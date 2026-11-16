Revolut: Σε ποια χώρα βρίσκεται υπό ποινική έρευνα

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Ιταλικό δικαστήριο έθεσε την ευρωπαϊκή μονάδα της βρετανικής τράπεζας Revolut υπό δικαστική διαχείριση, αφού διαπίστωσε ότι καταδικασμένοι μαφιόζοι και άτομα που εμπλέκονταν σε ξέπλυμα χρήματος, είχαν διοχετεύσει παράνομα χρήματα μέσω των λογαριασμών της.

Το μέτρο, διάρκειας ενός έτους, αφορά την Revolut Bank UAB, με έδρα τη Λιθουανία, η οποία δραστηριοποιείται στην Ιταλία μέσω τοπικού υποκαταστήματος.

Το υποκατάστημα της Revolut στη Λιθουανία

Η Revolut Bank UAB δεν είναι απλώς ένα υποκατάστημα, αλλά η κεντρική αδειοδοτημένη ευρωπαϊκή τράπεζα του ομίλου Revolut, με καταστατική έδρα το Βίλνιους της Λιθουανίας. Μέσω αυτής της οντότητας εξυπηρετούνται οι πελάτες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και ανοίγονται τα τοπικά υποκαταστήματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην Ελλάδα.

Έχει λάβει πλήρη τραπεζική άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και εποπτεύεται άμεσα από την Τράπεζα της Λιθουανία.

Στην ίδια διεύθυνση στο Βίλνιους εδρεύουν επίσης η Revolut Securities Europe UAB (για επενδυτικές υπηρεσίες) και η Revolut Insurance Europe UAB (για ασφαλειομεσιτικές υπηρεσίες), αμφότερες αδειοδοτημένες από την Τράπεζα της Λιθουανίας.

Η παράνομη δραστηριότητα

Σε μια 39-σελιδη απόφαση που εξέτασε το Reuters, το δικαστήριο ανέφερε «σοβαρές ελλείψεις» στους ελέγχους καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του πιστωτικού ιδρύματος.

Το δικαστήριο του Μιλάνου ανέφερε ότι οι ανεπαρκείς διασφαλίσεις επέτρεψαν σε 24 άτομα, τα οποία είτε τελούσαν υπό έρευνα είτε είχαν ήδη καταδικαστεί για διάφορα εγκλήματα, να αποκρύψουν χρηματικές ροές συνολικού ύψους 41,9 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ του 2021 και του 2026.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ανταγωνιστικοί δανειστές υπέβαλαν 265 αναφορές ύποπτων συναλλαγών σχετικά με τους 24 υπόπτους, ενώ η Revolut Bank UAB δεν υπέβαλε καμία, σύμφωνα με την απόφαση.

Η Revolut δεν αποτελεί αντικείμενο ποινικής έρευνας, και η εποπτεία αφορά αποκλειστικά τις δραστηριότητές της στην Ιταλία, χωρίς να αναμένεται διακοπή των λιανικών ή εμπορικών υπηρεσιών.