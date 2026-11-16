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Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα, ενώ το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, η χρηματιστηριακή αξία της οποίας ανέρχεται σε 4 τρισ. δολάρια, ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα για τη σοβαρή κρίση στην ηγεσία της.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia δεν εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως θα ήταν θετικός σε μια τέτοια εξέλιξη, μετά την απομάκρυνση του επικεφαλής της τεχνολογικής εταιρείας λόγω σκανδάλου απιστίας.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί την τελευταία ανατροπή στη δραματική υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τότε που αποκαλύφθηκε ότι ο Χουάνγκ διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με μια γυναίκα, την Άλις Χουάνγκ, την οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις Αμερικανών αξιωματούχων των υπηρεσιών πληροφοριών, είχε στρατολογήσει η κινεζική υπηρεσία πληροφοριών για κατασκοπευτική δράση.

Ο επικεφαλής της Nvidia παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα, ενώ το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, αξίας 4 τρισ. δολαρίων, διεξήγαγε ανεξάρτητη έρευνα για τη σοβαρή κρίση στην ανώτατη διοικητική της ομάδα. Ωστόσο, η εκστρατεία ορισμένων κορυφαίων προσωπικοτήτων του τεχνολογικού κλάδου υπέρ της επιστροφής του Χουάνγκ είχε αρχίσει να αποκτά δυναμική, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε τη Δευτέρα ότι «δεν θα είχε αντίρρηση» να επανέλθει ο ίδιος στη θέση του.

Οι Financial Times ανέφεραν την Κυριακή ότι ο Χουάνγκ είχε συζητήσει με πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος το ενδεχόμενο επιστροφής του στη Nvidia.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ, στο οποίο συμμετέχουν αρκετοί στενοί συνεργάτες του Χουάνγκ επί σειρά ετών, διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα για τη συμπεριφορά του. Το συμβούλιο έχει δηλώσει ότι θα εξετάσει τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς υποψηφίους για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Financial Times αποκάλυψαν ότι το διοικητικό συμβούλιο είχε προσεγγίσει τον διευθύνοντα σύμβουλο της Arm, Ρενέ Χάας, στο πλαίσιο της αναζήτησης διαδόχου του Χουάνγκ.

Το σκάνδαλο που αφορά την εξωσυζυγική σχέση του Χουάνγκ έχει προκαλέσει επίσης ανησυχία στην Ουάσιγκτον σχετικά με την αποτελεσματικότητα των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές μικροτσίπ. Αφορμή στάθηκαν οι αποκαλύψεις για τη φύση της σχέσης του επικεφαλής της Nvidia με την Άλις Χουάνγκ, στέλεχος εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία είχε διασυνδέσεις με την Κίνα και στην οποία η Nvidia προμήθευε μικροτσίπ.

«Ο Τζένσεν έχει προφανώς δύο ζητήματα να αντιμετωπίσει. Έχει ένα οικογενειακό πρόβλημα, μια δύσκολη κατάσταση. Αυτό που θέλει, όμως, είναι να πουλάει μικροτσίπ», δήλωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα.

Άφησε, μάλιστα, να εννοηθεί ότι η επιστροφή του Χουάνγκ θα μπορούσε να βοηθήσει τη Nvidia να αναπτύξει την επόμενη γενιά προηγμένων μικροτσίπ. «Πιστεύω ότι το να επιστρέψει ο Τζένσεν […] δεν θα ήταν σε καμία περίπτωση κακή ιδέα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης αμφιβολίες για τους ισχυρισμούς περί διασυνδέσεων της Άλις Χουάνγκ με το Πεκίνο. «Δεν γνωρίζω αν είναι κατάσκοπος», είπε στους δημοσιογράφους. «Κανείς δεν το έχει αποδείξει». Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι η εξωσυζυγική σχέση του Χουάνγκ δεν είχε θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις αυτές στους δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από την Ουάσιγκτον για περιοδεία στην Ασία, όπου αναμένεται να πραγματοποιήσει αυτή την εβδομάδα τριμερή συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ αναγνώρισε ότι στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί το Πεκίνο.

«Η μία άποψη είναι ότι δεν πρέπει να προσβάλουμε την Κίνα. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με την Κίνα», δήλωσε. «Η άλλη άποψη είναι ότι πρέπει να κινηθούμε σκληρά και να κάνουμε ό,τι χρειάζεται».

Διαφωνίες στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης

Στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ έχουν ξεσπάσει εντάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia κατάφερε να εξάγει μικροτσίπ σε εταιρεία με διασυνδέσεις με την Κίνα.

Την Παρασκευή, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, κατηγόρησε το υπουργείο Εμπορίου του Χάουαρντ Λάτνικ ότι δεν απαγόρευσε τις εξαγωγές μικροτσίπ της Nvidia προς την εταιρεία Megaspeed.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ αναγνώρισε ότι οι δύο υπουργοί είχαν διαφορετικές απόψεις για το ζήτημα. Όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να αντικαταστήσει τον υπουργό Εμπορίου, απάντησε: «Όχι».

Πρόσθεσε ότι ο Λάτνικ «ενδέχεται να καθυστέρησε» την ένταξη της Megaspeed στη μαύρη λίστα εμπορικών συναλλαγών των ΗΠΑ, αλλά διευκρίνισε ότι «το έκανε επειδή, αν δεν είχε δοθεί αυτή η παράταση, θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρή κρίση με την Κίνα».

Την Κυριακή, η αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε στην αυστηροποίηση των περιορισμών στην εξ αποστάσεως πρόσβαση σε μικροτσίπ και διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης, εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων και από τα δύο μεγάλα πολιτικά στρατόπεδα για τον περιορισμό των πωλήσεων ευαίσθητης τεχνολογίας στο εξωτερικό.

Το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας (BIS) του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου ανακοίνωσε νέο κανονιστικό πλαίσιο, με στόχο να «αποτρέψει ορισμένους ξένους παράγοντες από το να αξιοποιούν προηγμένη υπολογιστική ισχύ που βασίζεται σε αμερικανική τεχνολογία» με τρόπους που θα μπορούσαν να «απειλήσουν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».

Η νέα ρύθμιση αποσκοπεί στο κλείσιμο ενός νομικού κενού, μέσω του οποίου κινεζικές εταιρείες μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στις πλέον προηγμένες αμερικανικές τεχνολογίες, χρησιμοποιώντας κέντρα δεδομένων (data centers) που βρίσκονται σε άλλες ασιατικές χώρες.

Ο Κρεγκ Σίνγκλετον, ειδικός στον τεχνολογικό ανταγωνισμό ΗΠΑ – Κίνας στο Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών (Foundation for Defense of Democracies), δήλωσε ότι η νέα ρύθμιση θεσπίζει μια «απολύτως αναγκαία υποχρέωση έκδοσης άδειας για αποστολές εξοπλισμού σε κέντρα δεδομένων του εξωτερικού που εξυπηρετούν σε μεγάλη κλίμακα Κινέζους πελάτες».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι μια πλήρης απαγόρευση θα ήταν αποτελεσματικότερη.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση που ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου, θα απαιτείται πρόσθετη άδεια για την εξαγωγή προηγμένων ημιαγωγών προς τη Σιγκαπούρη, τη Βραζιλία, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία και την Ινδονησία, χώρες οι οποίες, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο, «παρουσιάζουν υψηλότερο από το συνηθισμένο κίνδυνο εκτροπής των εξαγωγών».

«Η ρύθμιση αποσκοπεί στη διασφάλιση ότι οι ισχύοντες περιορισμοί στην πρόσβαση σε ευαίσθητη αμερικανική τεχνολογία δεν θα μπορούν να παρακάμπτονται μέσω συμφωνιών εξ αποστάσεως υπολογιστικής πρόσβασης, οι οποίες αξιοποιούν κέντρα δεδομένων σε τρίτες χώρες», ανέφερε το BIS.

Το μέτρο ενδέχεται να πλήξει μια σειρά από εταιρείες του κλάδου των λεγόμενων «neoclouds», οι οποίες έχουν αναπτύξει τις δραστηριότητές τους εκμισθώνοντας μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) σε κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η βρετανική Nscale και η ιαπωνική Datasection, οι οποίες ενδέχεται πλέον να χρειάζονται αμερικανικές άδειες για να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους συγκεκριμένους πελάτες.

Παράλληλα, το Κογκρέσο επιταχύνει, μέσω ξεχωριστών πρωτοβουλιών, τις προσπάθειες για την αυστηροποίηση των μέτρων που αποσκοπούν στην αποτροπή της διοχέτευσης προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα.