεί ακόμη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) αλλά μόνο από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων, είτε γιατί παρά την έγκριση του ΕΜΑ, η Ελλάδα δεν αποτελεί ελκυστική αγορά λόγω clawback.

Οι τρεις μελέτες που παρουσιάστηκαν στο ISPOR, δίνουν τη δυνατότητα ανάλυσης των δεδομένων για το ρυθμό ανάπτυξης των καινοτόμων φαρμάκων, τη σχέση τους με τα υπόλοιπα φάρμακα και μπορούν να επιτρέψουν προβλέψεις για την ανάγκη χρηματοδότησης από το κράτος των θεραπειών που χρειάζονται οι ασθενείς, όταν δεν βρίσκουν λύση με τα υπάρχοντα φάρμακα.

Αυξημένες δαπάνες

Σύμφωνα με την πρώτη μελέτη, οι δαπάνες του ΙΦΕΤ  για εισαγωγή ειδικών καινοτόμων φαρμάκων αυξήθηκε από 62,1 εκατ. ευρώ το 2020 σε 308,7 εκατ. ευρώ το 2025, μια αύξηση της τάξης του 397,2%, όταν για κοινά φάρμακα που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ η δαπάνη αυξήθηκε από 1.499,3 εκατ. ευρώ το 2020 σε 2.436,8 εκατ. ευρώ το 2025,  καταγράφοντας αύξηση 62,5%.

Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν σε μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 37,8% για το ΙΦΕΤ και 10,2% για τα λοιπά αποζημιούμενα φάρμακα, ποσοστό που συνάδει με την ετήσια αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης, διεθνώς.

Την ίδια περίοδο, οι συνταγές αυξάνονται ετησίως κατά 7,9% και οι ασθενείς κατά 8,7%, δείχνοντας το υψηλό κόστος των νέων τεχνολογιών υγείας.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι η δυνατότητα αξιοποίησης των λύσεων που δίνει η πρόοδος της επιστήμης, δεν είναι πάντα διαθέσιμη για το σύνολο των ασθενών που έχουν ανάγκη τις θεραπείες αυτές, καθώς δεν είναι πάντα βέβαιο ότι οι ασθενείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ΣΗΠ.

Περισσότερες συνταγές και ασθενείς

Συνολικά η δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για αγορά φαρμάκων αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό της τάξης του 12%, με μια αύξηση 75,8% της δαπάνης από τα 1,561 δις. το 2020 στα 2,746 δις. ευρώ το 2025.

Ο συνολικός αριθμός συνταγών αυξήθηκε κατά 47% από 1.638 εκατ. το 2020 σε 2.407 εκατ. το 2025 αυξανόμενος με μέσο ρυθμό ανόδου 8%.

Το σύνολο των διανεμηθέντων δεμάτων αυξήθηκε κατά 38,7% από 2.989 εκατ. το 2020 σε  4.145 εκατ. πακέτα το 2025, κρατώντας ρυθμό ανόδου της τάξης του 6,8% κάθε χρόνο από το 2020-2025.

Αντίστοιχα, οι ασθενείς που πήραν φάρμακα μέσω ΙΦΕΤ αυξήθηκαν κατά 371,2%, από 924 σε 4.354 με μέσο ρυθμό αύξησης 36,3%. Τα φάρμακα αυτά αντιστοιχούσαν στο 11,2% της δαπάνης αλλά το 2,3% των δεμάτων που διανεμήθηκαν το 2025.

Ορφανά φάρμακα

Η ομάδα του ΕΟΠΥΥ, με επικεφαλής την κ. Γκογκοζώτου, σε δεύτερη μελέτη που κατέθεσε επίσης στο ISPOR, αυτή τη φορά με τη συμμετοχή και της Αναστασίας Σεϊμένη – στελέχους του Οργανισμού. Η μελέτη διαπίστωσε ότι από τα 308,7 εκατ. ευρώ που διέθεσε ο ΕΟΠΥΥ για  καινοτόμα φάρμακα μέσω ΣΗΠ το 2025, τα 174,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 56,5%, αφορούσαν ορφανά φάρμακα για σπάνιες παθήσεις.

