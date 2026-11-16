Δεξαμενόπλοια: Πτώση άνω του 50% σε βασικούς δείκτες ναύλων

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Ισχυρή διόρθωση καταγράφει τον Νοέμβριο η ναυλαγορά των δεξαμενόπλοιων αργού, με βασικούς δείκτες να υποχωρούν περισσότερο από 50% από τα πρωτοφανή υψηλά τους. Η πίεση είναι έντονη στα VLCC στον Κόλπο του Ομάν, όπου έχει αυξηθεί απότομα ο αριθμός των διαθέσιμων πλοίων, ενώ απότομη πτώση καταγράφουν και οι ναύλοι των Suezmax και Aframax στις δυτικές αγορές.

Η υποχώρηση σημειώνει ο οίκος Gibson, άρχισε μετά τις νίκες των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, καθώς οι πιο ήπιοι τόνοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενίσχυσαν τις προσδοκίες αποκλιμάκωσης στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στις αγορές εμπορευμάτων. Η αλλαγή αποτυπώθηκε στις αγορές παραγώγων, όπου περιορίστηκε ο φόβος για μελλοντικές διαταραχές. Για τα πληρώματα και τους διαχειριστές των πλοίων, ο άμεσος κίνδυνος μιας διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει αμετάβλητος.

Περισσότερα πλοία διεκδικούν τα φορτία

Η επανέναρξη των ροών μέσω του σαουδαραβικού αγωγού Ανατολής–Δύσης τον Σεπτέμβριο συνέβαλε στη σταθεροποίηση των εμπορικών διαδρομών, σύμφωνα με τον Gibson. Τα VLCC είχαν έτσι χρόνο να μετακινηθούν ανατολικά, διεκδικώντας φορτία που συνδέονται με τις αυξημένες ροές μέσω Ορμούζ. Η συγκέντρωση περισσότερων πλοίων στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τον ανταγωνισμό για ναυλώσεις και επιτάχυνε τη διόρθωση στον Κόλπο του Ομάν.

Στη Δύση, οι πολύ υψηλοί ναύλοι περιόρισαν τη ζήτηση για ναυλώσεις. Η Ευρώπη αύξησε τις παραλαβές σαουδαραβικού αργού από το Σίντι Κερίρ της Αιγύπτου, περιορίζοντας τις μεταφορές σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Τα συντομότερα ταξίδια απελευθέρωσαν πλοία για νέες ναυλώσεις. Παράλληλα, η βελτίωση του καιρού περιόρισε τις καθυστερήσεις που είχαν δεσμεύσει μεσαίου μεγέθους δεξαμενόπλοια τον Οκτώβριο, ενώ ο Νοέμβριος ξεκίνησε με λιγότερα φορτία.

Πίεση ασκεί και η αύξηση του στόλου. Φέτος έχουν προστεθεί περισσότερα από 115 πλοία στην αγορά Aframax, είτε από παραδόσεις νεότευκτων είτε από τη μετακίνηση LR2 από τα καθαρά προϊόντα πετρελαίου προς τη μεταφορά αργού και άλλων «βρόμικων» φορτίων. Στο ίδιο διάστημα παραδόθηκαν 43 Suezmax και 35 VLCC.

Το φθηνότερο αργό πιέζει τους ναύλους

Τα διυλιστήρια εμφανίζονται λιγότερο ανήσυχα για την επάρκεια του εφοδιασμού τους. Η JPMorgan εκτίμησε το πλεόνασμα στην αγορά πετρελαίου σε 1,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Σεπτέμβριο και 1,4 εκατ. τον Οκτώβριο. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας τοποθέτησε το πλεόνασμα του Οκτωβρίου υψηλότερα, στα 1,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως, αποδίδοντας μέρος της αύξησης των αποθεμάτων στην ασθενέστερη ζήτηση.

Η πτώση της τιμής του αργού ενέτεινε την πίεση. Όταν ο ναύλος αντιστοιχεί σε μεγάλο ποσοστό της αξίας του φορτίου, η διατήρησή του σε επίπεδα ρεκόρ μπορεί να καταστήσει ασύμφορη μια μεταφορά. Έτσι, μεγαλύτερο μέρος της προσαρμογής περνά πλέον στο κόστος μεταφοράς, ώστε να παραμένουν βιώσιμες οι συναλλαγές μεταξύ διαφορετικών αγορών.

Παρά τη διόρθωση, τα έσοδα των δεξαμενόπλοιων αργού παραμένουν εξαιρετικά ισχυρά με ιστορικά κριτήρια. Οι κινεζικές εισαγωγές έχουν ανακάμψει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο και οι ροές μέσω Ορμούζ παραμένουν ισχυρές παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις. Οι χαμηλότεροι ναύλοι μπορούν να καταστήσουν ξανά συμφέρουσες ορισμένες μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, ενώ οι χειμερινές κακοκαιρίες και ο κίνδυνος νέας κλιμάκωσης μπορούν να περιορίσουν εκ νέου τη διαθεσιμότητα πλοίων.