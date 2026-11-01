Δεξαμενόπλοια: Νέα εκτίναξη των ναύλων VLCC – Στα 714.000 δολάρια την ημέρα εν μέσω φόβων για κλιμάκωση στο Ιράν

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Νέο ανοδικό κύκλο καταγράφουν οι ναύλοι των μεγάλων δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου (VLCC), με τις ημερήσιες αποδόσεις να ξεπερνούν και πάλι τα 700.000 δολάρια, καθώς η αγορά προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Η διατήρηση του ιδιότυπου συστήματος μεταφοράς πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ και μεταφορτώσεων από πλοίο σε πλοίο (STS) εξακολουθεί να περιορίζει τη διαθέσιμη χωρητικότητα, διατηρώντας τους ναύλους σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Baltic Exchange που επικαλείται το Lloyd’s List, ο δείκτης ναύλων VLCC στη διαδρομή Ομάν–Κίνα διαμορφώθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στα 714.188 δολάρια ημερησίως, σημειώνοντας αύξηση 19% σε σχέση με τα χαμηλά της 23ης Οκτωβρίου.

Αντίστοιχα, στη διαδρομή Δυτική Αφρική–Κίνα οι ναύλοι έφτασαν τα 641.064 δολάρια την ημέρα, αυξημένοι κατά 17%, ενώ στη διαδρομή Κόλπος των ΗΠΑ–Κίνα ανήλθαν στα 495.725 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 12% από τις 24 Οκτωβρίου.

Η νέα άνοδος ακολουθεί τη σύντομη διόρθωση που είχε σημειωθεί νωρίτερα τον Οκτώβριο, έπειτα από το πρωτοφανές ράλι των προηγούμενων εβδομάδων.

Όπως επισημαίνει ο ναυλομεσιτικός οίκος Arrow, η υποχώρηση αποδείχθηκε προσωρινή, καθώς η επιστροφή της ζήτησης για μεταφορά αργού πετρελαίου και η περιορισμένη άμεσα διαθέσιμη χωρητικότητα επανέφεραν την ανοδική δυναμική.

Τα υψηλά περιθώρια διύλισης και τα περιορισμένα αποθέματα πετρελαϊκών προϊόντων διατηρούν ισχυρή τη ζήτηση για αργό, ακόμη και όταν το κόστος μεταφοράς απορροφά σημαντικό μέρος των περιθωρίων κέρδους των διυλιστηρίων.

Το παράδοξο των Στενών του Ορμούζ

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των ναύλων εξακολουθεί να διαδραματίζει το σύστημα μεταφοράς πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ με τη χρήση δεξαμενόπλοιων που πραγματοποιούν σύντομα δρομολόγια και μεταφορτώσεις φορτίων σε άλλα πλοία εκτός της επικίνδυνης ζώνης.

Το σύστημα αυτό δεσμεύει μεγάλο αριθμό δεξαμενόπλοιων, περιορίζοντας τη χωρητικότητα που διατίθεται για τις συνήθεις εμπορικές διαδρομές.

Παράλληλα, οι απειλές του Ιράν αποτρέπουν σημαντικό μέρος του συμβατικού στόλου από τη διέλευση των Στενών, ενώ η αμερικανική προστασία των πλοίων που πραγματοποιούν τις μεταφορές επιτρέπει τη συνέχιση των εξαγωγών.

Το αποτέλεσμα είναι μια αγορά με ιδιαίτερα υψηλούς ναύλους, αυξημένα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου και σημαντικές λειτουργικές δυσχέρειες.

Ενδεικτικά, ο δείκτης TD3C για τη μεταφορά αργού από τον Περσικό Κόλπο προς την Κίνα διαμορφώθηκε στα 1,35 εκατ. δολάρια ημερησίως στις 30 Οκτωβρίου, αυξημένος κατά 5% από τα πρόσφατα χαμηλά της 22ας Οκτωβρίου.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Arrow, ο συγκεκριμένος δείκτης δεν αποτυπώνει πλέον πλήρως την πραγματική εμπορική δραστηριότητα, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των φορτίων μεταφέρεται μέσω του συστήματος μεταφορτώσεων και όχι με απευθείας ταξίδια από τον Περσικό Κόλπο προς την Ασία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ελάχιστα φορτία που ναυλώθηκαν απευθείας από λιμάνια εντός των Στενών τον Οκτώβριο εξασφάλισαν σημαντικό ασφάλιστρο, περίπου 600 μονάδων Worldscale σε σχέση με τις φορτώσεις από τη Φουτζέιρα.