Καθώς η πρόσβαση των ασθενών δεν είναι καθολική, όμως ολοένα και περισσότεροι ασθενείς βρίσκουν  διέξοδο μέσω του ΙΦΕΤ, η δαπάνη για ορφανά φάρμακα από το Ινστιτούτο αυξήθηκε κατά 9,2 ποσοστιαίες μονάδες στο 56,5% της δαπάνης για καινοτόμα φάρμακα, έναντι ποσοστού 47,3% το 2020.

Θεαματική όμως ήταν η αύξηση από πλευράς όγκου.

Οι ποσότητες φαρμάκων που εισάγει το Ινστιτούτο, αυξήθηκαν κατά 581,8% μέσα στην τελευταία πενταετία, πλησιάζοντας τις 100.000 ατομικά δέματα (93.395 πακέτα) από σχεδόν 14.000 το 2020 (13.699 πακέτα).

Από αυτά, σχεδόν τα 20.000 πακέτα (19.590 ατομικά δέματα) αφορούσαν ορφανά φάρμακα το 2025, έναντι 5.524 ατομικά δέματα ορφανών φαρμάκων το 2020, μια αύξηση 254,6%.

Αντίστοιχα, σε ότι αφορά τον αριθμό των ειδών φαρμάκων που εισάγονται, το 2025 εισήχθησαν φάρμακα με 204 εμπορικές ονομασίες, έναντι 128 το 2020, μια αύξηση της τάξης του 60% περίπου. Από αυτά, τα 45 ήταν ορφανά φάρμακα το 2025, έναντι 28 το 2020 – εδώ η αύξηση ξεπέρασε το 60%.

Καταλήγοντας η δεύτερη μελέτη, διαπίστωσε ότι σχεδόν το 60% (το 58,8%) της αύξησης της δαπάνης στο ΙΦΕΤ προέρχεται από τα ορφανά φάρμακα, αφού σε συνολική αύξηση δαπάνης 246,6 εκατ. ευρώ, τα 145 εκατ. ευρώ αφορούσαν πρόσθετες αγορές ορφανών φαρμάκων.

Ενώ το 56,5% της δαπάνης του ΙΦΕΤ αφορά ορφανά φάρμακα, εντούτοις στην πορεία του χρόνου, η αναλογία των δεμάτων ορφανών φαρμάκων μειώθηκε σχεδόν στο μισό και συγκεκριμένα στο 21%  από 40,3%, εξαιτίας περισσότερων καινοτόμων θεραπειών που εισάγονται από το Ινστιτούτο.

Στην τρίτη μελέτη, διαπιστώνεται ότι παρότι τα ατομικά δέματα για ορφανά φάρμακα έχουν μειωθεί κατά 54,8% , η δαπάνη για την αγορά τους έχει αυξηθεί κατά 41,1%.

Από την άλλη πλευρά, τα ατομικά δέματα για άλλες παθήσεις έχουν αυξηθεί κατά 34,5%, όμως η αύξηση της δαπάνης για αυτά, έχει φτάσει το 64,3%.

Έτσι, παρατηρείται ότι το κόστος ανά ατομικό δέμα ασθενούς, μπορεί να φτάσει να είναι σχεδόν οκταπλάσιο για τα ορφανά φάρμακα (μέχρι 7,8 φορές πάνω) σε σύγκριση με τα υπόλοιπα φάρμακα εισαγωγής του ΙΦΕΤ για το 2025, όταν το 2020 η σχέση κόστους ορφανών και λοιπών φαρμάκων ήταν τριπλάσια.

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Χατζηδάκης: Από το 2027 το επίδομα των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους
Economy

Χατζηδάκης: Από το 2027 το επίδομα των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους
Ουκρανία: Το «δόλωμα» του Τραμπ στον Ζελένσκι για παράδοση του Ντονμπάς
Κόσμος

Το «δόλωμα» του Τραμπ στον Ζελένσκι για παράδοση του Ντονμπάς
Τα μονοπώλια δεν είναι καλά ούτε στην οικονομία, ούτε στην τεχνολογία
Opinion

Τα μονοπώλια δεν είναι καλά ούτε στην οικονομία, ούτε στην τεχνολογία
Καύσιμα: Παρατείνεται από κράτος και διυλιστήρια η επιδότηση στις τιμές
Πετρέλαιο

Παρατείνεται η επιδότηση στις τιμές των καυσίμων από κράτος και διυλιστήρια
Nvidia: Πώς οδηγήθηκε στην εβδομάδα του χάους
World

