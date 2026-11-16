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Uniper: Προς πρώτο deal μετατροπής εγκατελειμμένων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε data center

Η Uniper επιδιώκει «διπλό όφελος» από την αξιοποίηση αδρανών αλλά συνδεδεμένων με το δίκτυο εγκαταστάσεων και την ενίσχυση της ζήτησης για την ενέργειά της

Τεχνολογία 16.11.2026, 14:00
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Uniper: Προς πρώτο deal μετατροπής εγκατελειμμένων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε data center
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Η γερμανική κρατική εταιρεία κοινής ωφέλειας Uniper βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης της συμφωνίας για τη μετατροπή εγκαταλελειμμένων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε χώρους φιλοξενίας κέντρων δεδομένων, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να αξιοποιήσει τη ζήτηση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) εν όψει της πώλησης ή της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο από τη γερμανική κυβέρνηση.

Η προσπάθεια αναδιαμόρφωσης πρώην σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μεταμόρφωσης της Uniper, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας της Ευρώπης

Η εταιρεία βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για την πώληση ή τη μίσθωση ενός από τους 10 αχρησιμοποίητους χώρους στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Σουηδία και τις Κάτω Χώρες, τους οποίους έχει προσδιορίσει ως δυνητικά ελκυστικούς για εταιρείες «hyperscalers» ή άλλους επενδυτές, σύμφωνα με πηγές που είναι ενήμερες για τις διαπραγματεύσεις. Βρίσκεται επίσης σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για δύο άλλες εγκαταστάσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος Michael Lewis δήλωσε ότι η στρατηγική αυτή προσφέρει «διπλό όφελος: πρώτον, αυξάνεται η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που ωφελεί τα υπάρχοντα περιουσιακά μας στοιχεία, και δεύτερον, διαθέτουμε τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν εκ νέου για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων».

Ο Lewis ανέφερε ότι η Uniper διαθέτει περίπου 700 megawatts «εξασφαλισμένης χωρητικότητας δικτύου» σε εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις — ποσότητα επαρκής για περίπου επτά κέντρα δεδομένων hyperscalers ή 70 μικρότερες εγκαταστάσεις, με βάση τις εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Ενέργειας για τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόσθεσε ότι υπάρχει «σημαντικά μεγαλύτερο δυναμικό υπό εξέλιξη», πιθανώς «δυναμικό κλίμακας gigawatt».

Οι χώροι πρώην σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ενδέχεται να είναι ελκυστικοί για εταιρείες – κολοσσσούς όπως η Amazon, η Microsoft, η Alphabet και η Meta, καθώς οι υπάρχουσες συνδέσεις τους με το δίκτυο θα μπορούσαν να γλιτώσουν τους επενδυτές από δαπανηρές επενδύσεις σε υποδομές και από μακροχρόνιες καθυστερήσεις στην εξασφάλιση πρόσβασης.

Οι χρόνοι αναμονής για συνδέσεις με το δίκτυο στην ΕΕ μπορεί να κυμαίνονται από δύο έως δέκα χρόνια, ανάλογα με τη χώρα, σύμφωνα με τον ΔΟΕ.

«Η Ευρώπη δεν πρόκειται να χάσει τον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης στο εργαστήριο. Θα τον χάσει στον υποσταθμό», δήλωσε ο Lewis. «Οι συνδέσεις με το δίκτυο για τα κέντρα δεδομένων αποτελούν ένα από τα μεγάλα σημεία συμφόρησης».

Η Uniper δεν έχει αποκαλύψει την πιθανή αξία των τοποθεσιών που έχει εντοπίσει. Ωστόσο, αναλυτές της UBS έχουν αποτιμήσει παρόμοιες συμφωνίες σε περίπου 1 εκατ. ευρώ ανά μεγαβάτ, υποδηλώνοντας ότι η εξασφαλισμένη χωρητικότητα δικτύου 700 MW του γερμανικού ομίλου θα μπορούσε να αξίζει 700 εκατ. ευρώ.

Η μεταμόρφωση της Uniper

Η προσπάθεια αναδιαμόρφωσης πρώην σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μεταμόρφωσης της Uniper, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας της Ευρώπης.

Η εταιρεία, που κάποτε ήταν ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ρωσικού φυσικού αερίου στην ήπειρο, διασώθηκε από τη γερμανική κυβέρνηση το 2022, αφού η Μόσχα διέκοψε τις προμήθειες φυσικού αερίου ως αντίδραση στις κυρώσεις της ΕΕ που επιβλήθηκαν μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Η Uniper σχεδιάζει να επενδύσει 6 δισ. ευρώ έως τις αρχές της δεκαετίας του 2030 για να ενισχύσει το λεγόμενο «ευέλικτο χαρτοφυλάκιο παραγωγής» της, κατασκευάζοντας ή αναβαθμίζοντας μονάδες φυσικού αερίου και επεκτείνοντας την υποδομή των κέντρων δεδομένων της.

Επενδύει επίσης στην υδροηλεκτρική, αιολική και ηλιακή ενέργεια και διαφοροποιεί τους προμηθευτές φυσικού αερίου της, συμπεριλαμβάνοντας τη Νορβηγία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία για αποθήκευση, ενώ ταυτόχρονα καταργεί σταδιακά τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα.

Η Uniper, η οποία τροφοδοτεί περίπου 1.000 δημοτικούς και βιομηχανικούς πελάτες, δεν είναι η μόνη που επιδιώκει τέτοιες συμφωνίες. Η RWE, η οποία αναπτύσσει 10 εγκαταστάσεις με χωρητικότητα δικτύου 3 GW, πούλησε πέρυσι έναν πρώην βρετανικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα στην Amazon έναντι 203 εκατ. ευρώ.

Εν τω μεταξύ, ο βρετανικός ενεργειακός όμιλος Drax σχεδιάζει την κατασκευή ενός κέντρου δεδομένων στο χώρο του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση ξύλου που διαθέτει στο Γιορκσάιρ.

Παραμένει η ανησυχία για την ΑΙ

Η επέκταση στον τομέα των κέντρων δεδομένων έρχεται εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας της αγοράς σχετικά με τη βιωσιμότητα της έκρηξης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, ο Lewis είναι βέβαιος ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να επωφελείται από την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

«Δεν κάνουμε μια κερδοσκοπική επένδυση στις αποτιμήσεις της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε. «Προσανατολίζουμε την υλική υποδομή που ήδη διαθέτουμε προς μία από τις σημαντικότερες πηγές διαρθρωτικής αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη».

Η Berlin επιδιώκει να πουλήσει το πλειοψηφικό μερίδιο ή να εισαγάγει την επιχείρηση στο χρηματιστήριο, προκειμένου να ικανοποιήσει τους όρους της ΕΕ για την έγκριση του σχεδίου διάσωσής της.

Η Uniper έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της βρετανικής ενεργειακής εταιρείας Centrica, της νορβηγικής Equinor και της καναδικής κοινοπραξίας Brookfield και CPPIB, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

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Uniper: Προς πρώτο deal μετατροπής εγκατελειμμένων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε data center
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Uniper: Προς πρώτο deal μετατροπής εγκατελειμμένων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε data center

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