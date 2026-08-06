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Τσιπ: Samsung και SK Hynix δοκιμάζουν κινεζικά τσιπ ως αντιστάθμισμα έναντι των αμερικανικών κινδύνων

Κορεάτες ηγέτες στην κατασκευή τσιπ μνήμης δοκιμάζουν εξοπλισμό AMEC στα εργοστάσιά τους στην Κίνα

World 06.08.2026, 06:10
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Τσιπ: Samsung και SK Hynix δοκιμάζουν κινεζικά τσιπ ως αντιστάθμισμα έναντι των αμερικανικών κινδύνων
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Εξοπλισμό κατασκευής τσιπ από την κινεζική Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC) αξιολογούν η Samsung Electronics και η SK Hynix για πιθανή χρήση στα κινεζικά εργοστάσιά τους, καθώς οι νοτιοκορεατικές εταιρείες προστατεύονται από τον κίνδυνο αυστηρότερων ελέγχων εξαγωγών από τις ΗΠΑ.

Οι κατασκευαστές τσιπ μνήμης άρχισαν να δοκιμάζουν εξοπλισμό χάραξης AMEC πριν από περίπου δύο χρόνια, όταν αυξανόταν η αβεβαιότητα σχετικά με το εάν η Ουάσινγκτον θα συνέχιζε να τους επιτρέπει να εισάγουν αμερικανικά εργαλεία κατασκευής τσιπ στην Κίνα, σύμφωνα με το Reuters.

Ενώ οι αξιολογήσεις δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε αποφάσεις για ευρύτερη ανάπτυξη, προσφέρουν στην εταιρεία με έδρα τη Σαγκάη μια σπάνια ευκαιρία να εξασφαλίσει επικύρωση από μερικούς από τους κορυφαίους κατασκευαστές τσιπ στον κόσμο.

Γενικότερα, οι δοκιμές υπογραμμίζουν ένα παράδοξο στο επίκεντρο των αμερικανικών τεχνολογικών ελέγχων: τα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για να περιορίσουν τις φιλοδοξίες του Πεκίνου για τους ημιαγωγούς δημιουργούν ευκαιρίες για τους Κινέζους ανταγωνιστές να αποκτήσουν πρόσβαση σε εργοστάσια ξένης ιδιοκτησίας που λειτουργούν στην Κίνα.

Η Samsung ανέφερε σε ανακοίνωση της στο Reuters ότι δεν έχει δοκιμάσει τον εξοπλισμό AMEC για χρήση στο εργοστάσιό της στην Κίνα και δεν είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να το κάνει, ενώ η SK Hynix και η AMEC αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Τσιπ

Ενίσχυση των ελέγχων εξαγωγών

Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ χαρακτήρισε τα κινεζικά εργοστάσια της Samsung και της SK Hynix ως «επικυρωμένους τελικούς χρήστες» (VEU) το 2023, επιτρέποντας τις εισαγωγές ορισμένου ελεγχόμενου εξοπλισμού των ΗΠΑ χωρίς την απόκτηση ατομικών αδειών.

Η Ουάσινγκτον ανακάλεσε την άδεια VEU το 2025 και αργότερα χορήγησε ετήσια άδεια στους κατασκευαστές τσιπ για να εισάγουν εξοπλισμό κατασκευής τσιπ στις εγκαταστάσεις τους στην Κίνα για το 2026.

Παρόλα αυτά, και οι δύο εταιρείες παραμένουν επιφυλακτικές ότι οι μελλοντικοί περιορισμοί θα μπορούσαν να επεκταθούν πέρα ​​από τον νέο εξοπλισμό, στην εξυπηρέτηση, την επισκευή ή την αντικατάσταση δυτικών εργαλείων που έχουν ήδη εγκατασταθεί στα κινεζικά εργοστάσιά τους.

Ως αποτέλεσμα, οι κατασκευαστές τσιπ διατηρούν τους Κινέζους προμηθευτές σε εφεδρεία ως πιθανό τρόπο διατήρησης και αναβάθμισης των υπαρχουσών γραμμών παραγωγής, αντί να επεκτείνουν την παραγωγική ικανότητα στην Κίνα, πρόσθεσαν οι πηγές.