Πώς οδηγήθηκε η Nvidia στην εβδομάδα του χάους
Μητσοτάκης στη WSJ: Το «νέο συμβόλαιο με τον λαό» και το «δίλημμα» των εκλογών
Πολιτική

Μητσοτάκης στη WSJ: Υποσχέθηκε «νέο συμβόλιαο με τον λαό»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Big Tech: Γιατί οι CEOs λατρεύουν τα μαύρα τζάκετ;
World

Γιατί οι CEOs των Big Tech λατρεύουν τα μαύρα τζάκετ;

Από τον Τζένσεν Χουάνγκ μέχρι τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, τα μαύρα τζάκετ προσδίδουν μια νότα «cool» στις Big Tech

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Βιομηχανία: Πώς η Ελλάδα θα «κατακτήσει» τις διεθνείς αγορές – Τα «αγκάθια» και η ανάγκη για υποδομές
Business

Πώς θα «πετάξει» η ελληνική βιομηχανία στο εξωτερικό

Οι προκλήσεις της εξωστρέφειας για την ελληνική βιομηχανία - Πώς διαμορφώνεται η περιφερειακή βιομηχανική ανάπτυξη στη χώρα;

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Επένδυση στην ανάπτυξη ή τζόγος;
Financial Times

«Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο» των... αγορών

Η τρέχουσα ακραία ανάληψη κινδύνου στις χρηματιστηριακές αγορές ενδέχεται να αποτελεί μια επενδυτική ευκαιρία που παρουσιάζεται μία φορά σε ολόκληρη την επαγγελματική σταδιοδρομία

Richard Bernstein
Euronext Athens: Ποιοι διεκδικούν μια θέση δίπλα στους «επτά» του MSCI
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ποιοι διεκδικούν μια θέση δίπλα στους «επτά» του MSCI

Ποιες μετοχές μπαίνουν στο ραντάρ των ξένων και η… έκπληξη στο Euronext Athens

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Οι χώρες που καταναλώνουν το περισσότερο κρασί στον κόσμο – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;
World

Οι χώρες που καταναλώνουν το περισσότερο κρασί στον κόσμο

Η εικόνα δείχνει ότι το κρασί παραμένει σε μεγάλο βαθμό ευρωπαϊκή υπόθεση, ακόμη και όταν η μεγαλύτερη αγορά βρίσκεται στις ΗΠΑ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Νερά Κρήτης: Η υποχώρηση στην κερδοφορία, οι «κόφτες» στα κόστη και το σχέδιο για το 2026
Business

Πώς τα Νερά Κρήτης έβαλαν «κόφτη» στο... κόστος

Οι κινήσεις για εξοικονόμηση κόστους, το ταμείο της Νερά Κρήτης και η νέα γραμμή παραγωγής - Το σερί επενδύσεων στις εγκαταστάσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ιράν: Η μέρα που ο Τζίμι Κάρτερ πάγωσε τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία – Η αρχή των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης
World

Η μέρα που ο Τζίμι Κάρτερ πάγωσε τα ιρανικά assets

Στις 14 Νοεμβρίου 1979, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ εκδίδει το Εκτελεστικό Διάταγμα 12170, δεσμεύοντας όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως απάντηση στην κρίση των ομήρων.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τζένσεν Χουάνγκ: Τι σημαίνει η πτώση του για την ισχύ της Silicon Valley
Tεχνητή νοημοσύνη

Τζένσεν Χουάνγκ: Τι σημαίνει η πτώση του για την ισχύ της Silicon Valley

Η υποστήριξη της ελίτ της Silicon Valley στον Τζένσεν Χουάνγκ

Τζούλη Καλημέρη
Περισσότερα από Υγεία
«Ορφανά» φάρμακα: Σχεδόν 8 φορές πάνω το κόστος από τα λοιπά φάρμακα του ΙΦΕΤ
Υγεία

Σχεδόν 8 φορές πάνω το κόστος των ορφανών από τα λοιπά φάρμακα του ΙΦΕΤ

Με περίπου 50% αυξάνεται κάθε χρόνο η δαπάνη του ΙΦΕΤ για φάρμακα που είναι απαραίτητα, όμως δεν κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά

Άννα Παπαδομαρκάκη
Προσβλητική η αξιολόγηση γιατρών με αστεράκια από την εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ
Υγεία

Προσβλητική η αξιολόγηση γιατρών με αστεράκια από την εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ

Αγανάκτηση των ιδιωτών γιατρών που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ για την αξιολόγηση της ικανοποίησης των ασθενών αντί του επιστημονικού τους έργου

Άννα Παπαδομαρκάκη
Δημόσια νοσοκομεία: Στον αέρα η ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Υγεία

Δημόσια νοσοκομεία: Στον αέρα η ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Οι νοσοκομειακοί γιατροί δεν θα εφαρμόσουν τη συνταγογράφηση στην ΗΔΥΚΑ – Προχωρούν σε νομική προσβολή της απόφασης ως παράνομης και ανεφάρμοστης

Άννα Παπαδομαρκάκη
Φάρμακα: 3-4 φορές πάνω η συμμετοχή των Ελλήνων ασθενών σε σχέση με την Ε.Ε.
Υγεία

Φάρμακα: Στα ύψη η συμμετοχή των Ελλήνων έναντι της Ε.Ε

1 στους 3 δεν μπορεί να πληρώσει τα φάρμακα και τη νοσηλεία του και καταστρέφεται οικονομικά

Άννα Παπαδομαρκάκη
Πρόληψη, έλεγχος και θεραπεία, το αποτελεσματικό τρίπτυχο για τα καρδιαγγειακά
Υγεία

Πρόληψη, έλεγχος και θεραπεία, το αποτελεσματικό τρίπτυχο για τα καρδιαγγειακά

Εκστρατεία «από καρδιάς» από την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας και την Ένωση Ασθενών Ελλάδας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Υγεία: Πληρώνουμε 3,4 δισ. ευρώ το χρόνο για την παχυσαρκία στην Ελλάδα
Υγεία

Η παχυσαρκία μας κοστίζει 3,4 δισ. στην Ελλάδα

Η επιβάρυνση από την παχυσαρκία στη χώρα μας φτάνει το 1,4% του ΑΕΠ – Συνδέεται με πάνω από 200 ασθένειες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Ατμοσφαιρική ρύπανση: Ο «αόρατος» εχθρός της όρασης
Υγεία

Ατμοσφαιρική ρύπανση: Ο «αόρατος» εχθρός της όρασης

Η ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης γλαυκώματος και καταρράκτη, δείχνει νέα μελέτη

Μάρθα Καϊτανίδη
Latest News
Χατζηδάκης: Από το 2027 το επίδομα των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους
Economy

Χατζηδάκης: Από το 2027 το επίδομα των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους

Ο Κωστής Χατζηδάκης απέκλεισε οποιοδήποτε ενδεχόμενο να δοθεί νωρίτερα από το 2027 το επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους

Ουκρανία: Το «δόλωμα» του Τραμπ στον Ζελένσκι για παράδοση του Ντονμπάς
Κόσμος

Το «δόλωμα» του Τραμπ στον Ζελένσκι για παράδοση του Ντονμπάς

Για πρώτη φορά οι ΗΠΑ προτείνουν στην Ουκρανία αποχώρηση από το Ντονμπάς με αντάλλαγμα την ένταξη στο ΝΑΤΟ, ενδεχόμενο που για τη Ρωσία αποτελεί «κόκκινη γραμμή»

Τα μονοπώλια δεν είναι καλά ούτε στην οικονομία, ούτε στην τεχνολογία
Opinion

Τα μονοπώλια δεν είναι καλά ούτε στην οικονομία, ούτε στην τεχνολογία

Όταν οικονομίες και κράτη εξαρτώνται από τεχνολογικά μονοπώλια, τότε υπάρχει πρόβλημα και αυτό φάνηκε με την κατάρρευση των συστημάτων της Microsoft

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καύσιμα: Παρατείνεται από κράτος και διυλιστήρια η επιδότηση στις τιμές
Πετρέλαιο

Παρατείνεται η επιδότηση στις τιμές των καυσίμων από κράτος και διυλιστήρια

Mέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα παραταθεί η κρατική επιδότηση και η έκπτωση από τα διυλιστήρια στις τιμές των καυσίμων

Nvidia: Πώς οδηγήθηκε στην εβδομάδα του χάους
World

Πώς οδηγήθηκε η Nvidia στην εβδομάδα του χάους

Όλοι οι σημαντικοί σταθμοί των τριών τελευταίων ετών που οδήγησαν στους ισχυρούς κλυδωνισμούς της Nvidia

Μητσοτάκης στη WSJ: Το «νέο συμβόλαιο με τον λαό» και το «δίλημμα» των εκλογών
Πολιτική

Μητσοτάκης στη WSJ: Υποσχέθηκε «νέο συμβόλιαο με τον λαό»

Η συνέντευξη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη «Wall Street Journal»

Microsoft: Πόσο κόστισε το μπλακ άουτ στις υπηρεσίες της
Τεχνολογία

Το -ανυπολόγιστο- κόστος από το μπλακ άουτ στη Microsoft

Η παγκόσμια διακοπή λειτουργίας της Microsoft προκάλεσε προβλήματα σε περισσότερες από 70 χώρες - Παρέλυσαν χρηματιστήρια, δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις

Μελίνα Ζιάγκου
Κομισιόν: Τι περιλαμβάνει το κιτ επιβίωσης που προτείνει στους πολίτες
Κοινωνία

Τι είναι το κιτ επιβίωσης που προτείνει η Κομισιόν - Γιατί για 72 ώρες;

Ποια είναι η φιλοσοφία της κατεύθυνσης που δίνει η Κομισιόν - Γιατί δίνει έμφαση στην αυτάρκεια των πολιτών για 72 ώρες

Black Friday: Τι περιμένει η αγορά και τι θέλουν οι καταναλωτές
Business

Η μάχη των προσφορών και η παγίδα της... Black Friday

Δύο εβδομάδες πριν τη Black Friday, η αγορά προσπαθεί να θερμανθεί ακόμη - Τι περιμένουν οι καταναλωτές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
HELLENiQ ENERGY: Νέα παράταση έως 30 Νοεμβρίου στην έκπτωση για πετρέλαιο θέρμανσης – diesel κίνησης
Πετρέλαιο

Παρατείνουν τις εκπτώσεις στο πετρέλαιο τα διυλιστήρια

Το μέτρο της έκπτωσης αφορά αποκλειστικά τα καύσιμα που προορίζονται για την εσωτερική αγορά σημειώνει η HELLENiQ ENERGY

Η πρώτη αποστολή «εξετελέσθη» για τον GSI – Στο Ηράκλειο το Abeille Marengo
Ηλεκτρισμός

Η πρώτη αποστολή «εξετελέσθη» για τον GSI – Στο Ηράκλειο το Abeille Marengo

Ολοκληρώνει το Abeille Marengo τις πρώτες βυθομετρήσεις για τον GSI - Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου το γαλλικό σκάφος πιανει λιμάνι - Αλλαγές πληρώματος και τεχνικές συντηρήσεις

Χρήστος Κολώνας
Σχοινάς: Οι 3 άξονες για να κερδίσουν τα ελληνικά προϊόντα νέες αγορές
AGRO

Σχοινάς: Οι 3 άξονες για να κερδίσουν τα ελληνικά προϊόντα νέες αγορές

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς συνόψισε τη στρατηγική για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της ελληνικής αγροδιατροφής σε τρεις λέξεις: «Χρηματοδότηση – Branding – Υπεραξία»

Στενά του Ορμούζ: Μειώθηκαν 5% οι διελεύσεις πλοίων την τελευταία εβδομάδα – 163 περιστατικά από την έναρξη του πολέμου
World

Μειώθηκαν 5% οι διελεύσεις πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Παρά τη σταδιακή ανάκαμψη της ναυσιπλοΐας, η συνολική κίνηση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει 65% χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα

Λάμπρος Καραγεώργος
Γεραπετρίτης: Σήμερα η συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς
Πολιτική

Σήμερα η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Γεραπετρίτη

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα έχει κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς

ΗΠΑ: Τι προκάλεσε το χάος στα αεροδρόμια
World

Τι προκάλεσε το χάος στα αμερικανικά αεροδρόμια

Παλαιωμένα τα συστήματα επικοινωνίας του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας των αμερικανικών αεροδρομίων - Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν

«Ορφανά» φάρμακα: Σχεδόν 8 φορές πάνω το κόστος από τα λοιπά φάρμακα του ΙΦΕΤ
Υγεία

Σχεδόν 8 φορές πάνω το κόστος των ορφανών από τα λοιπά φάρμακα του ΙΦΕΤ

Με περίπου 50% αυξάνεται κάθε χρόνο η δαπάνη του ΙΦΕΤ για φάρμακα που είναι απαραίτητα, όμως δεν κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά

Άννα Παπαδομαρκάκη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies