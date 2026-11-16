 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(29) "Business Accounting & Finance"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
}

Φοροδιαφυγή: Έρχεται νομοθετική παρέμβαση μετά το «Χωριάτικο» και τους «αχυρανθρώπους» της Θεσσαλονίκης

Για τη φοροδιαφυγή ετοιμάζεται νομοσχέδιο: Μητρώο φορολογικού προφίλ, δια ζώσης συνεντεύξεις από ΑΑΔΕ, ραντάρ για τις οφειλές επιχειρήσεων

Economy 16.11.2026, 07:00
Σχολιάστε
Φοροδιαφυγή: Έρχεται νομοθετική παρέμβαση μετά το «Χωριάτικο» και τους «αχυρανθρώπους» της Θεσσαλονίκης
Ντίνος Σιωμόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Δύο εβδομάδες αφότου «Το Βήμα της Κυριακής» αποκάλυψε τις προθέσεις του υπουργείου Oικονομικών για τον εντοπισμό εστιών φοροδιαφυγής και διασύνδεσης με το οικονομικό έγκλημα, σήμερα παρουσιάζουμε το σχέδιο που βρίσκεται σε συζήτηση με στόχο την πλήρη ρήξη μεταξύ φοροελεγκτικών μηχανισμών και εστιών φοροδιαφυγής. Eχοντας σε μεγάλο βαθμό ιχνηλατήσει και βρει το νήμα στον λαβύρινθο των κυκλωμάτων που, όπως είχαμε αποκαλύψει, πατάνε σε αλυσίδες εστίασης, στη νύκτα και σε άλλες κοινωνικές δραστηριότητες, η κυβέρνηση φέρεται αποφασισμένη να φτάσει έως και τον «Μινώταυρο», τα κυκλώματα δηλαδή εκείνα τα οποία χρησιμοποιούν την καθημερινή οικονομική δραστηριότητα για ξέπλυμα χρήματος και εκτεταμένη φοροδιαφυγή.

Σε μία περίοδο στην οποία η διαφθορά δείχνει να αποτελεί, μετά την ακρίβεια, το μεγαλύτερο πολιτικό πρόβλημα της κυβέρνησης, λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, το Μέγαρο Μαξίμου επιστρατεύει το οικονομικό επιτελείο για να πάρει επιτυχίες αλλά και ταυτόχρονα αύξηση εσόδων και δημοσκοπικές ανάσες.

Μπερδεύουν τις Αρχές

Δεν είναι καθόλου τυχαίες οι κατευθυντήριες γραμμές του αρμόδιου υπουργού Οικονομικών και προέδρου του Εurogroup, Kυριάκου Πιερρακάκη, για μετωπική σύγκρουση με το οικονομικό έγκλημα, με τις οποίες ευθυγραμμιζόμενος ο αρμόδιος για τη φορολογία υφυπουργός Δημήτρης Μαρκόπουλος έφτασε στο σημείο να τονίσει δημοσίως «να γνωρίζουν όσοι παρανομούν ότι αργά ή γρήγορα θα τους βρούμε» ή πατώντας στην «υπόθεση Χωριάτικο» «όσοι φοροδιαφεύγουν να ξέρουν πως έχουν φάει τα ψωμιά τους».

Η στρατηγική αυτή αναβάθμιση της ρητορικής από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Πέραν του ότι πατάει στις πρόσφατες επιτυχίες των υποθέσεων «Χωριάτικο», Pizza Fan και του κυκλώματος «αχυρανθρώπων» της Θεσσαλονίκης, έχει να κάνει και με ένα οργανωμένο σχέδιο αυστηροποίησης και οργάνωσης των ελέγχων μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις που η κυβέρνηση μαζί με την ΑΑΔΕ επεξεργάζονται.

Στόχος είναι να κλείσουν οι κερκόπορτες της φοροδιαφυγής, να αντιμετωπιστούν οι «μπροστινοί», όσοι δεν πληρώνουν ως οφείλουν φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές και εκείνοι οι οποίοι δημιουργούν εταιρικά κελύφη για να μπερδεύουν τις ελεγκτικές αρχές και να κερδίζουν χρόνο για να ξεφύγουν.