Η Samsung λειτουργεί το εργοστάσιο τσιπ μνήμης flash NAND στο Xian, και η SK Hynix διαθέτει εγκαταστάσεις NAND στο Dalian και ένα εργοστάσιο τσιπ μνήμης DRAM στο Wuxi.

Τα εργοστάσιά τους στην Κίνα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε εργαλεία χάραξης που παρέχονται από αμερικανικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Applied Materials και Lam Research.

Τσιπ

Σφραγίδα έγκρισης από τους Κορεάτες κολοσσούς για τα κινεζικά τσιπ

Για την AMEC και την αναδυόμενη γενιά κατασκευαστών εξοπλισμού ημιαγωγών της Κίνας, η απόκτηση έγκρισης από τη Samsung ή την SK Hynix θα ισοδυναμούσε με ισχυρή εμπορική υποστήριξη.

Ενώ οι Κινέζοι κατασκευαστές εξοπλισμού συνεχίζουν να υστερούν έναντι των ξένων ανταγωνιστών τους στην προηγμένη λιθογραφία και σε ορισμένα συστήματα επιθεώρησης, έχουν μειώσει το χάσμα σε τομείς όπως η χάραξη, η εναπόθεση, ο καθαρισμός και η επιπέδωση, συχνά με σημαντικά χαμηλότερο κόστος.

Τα κινεζικά εργαλεία μπορούν να κοστίζουν 20% έως 30% λιγότερο από τον συγκρίσιμο εξοπλισμό από καθιερωμένους ξένους προμηθευτές.

Ο εξοπλισμός AMEC χρησιμοποιείται ήδη από κορυφαίους Κινέζους κατασκευαστές τσιπ, συμπεριλαμβανομένου του παραγωγού NAND Yangtze Memory Technologies Co, δίνοντας στη Samsung και την SK Hynix μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι ορισμένα συστήματα είναι αρκετά ώριμα για δοκιμές.

Η άνοδος των Κινέζων προμηθευτών θα μπορούσε να αποτελέσει μια μακροπρόθεσμη πρόκληση για τους κυρίαρχους κατασκευαστές εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των Applied Materials, Lam Research και KLA, καθώς και για Ιάπωνες και Ευρωπαίους ανταγωνιστές που ελέγχουν εδώ και καιρό βασικά τμήματα της αγοράς κατασκευής πλακιδίων.

Η Κίνα παραμένει μια σημαντική αγορά για αυτές τις εταιρείες. Η Applied Materials ανέφερε έσοδα 8,53 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Κίνα το οικονομικό έτος 2025, που αντιστοιχούν στο 30% των συνολικών πωλήσεων.

Οποιαδήποτε σημαντική πρόοδος για τους Κινέζους προμηθευτές θα εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει εμπόδια, όπως χρονοβόρες διαδικασίες πιστοποίησης, μικρότερα δίκτυα υπηρεσιών, ανησυχίες για την πνευματική ιδιοκτησία και πιθανές πολιτικές πιέσεις από την Ουάσινγκτον.

Δεν είναι επίσης σαφές εάν οι Κορεάτες κατασκευαστές τσιπ θα εγκαταστήσουν κινεζικό εξοπλισμό σε εγχώρια εργοστάσια λόγω κινδύνων ασφάλειας και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ωστόσο, οι έλεγχοι εξαγωγών των ΗΠΑ έχουν συμβάλει στη δημιουργία ενός γόνιμου ανοίγματος για τη βιομηχανία εξοπλισμού της Κίνας. Η Deutsche Bank εκτιμά ότι η Naura Technology, η AMEC, η Piotech και η ACM Research θα δημιουργήσουν η καθεμία έσοδα άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων το 2026.

Μαζί, θα μπορούσαν να κατακτήσουν το 25% έως 30% της προβλεπόμενης αγοράς εξοπλισμού κατασκευής πλακιδίων της Κίνας, ύψους 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων, φέτος, σύμφωνα με την εκτίμηση της τράπεζας. Εξαιρώντας τη λιθογραφία και τη μετρολογία, το μερίδιο των Κινέζων προμηθευτών θα μπορούσε να προσεγγίσει το 40%.

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