Ο κίνδυνος μιας νέας αμερικανικής επίθεσης

Η μεγαλύτερη αβεβαιότητα για την αγορά αφορά το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με την Arrow, το ευνοϊκότερο σενάριο για τους πλοιοκτήτες είναι η διατήρηση της σημερινής κατάστασης: συνέχιση των εξαγωγών μέσω του συστήματος μεταφορτώσεων, περιορισμένη παρουσία συμβατικών δεξαμενόπλοιων στα Στενά και διατήρηση των αυξημένων κινδύνων.

Σε αυτή την περίπτωση, οι ναύλοι θα μπορούσαν να παραμείνουν υψηλοί και ιδιαίτερα ευμετάβλητοι για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αντίθετα, μια γενικευμένη στρατιωτική κλιμάκωση που θα προκαλούσε σοβαρές ζημιές στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της περιοχής θα μπορούσε να ανατρέψει πλήρως την εικόνα.

Αρχικά, οι ναύλοι ενδέχεται να εκτιναχθούν ακόμη περισσότερο, λόγω της αύξησης των ασφαλίστρων πολεμικού κινδύνου και της προσπάθειας των διυλιστηρίων να εξασφαλίσουν εναλλακτικά φορτία από τη Δύση, αυξάνοντας τις αποστάσεις μεταφοράς.

Ωστόσο, εάν οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο περιοριστούν δραστικά, το σύστημα μεταφορτώσεων θα μπορούσε να καταρρεύσει, απελευθερώνοντας μεγάλο αριθμό δεξαμενόπλοιων που σήμερα απασχολούνται ανατολικά του Σουέζ.

Η επιστροφή αυτών των πλοίων στις διεθνείς αγορές θα μπορούσε να προκαλέσει απότομη πτώση των ναύλων.

Ανάλογη είναι η εκτίμηση της Clarksons Securities, η οποία προειδοποιεί ότι η παρατεταμένη διακοπή των εξαγωγών ή η καταστροφή ενεργειακών υποδομών θα μπορούσε τελικά να περιορίσει τη διαθεσιμότητα φορτίων σε βαθμό μεγαλύτερο από τη μείωση της διαθέσιμης χωρητικότητας.

Στα 400.000 δολάρια οι ναύλοι των suezmax

Σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα παραμένουν και οι ναύλοι των δεξαμενόπλοιων τύπου suezmax.

Στις διαδρομές Δυτική Αφρική–Ευρώπη, Γουιάνα–Ευρώπη και Κόλπος ΗΠΑ–Ευρώπη, οι ημερήσιες αποδόσεις έχουν σταθεροποιηθεί κοντά στα 400.000 δολάρια, επίπεδα υπερτετραπλάσια σε σχέση με εκείνα που επικρατούσαν πριν από δύο μήνες.

Ακόμη υψηλότερα κινούνται οι ναύλοι στη διαδρομή Μαύρη Θάλασσα–Μεσόγειος, όπου ο δείκτης διαμορφώθηκε στα 752.291 δολάρια ημερησίως.

Παρότι βρίσκεται 17% χαμηλότερα από το ιστορικό ρεκόρ που καταγράφηκε στα μέσα Οκτωβρίου, παραμένει περίπου τετραπλάσιος σε σχέση με τα επίπεδα πριν από δύο μήνες, αντανακλώντας και το πρόσθετο ασφάλιστρο κινδύνου λόγω του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας.

Aframax: Υψηλοί ναύλοι στον Ατλαντικό, διόρθωση στον Ειρηνικό

Στην αγορά των aframax, οι ναύλοι στον Ατλαντικό παραμένουν κοντά στα επίπεδα των μέσων Οκτωβρίου.

Στις διαδρομές Κόλπος ΗΠΑ–Ευρώπη και Καραϊβική–Κόλπος ΗΠΑ οι ημερήσιες αποδόσεις διαμορφώνονται λίγο κάτω από τα 220.000 δολάρια, σχεδόν πενταπλάσιες σε σχέση με δύο μήνες νωρίτερα.

Στη διαδρομή Βόρεια Θάλασσα–Ευρώπη, ο δείκτης έφτασε τα 457.742 δολάρια ημερησίως, περισσότερο από τέσσερις φορές υψηλότερα από τα αντίστοιχα επίπεδα του Αυγούστου.

Αντίθετα, στον Ειρηνικό συνεχίζεται η διόρθωση. Στη διαδρομή Βανκούβερ–Κίνα οι ναύλοι υποχώρησαν στα 248.150 δολάρια, μειωμένοι κατά 28% από το ιστορικό υψηλό της 12ης Οκτωβρίου.

Στη διαδρομή Νοτιοανατολική Ασία–Αυστραλία διαμορφώθηκαν στα 200.166 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 27% από το ρεκόρ της 13ης Οκτωβρίου.

Παρά τη διόρθωση, και οι δύο αγορές εξακολουθούν να καταγράφουν αποδόσεις περίπου πενταπλάσιες από εκείνες πριν από δύο μήνες.