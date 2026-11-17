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Στο ανώτερο όριο του εύρους τιμών ή και υψηλότερα, αναμένεται να καθορίσει η Anthropic την τιμή των μετοχή, κατά την αρχική δημόσια προσφορά της (ΙΡΟ) σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Η τιμολόγηση θα ξεπεράσει τη βασική προσφορά των 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων της SpaceX, καθιστώντας την την μεγαλύτερη εισαγωγή στο χρηματιστήριο όλων των εποχών

Ο κατασκευαστής του chatbot «Claude» και οι επτά συνιδρυτές του διαθέτουν συνολικά 825 εκατομμύρια μετοχές, με τιμή ανά μετοχή από 70 έως 78 δολάρια, σύμφωνα με τα έγγραφα που έχει υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC). Στο ανώτατο όριο του εύρους τιμών, και συμπεριλαμβανομένης μιας ιδιωτικής τοποθέτησης αξίας 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η δημόσια προσφορά θα συγκέντρωνε 90,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παραγγελίες ύψους 10 δισ.

Η δημόσια προσφορά της Anthropic έχει προσελκύσει πολλαπλές παραγγελίες ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή και περισσότερο, ανέφεραν ορισμένες από τις πηγές. Οι τράπεζες αναμένεται να σταματήσουν να δέχονται παραγγελίες την Τρίτη στη Νέα Υόρκη, ανέφεραν ανώνυμα οι πηγές μιλώντας στο Bloomberg. Στην τιμή των 78 δολαρίων ανά μετοχή, η Anthropic θα είχε αποτίμηση περίπου 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις μετοχές που αναφέρονται στις καταθέσεις της, συμπεριλαμβανομένων των μετατρέψιμων μετοχών και ομολόγων, καθώς και των μετοχών που προορίζονται για το πρόγραμμα αντιστοίχισης φιλανθρωπικών δωρεών της εταιρείας.

Οι διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και οι λεπτομέρειες της προσφοράς ενδέχεται ακόμη να αλλάξουν, ανέφεραν οι πηγές. Ένας εκπρόσωπος της Anthropic δεν μπόρεσε να σχολιάσει αμέσως.

Η τιμολόγηση θα ξεπεράσει τη βασική προσφορά των 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων της SpaceX, καθιστώντας την την μεγαλύτερη εισαγωγή στο χρηματιστήριο όλων των εποχών. Ωστόσο, η πιθανή αποτίμηση της Anthropic θα μπορούσε να είναι μικρότερη από εκείνη της εταιρείας του Έλον Μασκ κατά την πρώτη της εισαγωγή. Η SpaceX είχε κεφαλαιοποίηση 1,77 τρισεκατομμυρίων δολαρίων όταν καθόρισε την τιμή πώλησης των μετοχών της κατά την πρώτη δημόσια προσφορά.

Η δημόσια προσφορά της Anthropic έχει προσελκύσει παραγγελίες που υπερβαίνουν σχεδόν επτά φορές τις διαθέσιμες μετοχές, ανέφερε το Bloomberg News την Κυριακή. Τραπεζίτες έχουν ενημερώσει τους υποψήφιους επενδυτές ότι η εταιρεία θα δώσει προτεραιότητα στους υφιστάμενους επενδυτές, και ορισμένοι υποψήφιοι αγοραστές θα λάβουν μικρότερες ποσότητες μετοχών από ό,τι αναμένουν, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Η διαπραγμάτευση

Η Anthropic έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών για την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) μέσω εκδηλώσεων για επενδυτές, μεταξύ των οποίων μια συζήτηση που μεταδόθηκε ζωντανά την Παρασκευή μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου της, Dario Amodei, και του Διευθύνοντος Συμβούλου της JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon.

«Μου έκανε εντύπωση», δήλωσε ο Bill Ackman για τον Amodei σε συνέντευξη μετά την εκδήλωση, στην οποία ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων παρευρέθηκε αυτοπροσώπως. «Μου φάνηκε ένας πολύ προσεκτικός και μετρημένος Διευθύνων Σύμβουλος».

Οι πωλήσεις της εταιρείας αυξάνονται ραγδαία, όπως και τα σχέδια δαπανών της. Η Anthropic ανέφερε ρυθμό εσόδων ύψους 81 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις 31 Οκτωβρίου, αυξημένα κατά 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με το τέλος Σεπτεμβρίου, όπως δείχνει η υποβληθείσα έκθεση. Η εταιρεία πίσω από το Claude έχει δεσμεύσεις ύψους περίπου 71 δισεκατομμυρίων δολαρίων που λήγουν κατά το έτος έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027. Οι περισσότερες αφορούν υπολογιστική ισχύ και τσιπ.

Η τιμολόγηση της δημόσιας προσφοράς (IPO) έχει οριστεί για την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου, και η διαπραγμάτευση θα ξεκινήσει την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που εξέτασε το Bloomberg.

Η Goldman Sachs και η Morgan Stanley ηγούνται της δημόσιας προσφοράς της Anthropic, με τη συμμετοχή 20 άλλων τραπεζών, όπως προκύπτει από την υποβληθείσα αίτηση.

Η μετοχή αναμένεται να διαπραγματεύεται στο Nasdaq Global Select Market με το σύμβολο ANT.