Αλουμίνιο: Πώς ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει την παγκόσμια προσφορά αλουμινίου

Η επακόλουθη διαταραχή στην προσφορά αλουμινίου απειλεί να καταστεί μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της αγοράς

World 17.04.2026, 18:00
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Το αλουμίνιο είναι ένα μέταλλο που βρίσκεται παντού και προτιμάται από τους κατασκευαστές λόγω της αφθονίας και του χαμηλού κόστους του. Ωστόσο, ο κλάδος βασίζεται σε μια πολύπλοκη και, ενίοτε, ευάλωτη αλυσίδα εφοδιασμού.

Οι αραβικές χώρες του Κόλπου έχουν αξιοποιήσει για δεκαετίες τη φθηνή ενέργεια για να δημιουργήσουν μια ανταγωνιστική βιομηχανία αλουμινίου, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στροφής από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου προς τη μεταποίηση

Ο πόλεμος στο Ιράν φέρνει στο φως ορισμένες από αυτές τις ευπάθειες. Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι άμεσες επιθέσεις σε εργοστάσια τήξης έχουν προκαλέσει σημαντικές απώλειες στην παραγωγή σε μια περιοχή που αποτελεί βασικό προμηθευτή για κατασκευαστές σε όλο τον κόσμο.

Η επακόλουθη διαταραχή στην προσφορά απειλεί να καταστεί μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της αγοράς. Οι επιπτώσεις της ήδη διαχέονται σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία, καθώς το αλουμίνιο — ένα ελαφρύ, εύπλαστο μέταλλο — χρησιμοποιείται σε όλα τα πεδία, από τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης και τις συσκευασίες τροφίμων έως τις κατασκευές, την αεροδιαστημική και την αυτοκινητοβιομηχανία.

Τι καθορίζει τις πρόσφατες διακυμάνσεις στις τιμές του αλουμινίου

Από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, οι τιμές του αλουμινίου παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του το Bloomberg. Αρχικά εκτοξεύτηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022, προτού υποχωρήσουν λόγω ανησυχιών για τις ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις.

Στη συνέχεια, οι τιμές σημείωσαν νέα άνοδο στα τέλη Μαρτίου, μετά τις επιθέσεις ιρανικών drones και πυραύλων εναντίον δύο εγκαταστάσεων παραγωγής αλουμινίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν. Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε ότι οι εγκαταστάσεις αυτές προμήθευαν τον αμερικανικό στρατό και χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως αντίποινα για τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις σε ιρανικές υποδομές. Η μονάδα στα ΗΑΕ — ένα από τα μεγαλύτερα χυτήρια της περιοχής — αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία της και δήλωσε ότι θα χρειαστεί περίπου ένας χρόνος για να επανεκκινήσει την παραγωγή της. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αλουμινίου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου συνέχισαν να σημειώνουν άνοδο καθ’ όλη τη διάρκεια του Απριλίου, καθώς οι επενδυτές έλαβαν υπόψη την αυξανόμενη πιθανότητα παγκόσμιας συρρίκνωσης της προσφοράς.

Πριν γίνει γνωστό την Παρασκευή ότι τα Στενά του Ορμούζ ανοίγουν και πάλι για όσο διαρκέσει η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, πολλοί επενδυτές και αναλυτές εξακολουθούσαν να προβλέπουν ότι οι τιμές του αλουμινίου θα ξεπερνούσαν τα ιστορικά υψηλά επίπεδα άνω των 4.000 δολαρίων ανά τόνο που είχαν σημειωθεί το 2022, όταν ο πόλεμος στην Ουκρανία προκάλεσε μια εξίσου σοβαρή κρίση στην προσφορά.

Οι ανησυχίες για ελλείψεις γίνονται αισθητές και στις αγορές φυσικών προϊόντων. Τα πριμ που καταβάλλουν οι αγοραστές για να εξασφαλίσουν αλουμίνιο έχουν εκτοξευθεί, με τις επιπλέον χρεώσεις για τα μπιγιέτα αλουμινίου — μια μορφή κράματος που χρησιμοποιείται σε όλα, από δομικά στοιχεία έως αεροσκάφη — να σημειώνουν άνοδο άνω του 90% στην Ευρώπη τις έξι εβδομάδες που έχουν περάσει από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον οργανισμό τιμολόγησης Fastmarkets Ltd.

Οι τιμές spot του αλουμινίου έχουν επίσης αυξηθεί πάνω από τις τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης — μια κατάσταση γνωστή ως backwardation που σηματοδοτεί ότι η ζήτηση ξεπερνά την προσφορά. Αναλυτές της JPMorgan Chase & Co έχουν προειδοποιήσει ότι οι μεγάλες απώλειες στην παραγωγή είναι πλέον αναπόφευκτες και αναφέρουν ότι φέτος η αγορά θα αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο έλλειμμα προσφοράς των τελευταίων 25 ετών.

Πόσο σημαντική είναι η Μέση Ανατολή για τις αλυσίδες εφοδιασμού αλουμινίου

Οι αραβικές χώρες του Κόλπου έχουν αξιοποιήσει για δεκαετίες τη φθηνή ενέργεια για να δημιουργήσουν μια ανταγωνιστική βιομηχανία αλουμινίου, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στροφής από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου προς τη μεταποίηση. Η τήξη αλουμινίου, η οποία απαιτεί τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική.

Χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και το Ομάν αποτελούν πλέον σημαντικά κέντρα τήξης αλουμινίου, ενώ η Μέση Ανατολή συνολικά αντιπροσωπεύει περίπου το 9% της παγκόσμιας παραγωγής. Μόνο οι δύο εγκαταστάσεις που αποτέλεσαν στόχο πρόσφατων απεργιών έχουν συνολική παραγωγική ικανότητα περίπου 3,2 εκατομμυρίων τόνων ετησίως, ενώ οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου συνολικά αντιπροσωπεύουν πάνω από 6 εκατομμύρια τόνους. Η συνολική παγκόσμια παραγωγή πέρυσι ήταν περίπου 74 εκατομμύρια τόνοι, με την Κίνα να αντιπροσωπεύει το 60% της παραγωγής, σύμφωνα με την εμπορική ένωση International Aluminium.

Η περιοχή διαδραματίζει τεράστιο ρόλο στις παγκόσμιες αγορές, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της εξάγεται, ιδίως στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Περίπου το ένα τέταρτο των εισαγωγών αλουμινίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχεται από την περιοχή του Κόλπου. Ταυτόχρονα, αυτά τα εργοστάσια τήξης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενες πρώτες ύλες, όπως ο βωξίτης και η αλουμίνα, με αποτέλεσμα να είναι ευάλωτα σε διαταραχές στις ναυτιλιακές διαδρομές.

Πώς έχει επηρεάσει ο πόλεμος τη βιομηχανία αλουμινίου;

Ακόμη και πριν από τις άμεσες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ είχε αρχίσει να περιορίζει την προμήθεια βασικών πρώτων υλών. Η παραγωγή αλουμινίου εξαρτάται από την αλουμίνα, μια λευκή, κρυσταλλική σκόνη που εξάγεται από το μετάλλευμα του βωξίτη και εισάγεται στην περιοχή από χώρες όπως η Αυστραλία και η Γουινέα.

Το κλείσιμο των Στενών έχει ήδη αναγκάσει ορισμένα εργοστάσια τήξης να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους. Η Qatalum του Κατάρ ανακοίνωσε στις 12 Μαρτίου ότι θα μειώσει την παραγωγή κατά περίπου 40%, ενώ η Aluminium Bahrain δήλωσε ότι θα κλείσει περίπου το ένα πέμπτο της παραγωγικής της ικανότητας στις 15 Μαρτίου. Στελέχη της βιομηχανίας έχουν προειδοποιήσει ότι, εάν το στενό παραμείνει κλειστό, θα είναι αναπόφευκτες περαιτέρω περικοπές στην παραγωγή — κάτι που ενδέχεται να ωθήσει τις τιμές πάνω από το ρεκόρ του 2022.

Η άμεση στόχευση των μεταλλουργικών βιομηχανιών αυξάνει επίσης τον κίνδυνο μακροχρόνιας διακοπής της παραγωγής. Το κλείσιμο και η επανεκκίνηση ενός μεταλλουργείου αλουμινίου είναι μια πολύπλοκη και δαπανηρή διαδικασία, πράγμα που σημαίνει ότι η χαμένη παραγωγή ενδέχεται να μην ανακτηθεί γρήγορα, ακόμη και αν οι συνθήκες σταθεροποιηθούν.

Σε τι χρησιμοποιείται το αλουμίνιο

Το αλουμίνιο εκτιμάται για το μικρό του βάρος, την ανθεκτικότητά του και την αντοχή του στη διάβρωση. Χρησιμοποιείται ευρέως στην αεροπορική βιομηχανία και στην αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και σε συσκευασίες όπως τα κουτάκια αναψυκτικών και το αλουμινόχαρτο. Είναι επίσης το δεύτερο πιο χρησιμοποιούμενο μέταλλο στον κατασκευαστικό τομέα — μετά τον χάλυβα — λόγω της υψηλής αναλογίας αντοχής προς βάρος που διαθέτει.

Η αγωγιμότητά του το καθιστά επίσης σημαντικό υλικό στον τομέα της ενέργειας, ιδίως στις εναέριες γραμμές μεταφοράς. Η ζήτηση τροφοδοτείται όλο και περισσότερο από αναπτυσσόμενους τομείς όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα κέντρα δεδομένων, όπου το αλουμίνιο διαδραματίζει βασικό ρόλο στη βελτίωση της αποδοτικότητας. Αυτό έχει συμβάλει στην αντιστάθμιση της ύφεσης σε άλλες αγορές, όπως οι κατασκευές και οι υποδομές στην Κίνα, οι οποίες έχουν επιβραδυνθεί τα τελευταία χρόνια.

Ποιες είναι οι προοπτικές για τους καταναλωτές

Δεδομένου ότι το αλουμίνιο είναι το πιο διαδεδομένο μέταλλο μετά τον χάλυβα, μια παρατεταμένη άνοδος των τιμών θα επιβαρύνει περαιτέρω τις πιέσεις στο κόστος που ήδη αντιμετωπίζουν οι κατασκευαστές λόγω των αυξημένων τιμών της ενέργειας.

Ακόμη πιο ανησυχητικό για την παγκόσμια οικονομία είναι ο κίνδυνος ότι οι σοβαρότερες διαταραχές στην προσφορά θα μπορούσαν να οδηγήσουν ορισμένους βιομηχανικούς καταναλωτές σε έλλειψη εξειδικευμένων προϊόντων αλουμινίου, αναγκάζοντάς τους να περιορίσουν την παραγωγή ή να κλείσουν προσωρινά τα εργοστάσιά τους.

Οι επιπτώσεις είναι ήδη αισθητές. Οι προσαυξήσεις για τις παραδόσεις αλουμινίου σε βασικές αγορές όπως η Ιαπωνία έχουν ανέλθει στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας, ενώ η προσφορά μειώνεται πιο έντονα στα κράματα υψηλότερου κόστους που χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα, την αεροπορία και τις μεταφορές. Αρκετοί κατασκευαστές ανταλλακτικών αυτοκινήτων από την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με έναν ρωσικό παραγωγό αλουμινίου, προκειμένου να εξασφαλίσουν το πρωτογενές κράμα χυτηρίου που απαιτείται για εξαρτήματα όπως τροχοί, μπλοκ κινητήρων και κυλινδροκεφαλές.

Τα μεταλλουργεία της Μέσης Ανατολής αποτελούν βασικό προμηθευτή αυτών των υλικών, ιδίως προς την Ευρώπη, αλλά και προς τις ΗΠΑ. Καθώς οι διαταραχές εντείνονται, αυξάνονται και οι ανησυχίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα αλουμινίου υψηλής καθαρότητας, το οποίο χρησιμοποιείται από τον στρατό. Η Alba του Μπαχρέιν έχει ήδη δηλώσει ότι μειώνει την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας — τα οποία χρησιμοποιούνται σε μια σειρά βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων των αεροδιαστημικών και αμυντικών — υπέρ του αλουμινίου εμπορικής ποιότητας, προκειμένου να έχει μεγαλύτερη ευελιξία σε μια περίοδο διαταραχών.

