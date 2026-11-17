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Η τεχνητή νοημοσύνη ετοιμάζεται να σαρώσει την οικονομία και όπως όλα δείχνουν, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) των ΗΠΑ προετοιμάζεται για τον αντίκτυπο αυτής της εξέλιξης.

«Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο για την οικονομία των ΗΠΑ», δήλωσε ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, σε συνέδριο που συγκάλεσε τη Δευτέρα στο Σαν Φρανσίσκο. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές πότε ακριβώς και πώς θα αλλάξει η πορεία της οικονομίας, ούτε τι σημαίνει αυτό για τα επιτόκια και τον πληθωρισμό.

Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, έθεσε το ερώτημα κατά πόσον η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας και μείωση των τιμών των υπηρεσιών

Στη συνάντηση της ειδικής ομάδας εργασίας του Γουόρς για την τεχνητή νοημοσύνη, ο νέος πρόεδρος της Fed έθεσε δημοσίως τα ερωτήματα στα οποία οι Αμερικανοί τελικά αναμένουν να απαντήσει. Έδωσε κάποιες ενδείξεις για τις προσωπικές του απόψεις σχετικά με το αν οι υπάλληλοι γραφείου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σύντομα μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας, αλλά άφησε σε μεγάλο βαθμό την απάντηση των ερωτημάτων αυτών σε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που έχει συγκροτήσει για να συμβουλεύει τη Fed.

Τεράστιες δαπάνες για την ΑΙ

Με την τεχνολογία να εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, ο Γουόρς δεν θα μπορεί να αναβάλει για πολύ ακόμα την παροουσίασε των δικών του απαντήσεων, σημειώνει σε άρθρο του το CNBC. Το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης Anthropic σχεδιάζει να καθορίσει την τιμή της μετοχής της για την αρχική δημόσια προσφορά του την Τετάρτη και θα μπορούσε να συγκεντρώσει έως και 64 δισεκατομμύρια δολάρια εκτινάσσοντας την αποτίμησή στα 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Οι τεράστιες δαπάνες των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ωθούν τη Fed να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, προκειμένου να επιβραδύνει τον ρυθμό αύξησης των τιμών, καθώς ο τεχνολογικός τομέας θερμαίνει την οικονομία.

Εν τω μεταξύ, οι Αμερικανοί αρχίζουν να δείχνουν αρνητική στάση απέναντι σε ορισμένες πτυχές της τεχνολογίας αυτής. Στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι ψηφοφόροι ενέκριναν μια σειρά μέτρων σε επίπεδο πολιτείας με σκοπό να επιβραδύνουν την κατασκευή των κέντρων δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Γουόρς συντόνισε τρεις από τις τέσσερις συνεδρίες της εκδήλωσης της Δευτέρας και συμμετείχε στην επιλογή των ομιλητών. Μεταξύ αυτών ήταν ένας από τους λίγους εξέχοντες Δημοκρατικούς που ήταν πρόθυμος να εκφράσει την αντίθεσή του σε αυτή την τάση κατά των κέντρων δεδομένων.

Είναι «ένα πολύ ανησυχητικό σημάδι» το γεγονός ότι ψηφίστηκαν τόσα πολλά μέτρα κατά των κέντρων δεδομένων στις ενδιάμεσες εκλογές, δήλωσε η Τζίνα Ραϊμόντο. Είναι πρώην υπουργός Εμπορίου υπό τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και πρώην κυβερνήτης του Ρόουντ Άιλαντ.

Η αναστολή της ΑΙ «θα ήταν πολύ κακή για την Αμερική» και για τους ανθρώπους που ψήφισαν υπέρ των μέτρων, δήλωσε η Ραϊμόντο.

Ο Γουόρς δεν ανέφερε αν συμμερίζεται αυτή την άποψη, ενώ δεν είναι απολύτως σαφές πώς αυτό θα μεταφραζόταν στη νομισματική πολιτική.

Οι ομάδες ειδικών της Fed

Η εκδήλωση ήταν ασυνήθιστη για τη Fed. Η κεντρική τράπεζα απασχολεί μια μικρή ομάδα οικονομολόγων με διδακτορικό, οι οποίοι μπορούν να εκφράσουν γρήγορα την άποψή τους για οτιδήποτε επηρεάζει την αμερικανική και την παγκόσμια οικονομία. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μακροχρόνιες κριτικές του προς την Fed ως κλειστή και ξεπερασμένη, ο Γουόρς επέλεξε να αντλήσει εμπειρογνώμονες από έξω από τον οργανισμό, προκειμένου να τον βοηθήσει να κατανοήσει πώς πρέπει να προσεγγίσει τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα και την απασχόληση.

Ο Γούρς έχει συγκροτήσει μια ειδική ομάδα για το συγκεκριμένο θέμα, παράλληλα με άλλες τέσσερις που ασχολούνται με διάφορες πτυχές της χάραξης πολιτικής της Fed.

Το κοινό άκουσε τη Δευτέρα ένα από τα τρία επίσημα μέλη της ειδικής ομάδας: τον επενδυτή επιχειρηματικών κεφαλαίων Μαρκ Αντρέεσεν. Ο Γουόρς φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ μαζί με τη σύζυγο του Αντρέεσεν, και οι δύο είναι φίλοι εδώ και πολλά χρόνια. Ένα άλλο μέλος της ομάδας εργασίας, ο οικονομολόγος του Στάνφορντ Τσαντ Τζόουνς, βρίσκεται σε άδεια και εργάζεται στην Anthropic, οπότε δεν μπορούσε να μιλήσει κατά τη διάρκεια της περιόδου απαγόρευσης δημοσίων δηλώσεων της εταιρείας πριν από την αρχική δημόσια προσφορά (IPO). Η τρίτη, η διευθύνουσα σύμβουλος της Xbox Άσα Σάρμα, δεν παρευρέθηκε στην εκδήλωση.

Ο Αντρέσεν είναι εξαιρετικά αισιόδοξος όσον αφορά τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης ως τεχνολογίας, αλλά πιστεύει ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει στους Αμερικανούς να βιώσουν τα πλήρη οφέλη της. Η αυστηρή ρύθμιση σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση σημαίνει ότι η τεχνολογία δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις θέσεις εργασίας των ανθρώπων σε αυτούς τους τομείς, ανέφερε.

«Στο βαθμό που η οικονομία μας είναι μια οικονομία ελεύθερης αγοράς, τότε ίσως θα μπορούσαμε να δούμε τα, ας πούμε, εξαιρετικά ταχεία σενάρια αντικατάστασης για τα οποία μιλούν οι άνθρωποι», δήλωσε ο Αντρέεσεν. «Όμως, έχουμε ουσιαστικά απαγορεύσει το είδος της επαγγελματικής μετάβασης για την οποία… μιλούν τόσο οι ουτοπιστές όσο και οι καταστροφολόγοι.»

Ο φόβος για ένα νέο «σοκ της Κίνας»

Ο Γουόρς επανέρχονταν επανειλημμένα σε ένα σενάριο για την οικονομία που βασίζεται σε εμπειρίες του παρελθόντος. Το λεγόμενο «σοκ της Κίνας» εκτυλίχθηκε αφού η χώρα αυτή εντάχθηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου το 2001 και στράφηκε μαζικά στη μεταποίηση χαμηλού κόστους. Οι Αμερικανοί είδαν, για παράδειγμα, τις τιμές στα ρούχα και τα έπιπλα να πέφτουν ραγδαία, αλλά με κόστος τη σοβαρή απώλεια θέσεων εργασίας. Μια ευρέως αναφερόμενη εκτίμηση έδειξε ότι οι ΗΠΑ έχασαν ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας στον τομέα της μεταποίησης και 2,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας συνολικά τα επόμενα χρόνια.

Ο Γουόρς υπέδειξε σε έναν από τους ομιλητές ότι η ευρεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) ενδέχεται να προκαλέσει τη δική της εκδοχή του «σοκ της Κίνας», αυτή τη φορά με επίκεντρο τους εργαζόμενους στον τομέα των υπηρεσιών.

«Δεν θέλω να το θεωρήσω αυτό ως δεδομένο», είπε ο Γουόρς. «Αλλά αν, κατά κάποιον τρόπο, την τελευταία γενιά ή μιάμιση γενιά, το “σοκ της Κίνας” —ελλείψει καλύτερης λέξης— μείωσε τις τιμές των αγαθών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο τρόπος με τον οποίο σας άκουσα να μιλάτε για τη φιλοσοφία αυτής της νέας τεχνολογίας υποδηλώνει ότι θα μπορούσε να έχει αντίστοιχο αποτέλεσμα και στον τομέα των υπηρεσιών.»

Με άλλα λόγια, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να εκτελεί, για παράδειγμα, νομικές ή διοικητικές εργασίες με χαμηλότερο κόστος από ό,τι ένας άνθρωπος. Αυτό θα μπορούσε να μειώσει τις τιμές, αλλά και να αφήσει πολλούς ανθρώπους χωρίς δουλειά.

Ο πρόεδρος της Fed ρώτησε τους ομιλητές αν «πρέπει να αναμένουμε αποπληθωρισμό μεσοπρόθεσμα, λόγω των επιπτώσεων που μπορεί να έχει η τεχνητή νοημοσύνη στις υπηρεσίες».

Στην πλειονότητά τους, οι ομιλητές υπογράμμισαν ότι αυτό είναι πιθανό, κάτι που θα μπορούσε να σημαίνει ότι η Fed ενδέχεται τελικά να θελήσει να μειώσει τα επιτόκια μακροπρόθεσμα.

Τελικά, όμως, ο Γουόρς και τα άλλα μέλη της Fed είναι αυτοί που θα πρέπει να έχουν σιγουριά ως προς την απάντηση.

Υπάρχουν ακόμη πολλά βήματα μεταξύ της συζήτησης της ειδικής ομάδας και οποιασδήποτε αλλαγής στην πολιτική της Fed. Αρχικά, τα τρία μέλη της ειδικής ομάδας θα πρέπει να συγκεντρώσουν τις απόψεις τους σε μια έκθεση για τον Γουόρς κάποια στιγμή τους επόμενους μήνες. Στη συνέχεια, η ίδια η Fed θα πρέπει να συζητήσει αυτά τα αποτελέσματα και να αποφασίσει εάν ή πώς θα τα χρησιμοποιήσει για να διαμορφώσει τη νομισματική πολιτική.

Ωστόσο, με την τεχνητή νοημοσύνη να γίνεται όλο και πιο ισχυρή κάθε μέρα, η Fed ίσως χρειαστεί να αποφασίσει το συντομότερο δυνατόν.