Καφέ, μπαρ, μπουζούκια

Ανώτερες πηγές του υπουργείου Οικονομικών, επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες του «Βήματος της Κυριακής» οι οποίες ανέφεραν ότι τα προβλήματα εντοπίζονται στον χώρο της βραδινής διασκέδασης (κλαμπ, μπαρ, μπουζούκια), στον χώρο της καφεστίασης (έγκυρες πηγές μιλούν για έλεγχο και άλλης μεγάλης αλυσίδας καφέ που φαίνεται να έχει πατήματα στην αλβανική μαφία), ενώ υπάρχει έντονος προβληματισμός για τους υπερήλικους ιδιοκτήτες εταιρικών σχημάτων που κινούν χρήματα.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές αυτές τις μέρες, βασιζόμενες στα καινούργια εργαλεία και πληροφορίες που προκύπτουν από την ψηφιακή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, μελετούν νομοθετική – αρχικά – και κατόπιν ελεγκτική παρέμβαση με τη δημιουργία μητρώου ώστε να σχηματίζεται προφίλ οικονομικής στάσης και συμπεριφοράς. Να μπορούν δηλαδή οι αρχές της ΑΑΔΕ να βλέπουν εάν οι νομικοί εκπρόσωποι των εταιρειών έχουν το οικονομικό βάθος για να διατηρούν στο όνομά τους επιχειρηματικά σχήματα πολλών χιλιάδων, ακόμη και εκατομμυρίων ευρώ σε τζίρους ή πρόκειται για «αχυρανθρώπους», όπως αποκαλύφθηκε και από το πρόσφατο κύκλωμα της Θεσσαλονίκης.

Κυρίως στο στόχαστρο αυτών των ενεργειών και του μητρώου που συζητείται έντονα να νομοθετηθεί είναι υπερήλικοι – συνταξιούχοι, χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι ή άνεργοι που ζουν με επιδόματα, οι οποίοι ξαφνικά παρουσιάζονται ως ιδιοκτήτες μεγάλων εταιρικών σχημάτων. Μέσα από τα data ενός φορολογικού μητρώου και ενός φορολογικού προφίλ θα διαπιστώνεται το κατά πόσο υπάρχουν όροι πραγματικής φερεγγυότητας ή πρόκειται για πρόσωπα τα οποία έχουν άλλον από τον διαφαινόμενο πραγματικό ρόλο.

Ανακρίσεις στις Εφορίες

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρόθεση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, να υπάρχουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι και προσκλήσεις στις Εφορίες ενδεικτικών περιπτώσεων, όπου θα πραγματοποιούνται στον χώρο των Εφοριών και διά ζώσης συνεντεύξεις με επικεφαλής εταιρικών σχημάτων. Αν και κάτι τέτοιο φαίνεται ως μια γραφειοκρατικού χαρακτήρα προοπτική, με δεδομένο ότι σήμερα μπορεί κάποιος να ανοίξει εταιρεία με το πάτημα ενός κουμπιού και μακριά από την Εφορία, οι διά ζώσης επισκέψεις, αν προκύπτουν στοιχεία και υποψίες, λίγο θα θέλουν πλέον να λάβουν ακόμη και τον χαρακτήρα μιας ιδιότυπης ανάκρισης.

Την ίδια στιγμή, στον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών εξετάζεται και σειρά μοντέλων βασισμένων σε τεχνολογικά προηγμένες χώρες τις Ευρώπης, κυρίως της Βόρειας Ευρώπης, με συστήματα αξιολόγησης ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις, κατηγοροποιήσεις επιχειρήσεων, βαθμολογήσεις και διαρκείς αξιολογήσεις.

Αμεσες αυξήσεις χρεών

Από τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία αναζητούν νομοθετικές και ελεγκτικές λύσεις είναι οι άμεσες αυξήσεις οφειλών προς την Εφορία και τους ασφαλιστικούς φορείς.

Ειδικές μετρήσεις του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν πως σε ό,τι αφορά εταιρείες με έκνομη δραστηριότητα, συνήθως οι πρώτες μεγάλες τρύπες στις πληρωμές οφειλών εξελίσσονται σε γρήγορο διάστημα, ακόμη και μεταξύ του όγδοου και ένατου μήνα λειτουργίας τους. Αυτό το πεδίο λοιπόν προβληματίζει τις οικονομικές αρχές και θα επιδιωχθεί να στεγανοποιηθεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες αποκλειστικές πληροφορίες του «Βήματος», παρεμβάσεις σχεδιάζονται και στις ρυθμίσεις οφειλών αλλά και την απώλεια αυτών όταν δεν πληρώνονται κάποιες δόσεις. Συγκεριμένα, αν μία επιχείρηση δημιουργήσει υπέρογκα χρέη στον πρώτο χρόνο λειτουργίας, θα μπαίνει σε ένα ιδιότυπο ελεγκτικό ραντάρ καθώς είναι ευκόλως κατανοητό ότι η χρονική διάρκεια ύπαρξής της δεν μπορεί να δικαιολογήσει ότι έπεσε τόσο γρήγορα έξω, κινώντας ταυτόχρονα και μεγάλους όγκους χρημάτων. Αντίστοιχα, εξίσου αυστηρή αντιμετώπιση θα έχουν και όσοι χρωστούν και μπουν σε ρύθμιση.

