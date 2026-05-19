Uniper: Η Γερμανία σχεδιάζει την πώληση της τέσσερα χρόνια μετά την κρατικοποίηση

Σχέδια για πώληση τμήματος της Uniper επεξεργάζεται η γερμανική κυβέρνηση, αφότου διέσωσε την εισαγωγέα φυσικού αερίου με ένα πακέτο 20 δισεκατομμυρίων ευρώ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Το Βερολίνο σκοπεύει να μειώσει το μερίδιό του από 99% σε 25% συν μία μετοχή, ανέφερε η κυβέρνηση σε νομική ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην έντυπη έκδοση των Financial Times την Τρίτη. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει για το χρονοδιάγραμμα, την τιμολόγηση και τη δομή της πώλησης, η οποία θα μπορούσε να γίνει μέσω εισαγωγής στο χρηματιστήριο ή μέσω ιδιωτικής συναλλαγής.

Η κίνηση αυτή θα τερματίσει τέσσερα χρόνια κρατικής ιδιοκτησίας για την εταιρεία, η οποία πριν από το 2022 ήταν ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η Uniper έγινε ένα από τα μεγαλύτερα εταιρικά θύματα της απόφασης του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να επιτεθεί στο Κίεβο και να μειώσει την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Η κρατικοποίηση έγινε σύμβολο της μεγάλης εξάρτησης της Γερμανίας από τη φθηνή ρωσική ενέργεια. Πριν από τον πόλεμο, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης προμηθευόταν περισσότερο από το ήμισυ των εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

Αφού ο Πούτιν διέκοψε την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ευρώπη, το Βερολίνο παρενέβη για να αποτρέψει την κατάρρευση της Uniper, παρέχοντας 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε μετοχικό κεφάλαιο και έως 6 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρικές διασώσεις στην ιστορία της Γερμανίας.

Το Βερολίνο κατέλαβε επίσης τον έλεγχο της Gazprom Germania και των θυγατρικών της, θέτοντάς τες υπό την κηδεμονία της ομοσπονδιακής ρυθμιστικής αρχής ενέργειας της χώρας. Ο όμιλος, που τώρα ονομάζεται Sefe, κατέχει μια σειρά από εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου στη Γερμανία, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου της χώρας, του Rehden. Η κυβέρνηση κατέσχεσε επίσης τις δραστηριότητες των διυλιστηρίων της Rosneft στη Γερμανία, αλλά δεν απαλλοτρίωσε τον ρωσικό κρατικό πετρελαϊκό όμιλο.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, η Γερμανία πρέπει να μειώσει το μερίδιό της τόσο στην Uniper όσο και στη Sefe σε όχι περισσότερο από 25% συν μία μετοχή έως το τέλος του 2028.

Οι προσπάθειες της Uniper για διαφοροποίηση προμηθειών

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η Uniper έχει επιδιώξει να διαφοροποιήσει τις προμήθειές της. «Προσπαθούμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος, πρέπει να ανοικοδομήσουμε αυτή τη μακροπρόθεσμη συμβατική θέση», δήλωσε ο επικεφαλής της Uniper, Μάικλ Λούις, σε συνέντευξή του τον Μάρτιο, προσθέτοντας ότι η Γερμανία έπρεπε να προμηθεύεται περίπου το ήμισυ του φυσικού αερίου της από την βραχυπρόθεσμη αγορά.

Χαιρετίζοντας το σχέδιο ιδιωτικοποίησης, ο Λούις δήλωσε στους FT την Τρίτη ότι η εταιρεία ήταν «τώρα πιο σταθερή, πιο ανθεκτική και πιο σαφώς τοποθετημένη στρατηγικά».

Πρόσθεσε: «Δεν είμαστε μόνο για άλλη μια φορά σε θέση να καταβάλουμε μερίσματα, αλλά μπορούμε επίσης να επενδύσουμε στην ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό με στοχευμένο τρόπο — καθοδηγούμενοι από μια σαφή στρατηγική για βιώσιμη δημιουργία αξίας και ασφάλεια εφοδιασμού».

Η οικονομία της Γερμανίας ήταν μια από τις πιο σοβαρά πληγείσες από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μετά τη σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας, η χώρα εξαρτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη Μόσχα για την ενέργειά της, κατασκευάζοντας τον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream και εισάγοντας μεγάλες ποσότητες σιβηρικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Από το 2022, το Βερολίνο επιδιώκει να απογαλακτιστεί από τη ρωσική ενέργεια αγοράζοντας εναλλακτικές προμήθειες, συμπεριλαμβανομένων των ακριβότερων εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η μετατόπιση έχει αφήσει τη γερμανική βιομηχανία να παλεύει με δομικά υψηλότερες τιμές ενέργειας.

Η κυβέρνηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από ένα χρόνο, έχει επιδιώξει να μειώσει την πίεση στις εταιρείες και τα νοικοκυριά μέσω επιδοτήσεων και φορολογικών περικοπών. Ωστόσο, ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν, ο οποίος έχει διαταράξει τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό από τον Κόλπο, έχει έκτοτε ωθήσει ξανά τις τιμές προς τα πάνω.