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Την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα κρασιά τους σε επαγγελματίες της βρετανικής αγοράς και να διερευνήσουν νέες εμπορικές συνεργασίες είχαν 28 οινοποιεία από όλη τη Θεσσαλία, στο πλαίσιο δράσης που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου 2026, με έδρα τη Λάρισα.

Η πρωτοβουλία, με κεντρικό μήνυμα «WINES OF THESSALY – Authentic Terroir • Unique Identity», συνδύασε επισκέψεις σε οινοποιεία της Μαγνησίας και της Λάρισας, παρουσιάσεις και γευσιγνωσίες. Στόχος ήταν οι προσκεκλημένοι από το Ηνωμένο Βασίλειο να γνωρίσουν τους παραγωγούς, τις τοπικές ποικιλίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του θεσσαλικού αμπελώνα, δημιουργώντας προϋποθέσεις για την ενίσχυση των εξαγωγών.

«Η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των θεσσαλικών κρασιών προσφέρουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στις αγορές του εξωτερικού»

Γευσιγνωσία και δικτύωση

Κεντρική εκδήλωση αποτέλεσε η γευσιγνωσία και επαγγελματική δικτύωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial. Τα 28 οινοποιεία παρουσίασαν επιλεγμένες ετικέτες σε εισαγωγείς, επαγγελματίες της εστίασης και της αγοράς οίνου, δημοσιογράφους, καθώς και σε Master of Wine. Μέσα από την απευθείας συζήτηση με τους οινοποιούς, οι προσκεκλημένοι ενημερώθηκαν για την παραγωγή και τις δυνατότητες συνεργασίας με τις θεσσαλικές επιχειρήσεις.

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας επισήμανε ότι η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των θεσσαλικών κρασιών προσφέρουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στις αγορές του εξωτερικού. Όπως ανέφερε, η διεθνής αναγνωρισιμότητα και η εξαγωγική τους παρουσία εξακολουθούν να υπολείπονται των πραγματικών δυνατοτήτων τους, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συστηματική προβολή τους και την ενίσχυση των επαφών με επαγγελματίες του κλάδου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας Δημήτρης Τσέτσιλας παρουσίασε τη στρατηγική και τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για την προώθηση των τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων. Έδωσε έμφαση στη σύνδεση της ποιοτικής παραγωγής με την εμπορική παρουσία των επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ότι η γνωριμία με τους παραγωγούς και η ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών με επαγγελματίες του εξωτερικού μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη του οινικού κλάδου.

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος καλωσόρισε τους Βρετανούς προσκεκλημένους και τους συμμετέχοντες οινοποιούς, ευχόμενος επιτυχία στη διοργάνωση και στις επαγγελματικές επαφές.

Γνωριμία με τα κρασιά της Θεσσαλίας

Το πρόγραμμα του Σαββάτου ξεκίνησε με την ειδική παρουσίαση «Γνωριμία με τα Κρασιά της Θεσσαλίας» από τον Γρηγόρη Μιχαήλο και συνεχίστηκε με επισκέψεις σε οινοποιεία της Μαγνησίας. Το απόγευμα ακολούθησε η κεντρική γευσιγνωσία, τύπου Walk-Around Tasting, στο Grecotel Larissa Imperial.

Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου οι προσκεκλημένοι επισκέφθηκαν οινοποιεία της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, γνωρίζοντας την αμπελουργική παράδοση της περιοχής και τις σύγχρονες παραγωγικές υποδομές της. Την επιμέλεια του οινικού σκέλους ανέλαβε ο Γρηγόρης Μιχαήλος, ο οποίος συνόδευσε τους Βρετανούς επαγγελματίες στις επισκέψεις και στις γευσιγνωσίες.

Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα προβολής και προώθησης των θεσσαλικών οίνων που υλοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την περίοδο 2026–2027 σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού, με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητάς τους και τη δημιουργία εμπορικών ευκαιριών για τα τοπικά οινοποιεία.

Στην κεντρική εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας Μαρία Γαλλιού, ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας Χρήστος Γκουρομπίνος, ο Δήμαρχος Τεμπών Γεώργιος Μανώλης, η Αντιδήμαρχος Αγροτικής και Περιαστικής Ανάπτυξης Ελισσάβετ Παπαδοπούλου, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας Αριστοτέλης Μπασδάνης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Οινοποιών και Αμπελουργών Θεσσαλίας (ΕΝΟΑΘΕ) Κώστας Τσιλιλής, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Βασίλειος Πινακάς και Δημήτρης Σοφολόγης, ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας δρ Δημήτριος Σταυρίδης, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη αρμόδια για τον οίνο και την προώθηση αγροτικών προϊόντων.