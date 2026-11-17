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Πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι αγορές της Ασίας, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις ενόψει της συμμετοχής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην 49η Σύνοδο Κορυφής της ASEAN στις Φιλιππίνες και των προγραμματισμένων συναντήσεών του με τους ηγέτες του Τετραμερούς Διαλόγου για την Ασφάλεια (Quad).

Την ίδια ώρα, οι προειδοποιήσεις της κεντρικής τράπεζας της Αυστραλίας για τη διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα ενίσχυσαν την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Οι δείκτες

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,23%, ενώ στη Νότια Κορέα ο Kospi κατέγραψε ισχυρότερες απώλειες 2,59%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng σημείωσε πτώση 0,91%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite έχασε 0,73% και ο Shenzhen Composite υποχώρησε κατά 1,02%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με απώλειες 1,79%.

Κεντρική Τράπεζα Αυστραλίας

Στο επίκεντρο του οικονομικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν τα πρακτικά της συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας (RBA) τον Νοέμβριο, τα οποία έδειξαν ότι οι αξιωματούχοι εξακολουθούν να θεωρούν τον πληθωρισμό υπερβολικά υψηλό, εκτιμώντας μάλιστα ότι θα παραμείνει σε αυξημένα επίπεδα για ακόμη έναν χρόνο.

Σύμφωνα με τα πρακτικά, έξι μέλη του διοικητικού συμβουλίου υποστήριξαν την αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 4,85%, εκτιμώντας ότι οι μελλοντικές πληθωριστικές πιέσεις έχουν ενισχυθεί και ότι οι κίνδυνοι για την πορεία των τιμών εξακολουθούν να είναι κυρίως ανοδικοί.

Η πλειοψηφία θεώρησε ότι η αυστηρότερη νομισματική πολιτική είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες συνεχίζουν να δημιουργούν προκλήσεις για την αυστραλιανή οικονομία.

Αντίθετα, τα τρία μέλη που διαφώνησαν με την αύξηση των επιτοκίων υποστήριξαν ότι θα ήταν προτιμότερο να δοθεί περισσότερος χρόνος για να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της νομισματικής σύσφιγξης κατά 100 μονάδες βάσης που έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Όπως επισημαίνεται στα πρακτικά, τα μέλη αυτά απέδωσαν μικρότερη βαρύτητα στους κινδύνους περαιτέρω αύξησης του πληθωρισμού και μεγαλύτερη στους κινδύνους επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης.

Η διαφοροποίηση των απόψεων στο εσωτερικό της RBA αναδεικνύει το δίλημμα της νομισματικής πολιτικής, καθώς η κεντρική τράπεζα επιχειρεί να περιορίσει τον πληθωρισμό χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά την οικονομική δραστηριότητα.