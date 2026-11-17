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Λίγο πιο μέσα στην ενδοχώρα από τον ποταμό Μισισιπή, στον αμερικανικό νότο, περίπου 1.300 εργαζόμενοι εργάζονται πυρετωδώς για να ολοκληρώσουν ένα κέντρο δεδομένων περίπου 55 στρεμμάτων που υψώνεται μέσα στα δάση της Λουιζιάνα. Οι εργασίες κατασκευής συνεχίζονται όλο το 24ωρο, ενώ φαγητό παραδίδεται στους εργαζόμενους καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, γράφουν χαρακτηριστικά σε ρεπορτάζ τους οι Financial Times.

Πριν από ένα χρόνο, η έκταση χρησιμοποιούνταν για ξυλεία και κυνήγι. Τον Φεβρουάριο, τα συνεργεία άρχισαν να ισοπεδώνουν τον λοφώδη πυρήνα της έκτασης, έκτασης περίπου 1100 στρεμμάτων.

Πρόκειται για ένα από τα περίπου δώδεκα κέντρα δεδομένων που κατασκευάζονται σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική, καθώς η Anthropic επενδύει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην οικοδόμηση της δικής της αυτοκρατορίας υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης — ένα φιλόδοξο στοίχημα για τη συνεχή ανάπτυξή της στις επόμενες δεκαετίες.

Σημαντικό μερίδιο από τα πάνω από 900 δισ. δολάρια σε δεσμεύσεις για υποδομές που έχει υπογράψει η εταιρεία έως το 2045 προορίζεται για το πρόγραμμα «Anthropic Direct»: τσιπ που ελέγχει η ίδια, εγκατεστημένα σε κέντρα δεδομένων που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της.

Στόχος είναι η μείωση του κόστους της, μειώνοντας την εξάρτηση από την ακριβή χωρητικότητα cloud που ενοικιάζει από την Google, την Amazon και κυρίως την SpaceX του Ίλον Μασκ, των οποίων τα έσοδα έχουν εκτοξευθεί χάρη στις δαπάνες της Anthropic.

Ωστόσο, το σχέδιο αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Anthropic αυτή την εβδομάδα πρέπει να στοιχηματίσουν στην ικανότητα της εταιρείας να εκπληρώσει τις μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, ανεξάρτητα από τη ζήτηση για τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της.

«Ο υπολογιστικός τομέας αποτελεί το πιο σοβαρό επιχειρηματικό δίλημμα που αντιμετωπίζει η εταιρεία», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Ντάριο Αμοντέι κατά τη διάρκεια μιας ανεπίσημης συζήτησης με τον επικεφαλής της JPMorgan, Τζέιμι Ντίμον, την Παρασκευή, παραδεχόμενος ότι η Anthropic αντιμετώπιζε «τεράστια αβεβαιότητα» κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, καθώς η τεχνολογία και τα έσοδα μεταβάλλονταν με τόσο γρήγορους ρυθμούς.

Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε πριν από πέντε χρόνια, δηλώνει ότι θα διαθέτει 213 δισ. δολάρια σε μετρητά και επενδύσεις μετά την αρχική δημόσια προσφορά (IPO). Παρόλα αυτά, το ενημερωτικό δελτίο της Anthropic για την αρχική δημόσια προσφορά είναι γεμάτο προειδοποιήσεις σχετικά με την ανάπτυξη της υποδομής.

Διαρθρωτικός κίνδυνος χρονισμού και ρευστότητας για την Anthropic

Η διαχείριση ξεχωριστών συμφωνιών με προγραμματιστές, ενοικιαστές μικροεπεξεργαστών και προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα «μας εκθέσει σε διαρθρωτικό κίνδυνο χρονισμού και ρευστότητας», ανέφερε η εταιρεία, και αλλάζει «το προφίλ των ταμειακών ροών της επιχείρησής μας», καθώς οι πληρωμές καθίστανται απαιτητές πριν τεθεί σε λειτουργία η υπολογιστική ισχύς.

Σε επιστολή προς τους επενδυτές, ο Amodei και οι άλλοι ιδρυτές της Anthropic αναγνώρισαν ότι οι μελλοντικές επενδύσεις της εταιρείας στον υπολογιστικό εξοπλισμό «μπορεί να φαίνονται ανεύθυνα μεγάλες με την πρώτη ματιά», αλλά δήλωσαν ότι θα επιδιώξουν να είναι «τολμηροί αλλά λογικοί».

Η Anthropic χρειάζεται περισσότερο από ποτέ το δικό της σύστημα υπολογιστικής ισχύος στο cloud, καθώς η ραγδαία αύξηση της χρήσης οδηγεί σε αύξηση των λογαριασμών. Τα έξοδα υπολογιστικής ισχύος ανήλθαν συνολικά σε 9,9 δισ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο, ποσό μεγαλύτερο από το σύνολο των υπόλοιπων λειτουργικών εξόδων της εταιρείας. Περίπου το ήμισυ διατέθηκε για την ενοικίαση ακριβής υπολογιστικής ισχύος, όπως οι πρόσφατες συμφωνίες της με την SpaceX, τις οποίες έχουν σχεδιαστεί να αντικαταστήσουν κέντρα δεδομένων όπως αυτό στη Λουιζιάνα.

Το κέντρο δεδομένων, που αναπτύχθηκε από την Hut 8 και είναι γνωστό ως River Bend, θα τεθεί σε λειτουργία το επόμενο έτος και θα παρέχει περίπου 245 MW υπολογιστικής ισχύος στην Anthropic.

Η κατασκευή κατέστη δυνατή χάρη στη Google και τη Broadcom, οι οποίες αναπτύσσουν από κοινού τα τσιπ TPU που θα εξοπλίσουν πολλές από τις εγκαταστάσεις. Η Google εγγυάται τις μισθώσεις των κέντρων δεδομένων που φιλοξενούν τα TPU, καθιστώντας δυνατή τη λήψη φθηνότερου δανεισμού, όπως ένα ομόλογο 3,25 δισ. δολαρίων που πώλησε η Hut 8 με επιτόκιο 6,2% για την κατασκευή της εγκατάστασης River Bend.

Η Broadcom, από την άλλη πλευρά, συνέβαλε στη χρηματοδότηση των ίδιων των τσιπ. Τον Ιούνιο, η Big Sky, ένας ιδιωτικός επενδυτικός φορέας υπό την ηγεσία της Apollo και με την υποστήριξη της Broadcom, συμφώνησε να αγοράσει μια πρώτη παρτίδα περίπου 875.000 TPU, ή περίπου 1 GW, που προορίζονται για τέσσερα κέντρα δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του River Bend. Η Anthropic θα τα μισθώσει έναντι περίπου 7,2 δισ. δολαρίων ετησίως και θα μπορεί να τα αγοράσει έναντι 95 δολαρίων μετά από πέντε χρόνια, σύμφωνα με έγγραφα στα οποία είχε πρόσβαση η FT.

Η Anthropic συμφώνησε επίσης να μισθώσει περίπου 3,5 GW επιπλέον TPU από την Broadcom, αυξάνοντας έτσι το συνολικό κόστος μίσθωσης των τσιπ σε περίπου 161 δισ. δολάρια, χωρίς να υπολογίζονται οι τόκοι. Όταν η λειτουργία τους ολοκληρωθεί, τα τσιπ συνολικής ισχύος περίπου 4,5 GW θα κοστίζουν περίπου 32 δισ. δολάρια ετησίως, ή περίπου 7 δισ. δολάρια ανά gigawatt, σύμφωνα με εκτιμήσεις των FT.

Συγκριτικά, ένα gigawatt χωρητικότητας cloud τεχνητής νοημοσύνης από την SpaceX, με βάση την τιμή της πρώτης συμφωνίας της με την Anthropic, θα κόστιζε στο εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης περίπου 30 δισ. δολάρια ετησίως, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Evercore ISI. Η τιμή αυτή περιλαμβάνει τα κέντρα δεδομένων και την ηλεκτρική ενέργεια.

Προσπάθεια εξοικονομήσεων

Η Goldman Sachs, η οποία ηγείται της δημόσιας προσφοράς (IPO), αναμένει ότι η Anthropic θα αρχίσει να μειώνει τη χωρητικότητα που προμηθεύεται από την SpaceX κατά το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους, σύμφωνα με επενδυτή που ενημερώθηκε για το μοντέλο των αναλυτών της.

Οι πιθανές εξοικονομήσεις εξηγούν εν μέρει γιατί η Anthropic σπεύδει να θέσει σε λειτουργία εγκαταστάσεις όπως το River Bend. Για να το επιτύχει αυτό, έχει στηριχθεί σε πρώην εταιρείες εξόρυξης κρυπτονομισμάτων, όπως οι Hut 8, TeraWulf και Cipher, οι οποίες πέρασαν χρόνια αναζητώντας φθηνή ηλεκτρική ενέργεια και συνδέσεις με το δίκτυο και έμαθαν να δημιουργούν εγκαταστάσεις με ταχύτητα.

«Τα έργα προχωρούν ασταμάτητα», είπε ένας εργοδηγός που ταξίδεψε από τη Βόρεια Καρολίνα για να εργαστεί στο River Bend. «Προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς».

Πολλά από τα εργοτάξια βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές, από το βόρειο τμήμα της Νέας Υόρκης έως το Τέξας, την Ιντιάνα και το Κεντάκι, όπου η ηλεκτρική ενέργεια είναι συχνά φθηνότερη και πιο εύκολα προσβάσιμη. Το River Bend βρίσκεται περίπου δύο μίλια μακριά από έναν πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης και τέσσερις αγωγοί φυσικού αερίου διασχίζουν την περιοχή.

Πριν από ένα χρόνο, η έκταση χρησιμοποιούνταν για ξυλεία και κυνήγι. Τον Φεβρουάριο, τα συνεργεία άρχισαν να ισοπεδώνουν τον λοφώδη πυρήνα της έκτασης, έκτασης περίπου 1100 στρεμμάτων. Ο υποσταθμός, ο οποίος μειώνει την υψηλή τάση από το δίκτυο, κατασκευάστηκε σε μεγάλο βαθμό μέσα σε τέσσερις μήνες, όπως και ο χαλύβδινος σκελετός του κτιρίου των 55.000 τετραγωνικών μέτρων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Hut 8, Asher Genoot, δήλωσε ότι η εμπειρία της εταιρείας στην κατασκευή υποδομών εξόρυξης κρυπτονομισμάτων έδειξε ποια τμήματα ενός συμβατικού κέντρου δεδομένων ήταν «υπερβολικά εξελιγμένα» και μπορούσαν να «απλοποιηθούν». Ο όμιλος απαιτεί επίσης πολλά από το προσωπικό του. «Οι δικοί μας δεν έχουν γυρίσει σπίτι εδώ και επτά μήνες», είπε αναφερόμενος σε μία από τις εγκαταστάσεις.

Αντιδράσεις

Τέτοια σχέδια αντιμετωπίζουν επίσης αντίδραση. Κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ αυτόν τον μήνα, οι ψηφοφόροι εξέλεξαν υποψηφίους και ψήφισαν μέτρα που θα σταματήσουν την κατασκευή κέντρων δεδομένων, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών σχετικά με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού από αυτά. Για την Anthropic, οι καθυστερήσεις στην κατασκευή θα μπορούσαν να αποδειχθούν ιδιαίτερα δαπανηρές, δεδομένων των πολύπλοκων χρηματοδοτικών ρυθμίσεων που τις υποστηρίζουν.

Τουλάχιστον στη Λουιζιάνα, υπάρχει ενδιαφέρον για το εγχείρημα της Anthropic. «Το καλύτερο χαρακτηριστικό των Αμερικανών είναι ότι δεν φοβόμαστε τίποτα», δήλωσε ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα στις εγκαταστάσεις του River Bend. «Η Αμερική είναι σήμερα η πιο ριψοκίνδυνη κουλτούρα στον πλανήτη.»