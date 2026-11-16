ΟΕΕ για GloBE: Ναι στη φορολογική διαφάνεια, αλλά με ψηφιακές διαδικασίες

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Την κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Πληροφοριών GloBE, στηρίζει το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ) αλλά ζητά όμως να συνοδευτεί από πλήρως ψηφιοποιημένες διαδικασίες, άμεση έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων και ένα πρώτο έτος εφαρμογής χωρίς κυρώσεις για όσους κάνουν καλόπιστα λάθη.

Οι θέσεις του ΟΕΕ

Τις θέσεις του Φορέα παρουσίασε ο πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, στην ακρόαση των φορέων στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για το νομοσχέδιο. Όπως ανέφερε, η Συμφωνία είναι καθοριστικό βήμα για να λειτουργήσει πλήρως ο παγκόσμιος ελάχιστος φόρος. Ευθυγραμμίζει τη χώρα με τους διεθνείς κανόνες φορολογικής διαφάνειας και ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό.

«Με την αυτόματη πρόσβαση στα παγκόσμια οικονομικά δεδομένα των πολυεθνικών ομίλων, η ΑΑΔΕ αποκτά ένα ισχυρό εργαλείο για να θωρακίσει τα δημόσια έσοδα», τόνισε ο πρόεδρος του ΟΕΕ. «Ο ακριβής υπολογισμός του Εγχώριου Συμπληρωματικού Φόρου επιτρέπει να εντοπίζονται και να αποτρέπονται πρακτικές τεχνητής μεταφοράς κερδών σε δικαιοδοσίες χαμηλής φορολογίας. Έτσι διασφαλίζεται ότι η όποια διαφορά φόρου θα εισπράττεται από το ελληνικό Δημόσιο και όχι από άλλο κράτος», είπε.

Η Συμφωνία αφορά τους μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους με ετήσιο ενοποιημένο κύκλο εργασιών από 750 εκατ. ευρώ και άνω. Αυτοί υπάγονται, βάσει του Ν. 5100/2024, σε ελάχιστο πραγματικό φορολογικό συντελεστή 15%. Το ΟΕΕ επισημαίνει ως θετικό ότι απλουστεύεται η συμμόρφωση: οι ελληνικές θυγατρικές ομίλων εκτός ΕΕ θα υποβάλλουν στην ΑΑΔΕ μόνο μια απλή γνωστοποίηση με τα στοιχεία της μητρικής που κατέθεσε τη δήλωση.

Οι προτάσεις

Για να μειωθεί πραγματικά το κόστος συμμόρφωσης, το ΟΕΕ προτείνει:

• Πλήρη ψηφιοποίηση και τυποποίηση των διαδικασιών γνωστοποίησης και υποβολής στοιχείων στην ΑΑΔΕ.

• Άμεση έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων και επικαιροποιημένων οδηγιών απότην ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οι κανόνες GloBE εισάγουν σύνθετες λογιστικές και φορολογικές έννοιες.

• Κυρώσεις αποκλειστικά βάσει του ισχύοντος πλαισίου. Όποιες κυρώσεις επιβληθούν για εκπρόθεσμη, ελλιπή ή ανακριβή υποβολή, στο πλαίσιο της Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ που προβλέπει το άρθρο 8, να βασίζονται μόνο στους Ν. 5100/2024 και 5104/2024.

• Κανένα πρόστιμο το πρώτο έτος εφαρμογής για ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία που οφείλονται σε εύλογη ερμηνευτική ή τεχνική δυσκολία προσαρμογής στοτυποποιημένο υπόδειγμα. Προϋπόθεση είναι η οντότητα να αποδείξει ότι ενήργησε καλόπιστα και έκανε τις αναγκαίες διορθώσεις.

«Η φορολογική δικαιοσύνη και η ασφάλεια δικαίου πρέπει να συμβαδίζουν», είπε ο πρόεδρος του ΟΕΕ και συμπλήρωσε πως «ένα σύνθετο, νέο πλαίσιο χρειάζεται χρόνο προσαρμογής, όχι τιμωρία από την πρώτη μέρα»