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Αλουμίνιο: Οι τιμές υποχώρησαν 15% σε χαμηλό τεσσάρων μηνών

Η τροφοδοσία σε αλουμίνιο υπέστη σημαντικές διαταραχές λόγω της αναστολής του εμπορίου μέσω των Στενών του Ορμούζ

Commodities 30.06.2026, 09:13
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Αλουμίνιο: Οι τιμές υποχώρησαν 15% σε χαμηλό τεσσάρων μηνών
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Προς τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από το 2008 οδεύει η τιμή του αλουμινίου, καθώς οι προσδοκίες για την επιστροφή της χαμένης προσφοράς στη Μέση Ανατολή το φρέναραν το ράλι που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.

Η τιμή έχει καταρρεύσει περισσότερο από 15% μέχρι στιγμής τον Ιούνιο, καθώς η ενδιάμεση ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έδωσε ώθηση στην αισιοδοξία για την επανέναρξη των αποστολών στη Μέση Ανατολή, καθώς ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ. Αυτό εξάλειψε τα κέρδη που είχαν σημειωθεί τους προηγούμενους τρεις μήνες λόγω της απώλειας προσφοράς από την περιοχή, η οποία αντιπροσωπεύει σχεδόν το 10% της παγκόσμιας παραγωγής, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι τιμές του αλουμινίου υποχώρησαν σε χαμηλό τεσσάρων μηνών τη Δευτέρα, καθώς υποχώρησαν οι φόβοι ότι οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν το Σαββατοκύριακο θα κλιμακωθούν σε μια ευρύτερη σύγκρουση και θα διαταράξουν τις μεταφορές στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν οι traders.

Η τιμή αναφοράς αλουμινίου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου υποχώρησε κατά 1,9% στα 3.119 δολάρια ΗΠΑ ανά μετρικό τόνο στις 16:00 ώρα Ελλάδος από τα 3.104 δολάρια ΗΠΑ ανά τόνο νωρίτερα. Οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ, ένα βασικό ναυτιλιακό κανάλι, θα συνεχιστούν την Τρίτη στο Κατάρ.

«Η κατάσταση είναι ακόμη ρευστή και οποιαδήποτε ανανεωμένη διαταραχή θα μπορούσε γρήγορα να περιορίσει τη διαθεσιμότητα αλουμινίου», ανέφερε η Britannia Global Markets σε σημείωμά της.

«Η αγορά αλουμινίου υπέστη σημαντική διαταραχή από την αναστολή του εμπορίου μέσω των στενών».

αλουμίνιο

Το αλουμίνιο και η εξάρτηση από τη Μέση Ανατολή

Η Μέση Ανατολή παρέχει το 9% της παγκόσμιας δυναμικότητας τήξης αλουμινίου. Οι διαταραγμένες προμήθειες ώθησαν τις τιμές στα 3.787,50 δολάρια ΗΠΑ αυτόν τον μήνα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2022. Έκτοτε, οι τιμές του μετάλλου που χρησιμοποιείται στις μεταφορές, τις κατασκευές και τη συσκευασία έχουν μειωθεί κατά 16%.

Καθώς οι ανησυχίες για την προσφορά έχουν υποχωρήσει, το συμβόλαιο άμεσης παράδοσης αλουμινίου στο LME δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση πλέον με premium έναντι του τρίμηνου προθεσμιακού συμβολαίου. Αντίθετα, από το υψηλότερο premium των τελευταίων 19 ετών έχει περάσει σε discount.

Από τεχνικής πλευράς, βασικό επίπεδο στήριξης για το αλουμίνιο αποτελεί ο κινητός μέσος όρος 200 ημερών, ο οποίος βρίσκεται σήμερα γύρω στα 3.160 δολάρια ΗΠΑ. Αντίστοιχα, η κύρια αντίσταση εντοπίζεται στον κινητό μέσο όρο 100 ημερών, περίπου στα 3.410 δολάρια ΗΠΑ.

Αλλού, οι αγορές μετάλλων επικεντρώνονται στην ισχύ του αμερικανικού νομίσματος, γεγονός που καθιστά τα μέταλλα που τιμολογούνται σε δολάρια πιο ακριβά για τους αγοραστές με άλλα νομίσματα.

Το δολάριο οδεύει προς τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδό του, ενισχυμένο από τις αυξανόμενες πιθανότητες υψηλότερων επιτοκίων στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων.

«Ένα σκηνικό επιθετικών επιτοκίων στις ΗΠΑ οδήγησε αρχικά στις μαζικές πωλήσεις στις αγορές ενέργειας και πολύτιμων μετάλλων, προτού η αγορά βιομηχανικών μετάλλων δεχθεί πιέσεις την περασμένη εβδομάδα», δήλωσε στο Reuters ο Άλαστερ Μανρό, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής βασικών μετάλλων στην χρηματιστηριακή εταιρεία Marex. Ο τριμηνιαίος χαλκός υποχώρησε κατά 0,6% στα 13.283 δολάρια ΗΠΑ ανά τόνο, ο ψευδάργυρος υποχώρησε κατά 0,2% στα 3.467 δολάρια ΗΠΑ, ο μόλυβδος υποχώρησε κατά 0,1% στα 1.901 δολάρια ΗΠΑ και ο κασσίτερος σημείωσε μικρή μεταβολή στα 50.540 δολάρια ΗΠΑ, ενώ το νικέλιο έχασε 1,3% στα 16.480 δολάρια ΗΠΑ.

Ενδείξεις για τη ζήτηση βιομηχανικών μετάλλων θα προκύψουν αυτή την εβδομάδα από τους δείκτες PMI της Κίνας για τη μεταποίηση, οι οποίοι αποτελούν τους κορυφαίους καταναλωτές.

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