Τέλος, σε σκέψεις βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο για τον τρόπο που θα προκύπτουν ευθύνες των διαδοχικών εταιρικών σχημάτων σε επίπεδο φυσικών προσώπων. Δηλαδή να βρει την άκρη του νήματος σε μία προσπάθεια να ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο πραγματικός οφειλέτης και ποιος όχι.

Πηγή: ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Εξοχική κατοικία: Πόσα δίνουν για ένα σπίτι στην Πελοπόννησο
Ακίνητα

Το νέο «hot spot» των ξένων επενδυτών - Οι προορισμοί
Παπασταύρου: Παράθυρο για διορθώσεις στις μελέτες για τον συντελεστή δόμησης
Ακίνητα

Παπασταύρου: Παράθυρο για διορθώσεις στις μελέτες για τον συντελεστή δόμησης
Morgan Stanley: Η οικονομία της Ελλάδας αντέχει, επόμενο τεστ οι εκλογές
Economy

Morgan Stanley: Η οικονομία της Ελλάδας αντέχει, επόμενο τεστ οι εκλογές
Interreg: Γέφυρα μεταξύ των ευρωπαϊκών στόχων για ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση
Economy

«Γέφυρα» για ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση το Interreg
Προϋπολογισμός: Ποιοι φόροι έφεραν έσοδα 62,8 δισ. το 10μηνο
Economy

Ποιοι φόροι έφεραν έσοδα 62,8 δισ. το 10μηνο
Συντελεστές δόμησης: Στο Μέγαρο Μαξίμου οι έξι δήμαρχοι των Βορείων Προαστίων
Ακίνητα

Στο Μαξίμου έξι δήμαρχοι για τους συντελεστές δόμησης

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Euronext Athens: Τι στάση θα κρατήσουν οι ξένοι στο τέλος της χρονιάς
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έρχεται 15ήμερο φωτιά για το ΧΑ – Βαρόμετρο οι ξένοι

Οι παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία του Euronext Athens μέχρι τέλος του έτους – Τι σταθμίζει η επενδυτική κοινότητα – Η IPO της ΜΕΤΚΑ, ο MSCI και ο μαύρος χρυσός

Γιώργος Μανέττας - Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μέλι Αττική: Η εκτίναξη των καθαρών κερδών, η μεγάλη πρόκληση και το άνοιγμα στο εξωτερικό
Business

Μέλι Αττική: Το «γλυκό» 2025 και η μεγάλη πρόκληση

Άνοδο στον τζίρο και εκτόξευση της καθαρής κερδοφορίας κατά 157,9% πέτυχε η «Μέλι Αττική» το 2025 - Ποιος είναι ο βασικός στόχος για την τρέχουσα χρήση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Brook Lane Capital: Άνοδος τζίρου αλλά και πίεση στα κέρδη για τα δύο ξενοδοχεία στην Κω
Business

Brook Lane: Τα 744 δωμάτια και η χρονιά που έκλεισε με ζημιές

Η αύξηση των δαπανών περιόρισε τα λειτουργικά κέρδη της Brook Lane Capital και ο καταλογισμός φόρων προηγούμενων χρήσεων επιβάρυνε το τελικό αποτέλεσμα

Λάμπρος Καραγεώργος
Τράπεζες: Ανατροπές σε δάνεια και καταθέσεις
Τράπεζες

Ανατροπές σε δάνεια και καταθέσεις

Οι συστημικές τράπεζες και ο ανταγωνισμός που δέχονται από τις μικρότερες και τις neobank σε δάνεια και καταθέσεις

Αγης Μάρκου
Εκλογές: Τι βλέπουν διεθνείς οίκοι για την Ελλάδα και την οικονομία της το 2027
Economy

Τα 2+3 σενάρια για εθνικές εκλογές και παγκόσμια οικονομία

Διεθνείς οίκοι προχωρούν σε δύο σενάρια για τις εκλογές στην Ελλάδα το 2027 – Τα τρία σενάρια της ING για Ευρώπη και ΗΠΑ

Τάσος Μαντικίδης
Φοροδιαφυγή: Έρχεται νομοθετική παρέμβαση μετά το «Χωριάτικο» και τους «αχυρανθρώπους» της Θεσσαλονίκης
Economy

Κωδικός «μπροστινοί» για τα κυκλώματα της φοροδιαφυγής

Για τη φοροδιαφυγή ετοιμάζεται νομοσχέδιο: Μητρώο φορολογικού προφίλ, δια ζώσης συνεντεύξεις από ΑΑΔΕ, ραντάρ για τις οφειλές επιχειρήσεων

Ντίνος Σιωμόπουλος
Συντάξεις: Οι δύο «βόμβες» που απειλούν το Ασφαλιστικό και τα όρια ηλικίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι δύο «βόμβες» που απειλούν το ασφαλιστικό και τα όρια ηλικίας

Τι δείχνουν εκθέσεις της Κομισιόν και του ΚΕΦΙΜ για το Ασφαλιστικό και τα όρια συνταξιοδότησης – Πότε έρχεται αύξηση των ορίων ηλικίας για τις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
Δεξαμενόπλοια: Πτώση άνω του 50% σε βασικούς δείκτες ναύλων
Ναυτιλία

Τάνκερ: Πτώση άνω του 50% στους δείκτες ναύλων

Η υποχώρηση σημειώνει ο οίκος Gibson, άρχισε μετά τις νίκες των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, καθώς οι πιο ήπιοι τόνοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενίσχυσαν τις προσδοκίες αποκλιμάκωσης στις αγορές

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Economy
Εξοχική κατοικία: Πόσα δίνουν για ένα σπίτι στην Πελοπόννησο
Ακίνητα

Το νέο «hot spot» των ξένων επενδυτών - Οι προορισμοί

Επενδυτικό καταφύγιο αποτελεί για τους ξένους η εξοχική κατοικία - Από ποιες χώρες

Morgan Stanley: Η οικονομία της Ελλάδας αντέχει, επόμενο τεστ οι εκλογές
Economy

Morgan Stanley: Η οικονομία της Ελλάδας αντέχει, επόμενο τεστ οι εκλογές

H Morgan Stanley προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτύσσεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,9% την περίοδο 2026-2028

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Interreg: Γέφυρα μεταξύ των ευρωπαϊκών στόχων για ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση
Economy

«Γέφυρα» για ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση το Interreg

Ετήσια Συνάντηση του Interreg για το 2026 διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2026 στις Βρυξέλλες

Προϋπολογισμός: Ποιοι φόροι έφεραν έσοδα 62,8 δισ. το 10μηνο
Economy

Ποιοι φόροι έφεραν έσοδα 62,8 δισ. το 10μηνο

Τι δείχνουν τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για προϋπολογισμό

Συντελεστές δόμησης: Στο Μέγαρο Μαξίμου οι έξι δήμαρχοι των Βορείων Προαστίων
Ακίνητα

Στο Μαξίμου έξι δήμαρχοι για τους συντελεστές δόμησης

Η κοινή επιστολή για τους συντελεστές δόμησης - Τι ζητούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ακίνητα: Η Ελλάδα γίνεται «καταφύγιο» για τους κροίσους
Ακίνητα

Η Ελλάδα γίνεται «καταφύγιο» για κροίσους

Στροφή στην Ελλάδα για πολυτελή ακίνητα και διαφύλαξη πλούτου - Τι δείχνει μελέτη της Engel & Völkers

Φοροδιαφυγή: Έρχεται νομοθετική παρέμβαση μετά το «Χωριάτικο» και τους «αχυρανθρώπους» της Θεσσαλονίκης
Economy

Κωδικός «μπροστινοί» για τα κυκλώματα της φοροδιαφυγής

Για τη φοροδιαφυγή ετοιμάζεται νομοσχέδιο: Μητρώο φορολογικού προφίλ, δια ζώσης συνεντεύξεις από ΑΑΔΕ, ραντάρ για τις οφειλές επιχειρήσεων

Ντίνος Σιωμόπουλος
Latest News
Η ΔΕΗ και ο Νίκος Γκάλης στέλνουν μήνυμα για άσκηση χωρίς αποκλεισμούς
Εταιρική ευθύνη

Η ΔΕΗ και ο Νίκος Γκάλης στέλνουν μήνυμα για άσκηση χωρίς αποκλεισμούς

Η ΔΕΗ και ο Νίκος Γκάλης ενώνουν τις δυνάμεις τους για την άσκηση χωρίς αποκλεισμούς

Le Figaro για GSI: Η Γαλλία έρχεται να σώσει το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Ηλεκτρισμός

Le Figaro: Η Γαλλία έρχεται να σώσει το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Οι διπλωμάτες βρίσκονται σε επιφυλακή και οι αγορές ενέργειας παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις, τονίζει η Le Figaro

Χατζηδάκης: Συναινετική λύση για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης
Πολιτική

Χατζηδάκης: Συναινετική λύση για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης

Σειρά πρωτοβουλιών για τη στέγαση και τη στήριξη των ευάλωτων

FDA: Απέρριψε αντικαρκινικό φάρμακο της Κίνας – Πλήγμα στον τομέα βιοτεχνολογίας του Πεκίνου
World

Μπλόκο FDA σε αντικαρκινικό φάρμακο της Κίνας, πλήγμα στη βιοτεχνολογία της

Το φάρμακο «ivonescimab» της Summit θεωρήθηκε ως κρίσιμο τεστ για το αν τα φάρμακα της Κίνας θα μπορούσαν να περάσουν τον έλεγχο στις ΗΠΑ

Revolut: Σε ποια χώρα βρίσκεται υπό ποινική έρευνα
World

Revolut: Σε ποια χώρα βρίσκεται υπό ποινική έρευνα

Ιταλικό δικαστήριο θέτει θυγατρική της Revolut υπό εποπτεία λόγω υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Μελισσοκομία: Εκπνέει η προθεσμία για τις δηλώσεις κατεχόμενων κυψελών – Οι κυρώσεις
AGRO

Εκπνέει η προθεσμία για τις δηλώσεις κατεχόμενων κυψελών - Οι κυρώσεις

Αν ο μελισσοκόμος δεν υποβάλλει την προβλεπόμενη δήλωση δεν μπορεί να συμμετέχει σε δράσεις στήριηξης και ενίσχυσης για τη μελισσοκομία

Εξοχική κατοικία: Πόσα δίνουν για ένα σπίτι στην Πελοπόννησο
Ακίνητα

Το νέο «hot spot» των ξένων επενδυτών - Οι προορισμοί

Επενδυτικό καταφύγιο αποτελεί για τους ξένους η εξοχική κατοικία - Από ποιες χώρες

ΧΑ: Trading σε στενό εύρος, υπό το βάρος των αποκοπών
Xρηματιστήριο Αθηνών

ΧΑ: Trading σε στενό εύρος, υπό το βάρος των αποκοπών

Η αγορά επιχειρεί να βρει κατεύθυνση στην έναρξη της νέας εβδομάδας, με τις αποκοπές μερισμάτων να επηρεάζουν την εικόνα του ταμπλό

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Παπασταύρου: Παράθυρο για διορθώσεις στις μελέτες για τον συντελεστή δόμησης
Ακίνητα

Παπασταύρου: Παράθυρο για διορθώσεις στις μελέτες για τον συντελεστή δόμησης

Στο Μαξίμου οι έξι δήμαρχοι της Αττικής για τον συντελεστή δόμησης - Οι αντιδράσεις των δήμων

Morgan Stanley: Η οικονομία της Ελλάδας αντέχει, επόμενο τεστ οι εκλογές
Economy

Morgan Stanley: Η οικονομία της Ελλάδας αντέχει, επόμενο τεστ οι εκλογές

H Morgan Stanley προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτύσσεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,9% την περίοδο 2026-2028

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Interreg: Γέφυρα μεταξύ των ευρωπαϊκών στόχων για ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση
Economy

«Γέφυρα» για ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση το Interreg

Ετήσια Συνάντηση του Interreg για το 2026 διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2026 στις Βρυξέλλες

Ακίνητα: Διορθώσεις στο Ε9 – Τι αλλάζει με το ΜΙΔΑ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ακίνητα: Διορθώσεις στο Ε9 – Τι αλλάζει με το ΜΙΔΑ

Οι διατάξεις για τα ακίνητα - Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής στις αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στάση αναμονής στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αποτελέσματα της Nvidia, αλλά και η πολυαναμενόμενη IPO της Anthropic

ΗΠΑ: Ομαλοποιούνται οι πτήσεις μετά το χάος
World

ΗΠΑ: Ομαλοποιούνται οι πτήσεις μετά το χάος

Τι αναμένεται για τις αεροπορικές πτήσεις στις ΗΠΑ - Οι εργασίες της FAA κι τα αιτήματα για περισσότερες επενδύσεις

Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η εξαγοράς της Altius Insurance στην Κύπρο
Τράπεζες

Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η εξαγοράς της Altius Insurance στην Κύπρο

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής ακολουθεί την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας αγοράς μετοχών που ανακοινώθηκε την 1η Ιουλίου 2026

ΑΑΔΕ: Τι είναι η ΕΑΕ Απλουστευμένης Υποβολής – Ποιους αφορά
AGRO

Τι είναι η ΕΑΕ Απλουστευμένης Υποβολής – Ποιους αφορά

Οι κρίσιμες ημερομηνίες για τους αγρότες για την καταβολή της προκαταβολής από την ΑΑΔΕ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies