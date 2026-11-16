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Στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά πολυτελούς φιλοξενίας προχωρά η Accor, μέσω της MGallery Collection, με την ένταξη του Aliis Resort Porto Heli στο χαρτοφυλάκιό της. Το νέο ξενοδοχειακό συγκρότημα, στη θέση του υφιστάμενου Nikki Beach, δυναμικότητας 65 δωματίων και σουιτών, αναμένεται να λειτουργήσει το 2027, έπειτα από εκτεταμένη ανακαίνιση, σε συνεργασία με τη Mediterranean Hospitality Venture (MHV), η οποία συνδέεται με την Prodea Investments.

MGallery Collection: Στρατηγική επέκτασης

Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική επέκτασης της Accor στην ελληνική αγορά και ειδικότερα στον τομέα της πολυτελούς boutique φιλοξενίας, με το Πόρτο Χέλι να αποτελεί έναν από τους προορισμούς που προσελκύουν αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Το Aliis Resort Porto Heli – MGallery Collection βρίσκεται σε προνομιακή παραθαλάσσια τοποθεσία, με θέα στον Αργολικό Κόλπο. Η επένδυση προβλέπει συνολική ανακαίνιση και αρχιτεκτονικό επανασχεδιασμό του ακινήτου, τον οποίο έχουν αναλάβει τα γραφεία Tsolakis Architects και USP Greece.

Το συγκρότημα θα διαθέτει 65 δωμάτια και σουίτες, επιφάνειας από 50 έως 145 τετραγωνικά μέτρα, με πανοραμική θέα στη θάλασσα. Περισσότερο από το 60% της συνολικής δυναμικότητας θα αφορά σουίτες, ορισμένες από τις οποίες θα διαθέτουν ιδιωτικές ή ημι-ιδιωτικές πισίνες και τζακούζι.

Πρόταση φιλοξενίας

Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται εστιατόρια, rooftop bar, χώροι εστίασης δίπλα στη θάλασσα, πισίνες, γυμναστήριο και spa, ενώ σε επόμενη φάση προβλέπεται περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών ευεξίας.

Η Maud Bailly, CEO των Sofitel Legend, Sofitel, MGallery και Emblems, σημειώνει ότι το Πόρτο Χέλι εκφράζει μια πιο προσωπική προσέγγιση της μεσογειακής πολυτέλειας, η οποία ανταποκρίνεται στη φιλοσοφία της MGallery.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της MHV Group, Αχιλλέας Δωροθέου, επισημαίνει ότι η συνεργασία με την Accor αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ξεχωριστής πρότασης φιλοξενίας, που συνδυάζει την πολυτέλεια με την τοπική ταυτότητα.

Η παρουσία της MHV και της Accor

Η MHV ιδρύθηκε το 2021 στην Κύπρο από την Invel Real Estate και την Prodea Investments και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη πολυτελών ξενοδοχείων και ακινήτων. Το χαρτοφυλάκιό της εκτείνεται στην Κύπρο, την Ελλάδα και άλλες αγορές και περιλαμβάνει εμβληματικά έργα όπως το Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa στη Λεμεσό, μέλος της Marriott International, το Nammos Limassol, το The Retail Village, το La Petite Maison (LPM) Limassol, το Park Tower, το The Landmark Nicosia, Autograph Collection Hotel, μέλος της Marriott International, το Sumosan Cyprus, το Vetrina Dine, Wine & Deli, το The Landmark Nicosia Towers, καθώς και τα Moxy Athens City, μέλος της Marriott International, Aliis Resort Porto Heli – MGallery Collection και Porto Paros στην Ελλάδα.

Αντίστοιχα, η MGallery Collection διαθέτει σήμερα πέντε ξενοδοχεία στην Ελλάδα, συνολικής δυναμικότητας άνω των 450 δωματίων, ενώ προωθεί νέες συνεργασίες και αναπτύξεις σε Μύκονο, Σάμο, Ρόδο, Χανιά και Μαρούσι. Διεθνώς αριθμεί περισσότερα από 125 boutique ξενοδοχεία διεθνώς και αποτελεί μέρος του ομίλου Accor, με παρουσία σε περισσότερες από 110 χώρες.