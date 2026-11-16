SK Hynix: Δαπάνες 1 δισ. δολάρια σε διάστημα 5 ετών για στήριξη των προμηθευτών τσιπ

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Το ποσό των 1,4 τρισεκατομμυρίων γουόν (1,05 δισεκατομμύρια δολάρια) σχεδιάζει να δαπανήσει τα επόμενα πέντε χρόνια η νοτιοκορεατική SK Hynix προκειμένου να στηρίξει τους εγχώριους προμηθευτές υλικών, εξαρτημάτων και εξοπλισμού ημιαγωγών, με στόχο την ενίσχυση της εφοδιαστικής της αλυσίδας, καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται στην αγορά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Η SK Hynix ανέφερε ότι το πρόγραμμα υποστήριξης προμηθευτών στόχο του έχει να βοηθήσει τις μικρότερες εταιρείες να ξεπεράσουν τα χρηματοδοτικά και τεχνολογικά εμπόδια

Η εταιρεία κατασκευής τσιπ παρουσίασε επίσης σχέδια για μια εγκατάσταση δοκιμών συνολικού κόστους 874,6 δισεκατομμυρίων γουόν, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από κοινού, στο συγκρότημα ημιαγωγών της στο Γιόνγκιν, νότια της Σεούλ, όπου οι μικρότεροι προμηθευτές θα μπορούν να δοκιμάζουν τα προϊόντα τους υπό συνθήκες παρόμοιες με αυτές που επικρατούν στις εμπορικές γραμμές παραγωγής τσιπ.

Η SK Hynix ανέφερε ότι το πρόγραμμα υποστήριξης προμηθευτών της καλύπτει τέσσερα στάδια: έρευνα και ανάπτυξη, δοκιμές, μαζική παραγωγή και πωλήσεις. Στόχος του είναι να βοηθήσει τις μικρότερες εταιρείες να ξεπεράσουν τα χρηματοδοτικά και τεχνολογικά εμπόδια.

Συνεργασία SK Hynix – κυβέρνησης

Η μονάδα δοκιμών, με την ονομασία Trinity Fab, αποτελεί συνεργασία μεταξύ της SK Hynix, της κεντρικής κυβέρνησης και των τοπικών αρχών. Η έναρξη λειτουργίας της έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2027. Σύμφωνα με την εταιρεία, η SK Hynix θα συνεισφέρει 443,2 δισεκατομμύρια γουόν, η κεντρική κυβέρνηση 373,6 δισεκατομμύρια γουόν και οι τοπικές αρχές 57,7 δισεκατομμύρια γουόν.

Η εγκατάσταση θα στεγαστεί στο πρώτο εργοστάσιο παραγωγής τσιπ στο συγκρότημα ημιαγωγών της SK Hynix στο Γιονγκίν, 40 χλμ. νότια της Σεούλ, όπου η εταιρεία σχεδιάζει να επενδύσει 600 τρισεκατομμύρια γουόν για την κατασκευή τεσσάρων εργοστασίων παραγωγής τσιπ.

Θα περιλαμβάνει καθαρό χώρο 3.305 τετραγωνικών μέτρων (3.953 τετραγωνικών γιάρδων) και εξοπλισμό για διεργασίες όπως η λιθογραφία, η χάραξη, η εναπόθεση και ο έλεγχος. Οι προμηθευτές θα μπορούν να αξιολογούν υλικά και εξοπλισμό χρησιμοποιώντας δίσκους 12 ιντσών πριν από την εφαρμογή τους στις γραμμές παραγωγής.

Η SK Hynix δήλωσε ότι η κοινή εγκατάσταση θα βοηθήσει τους μικρούς προμηθευτές να μειώσουν το κόστος των δοκιμών και να συντομεύσουν το χρόνο που απαιτείται για τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά. Η εγκατάσταση θα λειτουργεί υπό τη διαχείριση ενός ανεξάρτητου μη κερδοσκοπικού ιδρύματος, με σκοπό την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος υποστήριξης της έρευνας, η SK Hynix θα καλύψει εκ των προτέρων έως και το 50% των αρχικών δαπανών ανάπτυξης και θα αποζημιώσει τους προμηθευτές για το έργο που έχουν αναλάβει, ακόμη και αν ένα έργο δεν επιτύχει τους στόχους του.

Η SK Hynix και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα παράσχουν επίσης χρηματοδότηση ύψους 2 τρισεκατομμυρίων γουόν, με την εγγύηση της Κορεατικής Εταιρείας Ασφάλισης Εμπορίου, ενώ άλλα προγράμματα προσφέρουν δάνεια με χαμηλό επιτόκιο και τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στους προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων των μικρότερων υπεργολάβων.