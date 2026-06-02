Uniper: Ποιοί δείχνουν ενδιαφέρον για το γερμανικό ενεργειακό όμιλο

Δύο εταιρείες, μια καναδική και μια τσέχικη αναμένεται να εκδηλώσουν επίσημα ενδιαφέρον για την Uniper –το γερμανικό ενεργειακό όμιλο- μέσα στην επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ειδικότερα, ενδιαφέρον για τη Uniper που αποτιμάται σε πάνω απο 10 δισ. ευρώ, δείχνουν η καναδική CPPIB και η τσεχική EPH, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Η πώληση της Uniper σηματοδοτεί τον μεγαλύτερο ανασχηματισμό του τομέα κοινής ωφέλειας της Γερμανίας από τότε που το Βερολίνο τον διέσωσε μαζί με την SEFE για σχεδόν 20 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης της Ευρώπης το 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία έως τις 12 Ιουνίου για να υποβάλουν εκδηλώσεις ενδιαφέροντος στην UBS και την JPMorgan.

Η Brookfield, η νορβηγική Equinor και η γαλλική TotalEnergies αναμένεται επίσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για μέρος ή το σύνολο του μεριδίου 74,12% της Uniper που έθεσε προς πώληση το Βερολίνο τον περασμένο μήνα, ανέφεραν οι πηγές στο Reuters.

Οι μη δεσμευτικές αρχικές επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν θα περιέχουν ακόμη τιμή αγοράς, αλλά γενικές πληροφορίες για τα μέρη, τη δομή ιδιοκτησίας τους και λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της συναλλαγής, ανέφεραν οι πηγές.

Ένας δεύτερος γύρος ενδεικτικών προσφορών έχει προγραμματιστεί για το καλοκαίρι, ανέφεραν οι πηγές, προσθέτοντας ότι η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί το φθινόπωρο. Το Βερολίνο θα μπορούσε επίσης να επιλέξει να πουλήσει αρχικά ένα μερίδιο σε έναν επενδυτή και να εκχωρήσει περισσότερες μετοχές στην αγορά αργότερα.

Ενδιαφέρον για κομμάτια της Uniper

Η φινλανδική Fortum , η οποία κάποτε κατείχε το πλειοψηφικό πακέτο της Uniper αλλά αναγκάστηκε να το εκποιήσει στο πλαίσιο του σχεδίου διάσωσης, αναμένεται να εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες της Uniper στη Σουηδία, οι οποίες περιλαμβάνουν υδροηλεκτρικά και πυρηνικά εργοστάσια, σύμφωνα με τις πηγές.

Η RWE, ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας της Γερμανίας και ανταγωνιστής της Uniper, θα μπορούσε επίσης να συμμετάσχει στη διαδικασία σε κάποιο σημείο, ανέφεραν oι πηγές, προσθέτοντας ότι ορισμένοι από τους πιθανούς αγοραστές θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας πώλησης.

Η Fortum επιβεβαίωσε ότι θα ενδιαφερόταν να αγοράσει τα υδροηλεκτρικά και πυρηνικά περιουσιακά στοιχεία της Uniper στη Σουηδία, εφόσον αυτά διατεθούν προς πώληση.

Με βάση τους τρέχοντες πολλαπλασιαστές του κλάδου, η Uniper θα μπορούσε να αποτιμηθεί σε 8,8 δισ. έως 11,4 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο ενδέχεται να είναι ακόμη φουσκωμένο λόγω της καθαρής ταμειακής της θέσης ύψους 4,4 δισ. ευρώ, ανέφεραν οι πηγές.

Οι στρατηγικοί αγοραστές που στοχεύουν στην ενοποίηση ή στην αγορά μόνο ορισμένων περιουσιακών στοιχείων της Uniper πιθανότατα θα αντιμετωπίσουν αντίσταση από το Βερολίνο, το οποίο πρόκειται να διατηρήσει μειοψηφία που θα του δίνει δικαίωμα αρνησικυρίας ύψους 25% συν μία μετοχή, από 99,12% που κατέχει σήμερα, ανέφεραν οι πηγές.

«Όσο περισσότεροι είναι οι πολιτικοί περιορισμοί, τόσο λιγότεροι είναι οι υποψήφιοι αγοραστές», δήλωσε ο Τιμπορ Φεντκε, εταίρος της γερμανικής δικηγορικής εταιρείας Noerr.

Η SEFE, η οποία επίσης διασώθηκε από το Βερολίνο, διοργανώνει παράλληλα δημοπρασία πώλησης, ανέφεραν οι πηγές, προσθέτοντας ότι ορισμένοι από τους αγοραστές ενδέχεται να επιλέξουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία.