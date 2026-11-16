Τραμπ: Θετικός στην επιστροφή του Χουάνγκ στο τιμόνι της Nvidia

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Θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που πληθαίνουν οι παρεμβάσεις στελεχών της τεχνολογίας και επενδυτών υπέρ της επαναφοράς του.

Σύμφωνα με το Forbes, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «δεν θα με πείραζε» να αναλάβει ξανά ο Χουάνγκ τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, εκτιμώντας ότι πήρε ένα σημαντικό μάθημα. Παράλληλα, επανέφερε το όνομα του Τιμ Κουκ ως πιθανής επιλογής για την ηγεσία της εταιρείας.

Κινητοποίηση για την επιστροφή

Το Forbes, επικαλούμενο τους Financial Times, αναφέρει ότι ο Χουάνγκ έχει συζητήσει με συμμάχους του την πιθανότητα επιστροφής, ενώ υποστηρικτές του οργανώνουν εκστρατεία πίεσης προς το διοικητικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι οποίοι επικαλούνται αρκετά πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης, ο Χουάνγκ έχει συζητήσει με έμπιστους συνεργάτες του την πιθανότητα επιστροφής. Οι συζητήσεις αυτές πραγματοποιούνται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ανεξάρτητη έρευνα, με εντολή του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, για τη συμπεριφορά που προκάλεσε αυτή την εβδομάδα σοβαρή κρίση ηγεσίας στην εταιρεία ημιαγωγών, χρηματιστηριακής αξίας 4 τρισ. δολαρίων.

Ανοιχτή επιστολή υπέρ της επαναφοράς του είχε συγκεντρώσει περισσότερες από 175.000 υπογραφές. Μεταξύ των υποστηρικτών περιλαμβάνονται ο Ίλον Μασκ, ο συνιδρυτής της Uber Τράβις Κάλανικ και ο επικεφαλής της Epic Games Τιμ Σουίνι.

Οι υπογράφοντες ζητούν την επιστροφή του όσο ανεξάρτητη έρευνα αποσαφηνίζει τα γεγονότα. Στην επιστολή εμφανίζονται επίσης υπογραφές εργαζομένων και μετόχων, ωστόσο οι συγκεκριμένες ιδιότητες δηλώνονται από τους ίδιους και δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Η παραίτηση και οι καταγγελίες

Κατά το δημοσίευμα, ο Χουάνγκ παραιτήθηκε την Πέμπτη από τις θέσεις του CEO και του προέδρου, αφού παραδέχθηκε εξωσυζυγική σχέση με την Άλις Χουάνγκ, στέλεχος εταιρείας δεδομένων στη Σιγκαπούρη, με φερόμενους δεσμούς με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ακολούθησαν δημοσιεύματα για σχέσεις με δύο εργαζόμενες της Nvidia, επί των οποίων ο ίδιος δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια. Προσωρινή CEO ορίστηκε η Κολέτ Κρες και πρόεδρος ο Χάρβεϊ Τζόουνς.

Η αβεβαιότητα συνοδεύτηκε από χρηματιστηριακές απώλειες. Η μετοχή υποχωρούσε περισσότερο από 2% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Δευτέρας, σε περιβάλλον ευρύτερων πιέσεων στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης.