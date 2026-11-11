Γκούλσμπι (Fed): «Οριακά ανησυχητική» η έκθεση για τον πληθωρισμό

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«Οριακά ανησυχητικά» χαρακτήρισε τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σικάγο, Όστιν Γκούλσμπι. «Είναι μια ακόμη ανησυχητική έκθεση, οριακά ανησυχητική» είπε ο Γκούλσμπι σε συνέντευξή του στο PBS NewsHour την Τρίτη.

«Έχουμε ένα πραγματικό πρόβλημα πληθωρισμού που έχει αναπτυχθεί» τόνισε. «Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε».

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε κατά 0,4% τον περασμένο μήνα, μετά από άνοδο 0,6% τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters προέβλεπαν ότι ο ΔΤΚ θα σημείωνε άνοδο 0,3% σε μηνιαία βάση. Πρόκειται για τον τρίτο συνεχόμενο μήνα υπερβολικών αυξήσεων τιμών.

Ο Γκούλσμπι εξήγησε ότι δεν είχε δει παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές, όπως οι δασμοί, να εξασθενούν με την πάροδο του χρόνου, όπως ήλπιζε. Είπε επίσης ότι τον ανησυχεί ο συνεχώς υψηλός πληθωρισμός στις υπηρεσίες. Και ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σικάγο ανέφερε ότι οι υψηλές τιμές είναι ένα κορυφαίο ζήτημα για πολλούς ανθρώπους που συναντά.

«Είναι στο μυαλό όλων», είπε ο Γκούλσμπι. «Είναι στο μυαλό των επιχειρήσεων. Είναι στο μυαλό των μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Είναι στο μυαλό των απλών καταναλωτών.»

Η έκθεση για τον πληθωρισμό της Τρίτης ήρθε σε μια κρίσιμη στιγμή για τους αξιωματούχους της Fed, καθώς εξετάζουν την επόμενη κίνησή τους όσον αφορά τα επιτόκια, καθώς και τις ενέργειες που ίσως χρειαστεί να κάνουν τους επόμενους μήνες, εάν τα στοιχεία συνεχίσουν να δείχνουν υψηλό πληθωρισμό.

Άλλοι αξιωματούχοι της Fed ανέφεραν ότι η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC ίσως χρειαστεί να δράσει πιο αποφασιστικά για να περιορίσει τον πληθωρισμό.

Όταν η Fed αυξάνει ή μειώνει τα επιτόκια, συνήθως προχωρά σε μεταβολές της τάξης του 0,25% (μία ποσοστιαία μονάδα επί τέσσερα). Ωστόσο, το μέλος του δ.σ. της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ μιλώντας στο Λονδίνο νωρίς την Τρίτη υποστήριξε ότι μια έκθεση που θα έδειχνε υψηλό πληθωρισμό θα μπορούσε να τον ωθήσει να ταχθεί υπέρ μιας μεγαλύτερης αύξησης, κατά 0,50% τον Δεκέμβριο.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι μια τέτοια αύξηση θα πρέπει να εξεταστεί εάν ο δομικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή διαμορφωθεί «γύρω στο 0,3%». Λίγες ώρες αργότερα, αυτό ακριβώς συνέβη.

Γκούλσμπι: Η διαδικασία περιορισμού του πληθωρισμού μπορεί να καταστεί «πολύ πιο επώδυνη»

Η πρόεδρος της Fed του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, μιλώντας την Τρίτη μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης για τον πληθωρισμό, δήλωσε ότι θεωρεί αναγκαίες δύο επιπλέον αυξήσεις κατά 0,25% και πρόσθεσε ότι «ίσως καταστεί δυνατή μια ταχύτερη πορεία αυτόν τον χειμώνα, σε σύγκριση με τις κινήσεις που έκανε η FOMC κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου».

Η επιτροπή καθορισμού των επιτοκίων είχε προχωρήσει σε αύξηση κατά 0,25% τον Σεπτέμβριο, διαμορφώνοντας τα επιτόκια στο εύρος του 3,75%-4%, ενώ τον Οκτώβριο αποφάσισε να τα διατηρήσει αμετάβλητα.

Ο Γκούλσμπι επισήμανε ότι, έπειτα από χρόνια ανόδου των τιμών σε επίπεδα υψηλότερα από τα επιθυμητά, το ενδεχόμενο οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις να αρχίσουν να αναμένουν υψηλό πληθωρισμό αποτελεί «μείζονα ανησυχία».

Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τόνισε, η διαδικασία περιορισμού του πληθωρισμού μπορεί να καταστεί «πολύ πιο επώδυνη».

Ωστόσο, ο Γκούλσμπι δεν διευκρίνισε αν θεωρεί ότι η Fed θα πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια κατά τη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής του Δεκεμβρίου, υπό το πρίσμα αυτών των ανησυχιών.

«Δεν είμαι υπέρ του να γινόμαστε πολύ συγκεκριμένοι και να δεσμευόμαστε ενόψει της επόμενης συνεδρίασης ή μελλοντικών συνεδριάσεων» είπε χαρακτηριστικά.

Στον απόηχο της έκθεσης για τον πληθωρισμό και των δηλώσεων διαφόρων αξιωματούχων της Fed, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) επί των επιτοκίων της Fed («Fed funds futures») δείχνουν πλέον ομόφωνη προσδοκία για αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Το ερώτημα τώρα είναι αν η κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας ή κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί των επιτοκίων της Fed αποδίδουν επί του παρόντος πιθανότητα 15% για αύξηση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα στην επερχόμενη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Η πιθανότητα τα επιτόκια να φτάσουν στο εύρος 4,25%-4,5% έως τη συνεδρίαση του Ιανουαρίου —γεγονός που αντιστοιχεί είτε σε μία αύξηση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα είτε σε δύο αυξήσεις κατά ένα τέταρτο της μονάδας— ανέρχεται πλέον στο 60%, ενώ υπάρχει πιθανότητα 10% τα επιτόκια να διαμορφωθούν στο 4,5%-4,75% έως τότε.