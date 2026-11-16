Φοροδιαφυγή: Έρχεται νομοθετική παρέμβαση μετά το «Χωριάτικο» και τους «αχυρανθρώπους» της Θεσσαλονίκης

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Δύο εβδομάδες αφότου «Το Βήμα της Κυριακής» αποκάλυψε τις προθέσεις του υπουργείου Oικονομικών για τον εντοπισμό εστιών φοροδιαφυγής και διασύνδεσης με το οικονομικό έγκλημα, σήμερα παρουσιάζουμε το σχέδιο που βρίσκεται σε συζήτηση με στόχο την πλήρη ρήξη μεταξύ φοροελεγκτικών μηχανισμών και εστιών φοροδιαφυγής. Eχοντας σε μεγάλο βαθμό ιχνηλατήσει και βρει το νήμα στον λαβύρινθο των κυκλωμάτων που, όπως είχαμε αποκαλύψει, πατάνε σε αλυσίδες εστίασης, στη νύκτα και σε άλλες κοινωνικές δραστηριότητες, η κυβέρνηση φέρεται αποφασισμένη να φτάσει έως και τον «Μινώταυρο», τα κυκλώματα δηλαδή εκείνα τα οποία χρησιμοποιούν την καθημερινή οικονομική δραστηριότητα για ξέπλυμα χρήματος και εκτεταμένη φοροδιαφυγή.

Σε μία περίοδο στην οποία η διαφθορά δείχνει να αποτελεί, μετά την ακρίβεια, το μεγαλύτερο πολιτικό πρόβλημα της κυβέρνησης, λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, το Μέγαρο Μαξίμου επιστρατεύει το οικονομικό επιτελείο για να πάρει επιτυχίες αλλά και ταυτόχρονα αύξηση εσόδων και δημοσκοπικές ανάσες.

Μπερδεύουν τις Αρχές

Δεν είναι καθόλου τυχαίες οι κατευθυντήριες γραμμές του αρμόδιου υπουργού Οικονομικών και προέδρου του Εurogroup, Kυριάκου Πιερρακάκη, για μετωπική σύγκρουση με το οικονομικό έγκλημα, με τις οποίες ευθυγραμμιζόμενος ο αρμόδιος για τη φορολογία υφυπουργός Δημήτρης Μαρκόπουλος έφτασε στο σημείο να τονίσει δημοσίως «να γνωρίζουν όσοι παρανομούν ότι αργά ή γρήγορα θα τους βρούμε» ή πατώντας στην «υπόθεση Χωριάτικο» «όσοι φοροδιαφεύγουν να ξέρουν πως έχουν φάει τα ψωμιά τους».

Η στρατηγική αυτή αναβάθμιση της ρητορικής από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Πέραν του ότι πατάει στις πρόσφατες επιτυχίες των υποθέσεων «Χωριάτικο», Pizza Fan και του κυκλώματος «αχυρανθρώπων» της Θεσσαλονίκης, έχει να κάνει και με ένα οργανωμένο σχέδιο αυστηροποίησης και οργάνωσης των ελέγχων μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις που η κυβέρνηση μαζί με την ΑΑΔΕ επεξεργάζονται.

Στόχος είναι να κλείσουν οι κερκόπορτες της φοροδιαφυγής, να αντιμετωπιστούν οι «μπροστινοί», όσοι δεν πληρώνουν ως οφείλουν φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές και εκείνοι οι οποίοι δημιουργούν εταιρικά κελύφη για να μπερδεύουν τις ελεγκτικές αρχές και να κερδίζουν χρόνο για να ξεφύγουν.

Καφέ, μπαρ, μπουζούκια

Ανώτερες πηγές του υπουργείου Οικονομικών, επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες του «Βήματος της Κυριακής» οι οποίες ανέφεραν ότι τα προβλήματα εντοπίζονται στον χώρο της βραδινής διασκέδασης (κλαμπ, μπαρ, μπουζούκια), στον χώρο της καφεστίασης (έγκυρες πηγές μιλούν για έλεγχο και άλλης μεγάλης αλυσίδας καφέ που φαίνεται να έχει πατήματα στην αλβανική μαφία), ενώ υπάρχει έντονος προβληματισμός για τους υπερήλικους ιδιοκτήτες εταιρικών σχημάτων που κινούν χρήματα.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές αυτές τις μέρες, βασιζόμενες στα καινούργια εργαλεία και πληροφορίες που προκύπτουν από την ψηφιακή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, μελετούν νομοθετική – αρχικά – και κατόπιν ελεγκτική παρέμβαση με τη δημιουργία μητρώου ώστε να σχηματίζεται προφίλ οικονομικής στάσης και συμπεριφοράς. Να μπορούν δηλαδή οι αρχές της ΑΑΔΕ να βλέπουν εάν οι νομικοί εκπρόσωποι των εταιρειών έχουν το οικονομικό βάθος για να διατηρούν στο όνομά τους επιχειρηματικά σχήματα πολλών χιλιάδων, ακόμη και εκατομμυρίων ευρώ σε τζίρους ή πρόκειται για «αχυρανθρώπους», όπως αποκαλύφθηκε και από το πρόσφατο κύκλωμα της Θεσσαλονίκης.

Κυρίως στο στόχαστρο αυτών των ενεργειών και του μητρώου που συζητείται έντονα να νομοθετηθεί είναι υπερήλικοι – συνταξιούχοι, χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι ή άνεργοι που ζουν με επιδόματα, οι οποίοι ξαφνικά παρουσιάζονται ως ιδιοκτήτες μεγάλων εταιρικών σχημάτων. Μέσα από τα data ενός φορολογικού μητρώου και ενός φορολογικού προφίλ θα διαπιστώνεται το κατά πόσο υπάρχουν όροι πραγματικής φερεγγυότητας ή πρόκειται για πρόσωπα τα οποία έχουν άλλον από τον διαφαινόμενο πραγματικό ρόλο.

Ανακρίσεις στις Εφορίες

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρόθεση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, να υπάρχουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι και προσκλήσεις στις Εφορίες ενδεικτικών περιπτώσεων, όπου θα πραγματοποιούνται στον χώρο των Εφοριών και διά ζώσης συνεντεύξεις με επικεφαλής εταιρικών σχημάτων. Αν και κάτι τέτοιο φαίνεται ως μια γραφειοκρατικού χαρακτήρα προοπτική, με δεδομένο ότι σήμερα μπορεί κάποιος να ανοίξει εταιρεία με το πάτημα ενός κουμπιού και μακριά από την Εφορία, οι διά ζώσης επισκέψεις, αν προκύπτουν στοιχεία και υποψίες, λίγο θα θέλουν πλέον να λάβουν ακόμη και τον χαρακτήρα μιας ιδιότυπης ανάκρισης.

Την ίδια στιγμή, στον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών εξετάζεται και σειρά μοντέλων βασισμένων σε τεχνολογικά προηγμένες χώρες τις Ευρώπης, κυρίως της Βόρειας Ευρώπης, με συστήματα αξιολόγησης ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις, κατηγοροποιήσεις επιχειρήσεων, βαθμολογήσεις και διαρκείς αξιολογήσεις.

Αμεσες αυξήσεις χρεών

Από τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία αναζητούν νομοθετικές και ελεγκτικές λύσεις είναι οι άμεσες αυξήσεις οφειλών προς την Εφορία και τους ασφαλιστικούς φορείς.

Ειδικές μετρήσεις του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν πως σε ό,τι αφορά εταιρείες με έκνομη δραστηριότητα, συνήθως οι πρώτες μεγάλες τρύπες στις πληρωμές οφειλών εξελίσσονται σε γρήγορο διάστημα, ακόμη και μεταξύ του όγδοου και ένατου μήνα λειτουργίας τους. Αυτό το πεδίο λοιπόν προβληματίζει τις οικονομικές αρχές και θα επιδιωχθεί να στεγανοποιηθεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες αποκλειστικές πληροφορίες του «Βήματος», παρεμβάσεις σχεδιάζονται και στις ρυθμίσεις οφειλών αλλά και την απώλεια αυτών όταν δεν πληρώνονται κάποιες δόσεις. Συγκεριμένα, αν μία επιχείρηση δημιουργήσει υπέρογκα χρέη στον πρώτο χρόνο λειτουργίας, θα μπαίνει σε ένα ιδιότυπο ελεγκτικό ραντάρ καθώς είναι ευκόλως κατανοητό ότι η χρονική διάρκεια ύπαρξής της δεν μπορεί να δικαιολογήσει ότι έπεσε τόσο γρήγορα έξω, κινώντας ταυτόχρονα και μεγάλους όγκους χρημάτων. Αντίστοιχα, εξίσου αυστηρή αντιμετώπιση θα έχουν και όσοι χρωστούν και μπουν σε ρύθμιση.

Τέλος, σε σκέψεις βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο για τον τρόπο που θα προκύπτουν ευθύνες των διαδοχικών εταιρικών σχημάτων σε επίπεδο φυσικών προσώπων. Δηλαδή να βρει την άκρη του νήματος σε μία προσπάθεια να ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο πραγματικός οφειλέτης και ποιος όχι.

Πηγή: ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