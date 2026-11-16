Πληθωρισμός: Ανεβαίνει ο πήχης των προβλέψεων

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Πιο δύσκολη γίνεται η μάχη με τον πληθωρισμό, καθώς οι ανατιμήσεις στην ενέργεια και η επιμονή των αυξήσεων στις υπηρεσίες απομακρύνουν την προοπτική γρήγορης αποκλιμάκωσης. Το καινούριο Inflation Monitor της Τράπεζας της Ελλάδος, με ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2026, καταγράφει άνοδο του ελληνικού πληθωρισμού στο 5,7% τον Οκτώβριο, αλλά και υψηλότερες προβλέψεις των επαγγελματιών αναλυτών για την ευρωζώνη και τις ΗΠΑ.

Για τα ελληνικά νοικοκυριά, ιδιαίτερο βάρος έχει η επιδείνωση των προσδοκιών για την πορεία των τιμών: οι καταναλωτές αναμένουν πλέον πληθωρισμό 7,8% τους επόμενους δώδεκα μήνες, έναντι 6,2% στην προηγούμενη μέτρηση. Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες παραμένει σχεδόν διπλάσιος από εκείνον της ευρωζώνης, συντηρώντας την απόσταση της Ελλάδας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Διευρύνεται η απόσταση της Ελλάδας από την ευρωζώνη

Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα επιταχύνθηκε στο 5,7% τον Οκτώβριο από 5,1% τον Σεπτέμβριο, ενώ στην ευρωζώνη αυξήθηκε στο 4% από 3,8%. Έτσι, η διαφορά διευρύνθηκε στις 1,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Στο πρώτο δεκάμηνο του 2026, ο μέσος ελληνικός πληθωρισμός διαμορφώνεται στο 4%. Παράλληλα, ο δομικός δείκτης, που εξαιρεί ενέργεια, τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό, ανήλθε στο 4,7%, έναντι 2,5% στην ευρωζώνη.

Κρίσιμος παράγοντας είναι οι υπηρεσίες, καθώς οι τιμές τους αυξήθηκαν κατά 6,3% στην Ελλάδα, έναντι 3,3% στην ευρωζώνη. Η ΤτΕ επισημαίνει ότι αυτή η επίμονη απόκλιση τροφοδοτεί τη διαφορά τόσο στον γενικό όσο και στον δομικό πληθωρισμό.

Ενέργεια και τρόφιμα πιέζουν τους προϋπολογισμούς

Στην ενέργεια, οι ετήσιες αυξήσεις στην Ελλάδα έφθασαν συνολικά στο 26,4% τον Οκτώβριο. Ειδικότερα, το φυσικό αέριο μέσω δικτύου ανατιμήθηκε κατά 80%, η ηλεκτρική ενέργεια κατά 17,9% και τα καύσιμα για τις προσωπικές μεταφορές κατά 26,5%.

Νέα επιτάχυνση καταγράφεται και στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα, όπου ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,7% από 0,9% τον Σεπτέμβριο.

Οι πιέσεις επεκτείνονται και στην παραγωγή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του PMI που παραθέτει η ΤτΕ, τον Οκτώβριο αυξήθηκαν οι επιβαρύνσεις της μεταποίησης από ενέργεια, καύσιμα και μεταφορές. Οι επιχειρήσεις αύξησαν τις τιμές πώλησης με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Ιούνιο, επιχειρώντας να μετακυλίσουν το υψηλότερο κόστος στους πελάτες τους.

Μεγαλύτερη διάρκεια

Η έρευνα καταναλωτικών προσδοκιών της ΕΚΤ καταγράφει αισθητή επιδείνωση στην Ελλάδα. Τον Σεπτέμβριο, η διάμεση προσδοκία για τον πληθωρισμό των επόμενων δώδεκα μηνών αυξήθηκε στο 7,8% από 6,2% τον Αύγουστο. Για τον ορίζοντα τριετίας ανέβηκε στο 6,1% από 5,1%.

Στην ευρωζώνη, οι αντίστοιχες προσδοκίες βρίσκονται στο 3,1% και στο 2,9%. Πρόκειται για εκτιμήσεις των ίδιων των καταναλωτών, οι οποίες αποτυπώνουν τις ανησυχίες τους για τις μελλοντικές ανατιμήσεις.

Παραμένει το σενάριο τριών αυξήσεων επιτοκίων

Παρά την υποχώρηση των διεθνών ενεργειακών τιμών στις αρχές Νοεμβρίου, οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.

Σύμφωνα με το δελτίο, θεωρείται πιθανή αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο και δύο ακόμη αυξήσεις μέσα στο 2027. Πρόκειται για προσδοκίες της αγοράς και όχι για προαναγγελθείσες αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας.

Για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η εικόνα αυτή διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο ταυτόχρονων πιέσεων από το κόστος διαβίωσης και το κόστος δανεισμού.