Κόλινς (Fed) Oι σταδιακές αυξήσεις επιτοκίων η καλύτερη λύση διαχείρισης οικονομικών κινδύνων

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Η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) της Βοστώνης, Σούζαν Κόλινς, δήλωσε το Σάββατο ότι υποστηρίζει έναν σταθερό ρυθμό μέτριων αυξήσεων των επιτοκίων, καθώς αυτή η πορεία δράσης αντιμετωπίζει καλύτερα τις οικονομικές αβεβαιότητες.

Η Κόλινς αναφέρει ότι οι χρηματοοικονομικές συνθήκες ενδέχεται να ασκήσουν κάποια περιοριστική επίδραση στην οικονομία

Όσον αφορά τη στροφή της νομισματικής πολιτικής προς μια πιο αυστηρή στάση, «μια σταθερή, σταδιακή πορεία μου φαίνεται κατάλληλη αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, είμαι ανοιχτή σε άλλες προτάσεις», δήλωσε η Κόλινς στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέδριου που διοργάνωσε η τράπεζά της για θέματα στέγασης στη Βοστώνη.

«Πράγματι, θεωρώ ότι οι κίνδυνοι είναι αμφίδρομοι στον πραγματικό τομέα της οικονομίας», δήλωσε η Κόλινς, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός και η αύξηση του επεκτείνεται σε ολόκληρη την οικονομία, ενώ η αγορά εργασίας παραμένει σταθερή με δυνατότητες επιτάχυνσης.

Ταυτόχρονα, υπάρχουν οι συνεχιζόμενοι κίνδυνοι να πλήξουν την οικονομία περαιτέρω κλυδωνισμοί, ανέφερε η πρόεδρος της Fed Βοστώνης. Επιπλέον, «είναι πιθανό η άνοδος των μεσοπρόθεσμων έως μακροπρόθεσμων επιτοκίων που παρατηρούμε από τις αρχές του έτους να επιβαρύνει στην πραγματικότητα τη ζήτηση περισσότερο από ό,τι πιστεύω», και να λειτουργήσει ως μια ακόμη πηγή συγκράτησης της οικονομικής δραστηριότητας, πρόσθεσε.

Προς το παρόν, όλα αυτά αποτελούν επιχειρήματα κατά της μετάβασης της Fed σε έναν πιο επιθετικό ρυθμό αυξήσεων των επιτοκίων για τον περιορισμό του πληθωρισμού, ο οποίος έχει ξεπεράσει τον στόχο του 2% της Fed για περισσότερα από πέντε χρόνια, ανέφερε η Κόλινς.

Προς αυξήσεις επιτοκίων Δεκέμβριο και Ιανουάριο

Η Fed ‌αύξησε για τελευταία φορά τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο και αναμένεται ευρέως να αυξήσει το τρέχον εύρος-στόχο των επιτοκίων της, από 3,75% έως 4%, κατά ένα τέταρτο του ποσοστιαίου σημείου στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της 8ης-9ης Δεκεμβρίου, ακολουθούμενη από μια ακόμη αύξηση τον Ιανουάριο.

Οι περισσότεροι αξιωματούχοι της Fed έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους σε σταθερές και μικρές αυξήσεις, με στόχο τη μείωση του πληθωρισμού, αλλά τα στοιχεία για τις τιμές της περασμένης εβδομάδας και οι δηλώσεις του μέλους της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ υποδηλώνουν ότι ορισμένοι στην αμερικανική ομοσπονδιακή τράπεζα ενδέχεται να επιθυμούν μια μεγαλύτερη αύξηση τον επόμενο μήνα.

Αρκετοί αξιωματούχοι της Fed έχουν δηλώσει ότι ένας πιο μετρημένος ρυθμός αυξήσεων των επιτοκίων δίνει στην οικονομία χρόνο να προσαρμοστεί στην αύξηση του κόστους δανεισμού.

Η Κόλινς προειδοποίησε ότι η προσδοκία της πως η Fed μπορεί να προχωρήσει σταδιακά «δε σημαίνει απαραίτητα έναν συγκεκριμένο ρυθμό». Επανέλαβε επίσης ότι τα στοιχεία των τελευταίων μηνών έχουν αλλάξει την εικόνα για το πού θα καταλήξει η Fed στον τρέχοντα κύκλο σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής.

«Πράγματι, πιστεύω ότι τα στοιχεία για τις τιμές που έχουμε δει τους τελευταίους τρεις μήνες — καθώς και η σταθερότερη κατάσταση της αγοράς εργασίας — με κάνουν να πιστεύω ότι η πορεία των επιτοκίων πολιτικής κατά τη διάρκεια, όπως γνωρίζετε, του επόμενου έτους ενδέχεται να είναι ελαφρώς υψηλότερη από ό,τι είχα υπολογίσει πριν από μερικούς μήνες», κατέληξε η Κόλινς.