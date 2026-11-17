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Έφυγε από τη ζωή ο συνιδρυτής της Pizza Hut, Νταν Κάρνεϊ, που ξεκίνησε το πρώτο κατάστημα της πολυεθνικής αλυσίδας μαζί με τον αδελφό του, Φρανκ, πριν από σχεδόν 70 χρόνια, βάζοντας τις βάσεις για τη δημιουργία μίας από τις μεγαλύτερες αλυσίδες εστιατορίων στον κόσμο. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσαν το Πανεπιστήμιο Wichita State, από το οποίο αποφοίτησε, και το Cerebral Palsy Research Foundation of Kansas, του οποίου διετέλεσε πρόεδρος για περίπου μισό αιώνα.

Το πανεπιστήμιο αποχαιρέτησε τον Κάρνεϊ χαρακτηρίζοντάς τον επιχειρηματία, φιλάνθρωπο και περήφανο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας, τονίζοντας ότι η συμβολή του στην πόλη και στο ίδρυμα θα έχει αντίκτυπο για πολλές γενιές. Η ιστορία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη Γουίτσιτα του Κάνσας, όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε και ξεκίνησε την επιχειρηματική του διαδρομή, αναφέρει το CNN.

Η αρχή με 600 δολάρια

Ο Νταν Κάρνεϊ γεννήθηκε το 1931 και ήταν το δεύτερο από τα επτά παιδιά της οικογένειάς του. Η επιχειρηματική του πορεία ξεκίνησε μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του, Φρανκ, ο οποίος πέθανε το 2020. Το 1958, όταν ήταν περίπου 26 ετών, τα δύο αδέλφια αποφάσισαν να ανοίξουν το πρώτο τους εστιατόριο, έχοντας ως αφετηρία ένα δημοσίευμα περιοδικού για την αυξανόμενη δημοτικότητα της πίτσας στις ΗΠΑ.

Με οικονομική βοήθεια 600 δολαρίων από τη μητέρα τους, νοίκιασαν χώρο και άνοιξαν το πρώτο Pizza Hut σε ένα σταυροδρόμι στη Γουίτσιτα. Δεν ήταν, μάλιστα, μια τυχαία τοποθεσία: στο ίδιο σημείο ο πατέρας τους διατηρούσε παλαιότερα παντοπωλείο.

Ο Νταν είχε ήδη εξοικειωθεί με την καθημερινότητα μιας μικρής επιχείρησης. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, το 1948, όταν ήταν μόλις 17 ετών, ανέλαβε μεγαλύτερο μέρος των εργασιών στο οικογενειακό κατάστημα. Έπαιρνε παραγγελίες, έκανε παραδόσεις και εξυπηρετούσε πελάτες που παραλάμβαναν οι ίδιοι τα προϊόντα τους. Αυτή η εμπειρία αποδείχθηκε πολύτιμη όταν ξεκίνησε την Pizza Hut.

Πριν επιστρέψει στη Γουίτσιτα, είχε υπηρετήσει για δύο χρόνια στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, στην Τζόρτζια. Στη συνέχεια συνέχισε τις σπουδές του στο Wichita State, όπου απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στη διοίκηση επιχειρήσεων.

Από τη Γουίτσιτα σε 90 χώρες

Η επιχείρηση αναπτύχθηκε γρήγορα. Το πρώτο κατάστημα με σύστημα δικαιόχρησης (franchise) άνοιξε στην Τοπίκα του Κάνσας και ακολούθησε η επέκταση σε ολοένα περισσότερες αμερικανικές πόλεις και διεθνείς αγορές. Με την πάροδο των δεκαετιών, η Pizza Hut εξελίχθηκε σε παγκόσμιο εμπορικό σήμα, με παρουσία σε περίπου 90 χώρες.

Το 1977, τα δύο αδέλφια πούλησαν την αλυσίδα στην PepsiCo. Η εταιρεία μετέφερε αργότερα την έδρα της Pizza Hut στο Τέξας, ενώ στη συνέχεια η δραστηριότητα των εστιατορίων αποσχίστηκε από τον όμιλο και εντάχθηκε σε ξεχωριστή εταιρική δομή.

Το πρώτο κατάστημα δεν χάθηκε μέσα στην επιχειρηματική επέκταση. Μεταφέρθηκε στην πανεπιστημιούπολη του Wichita State, όπου διατηρήθηκε και μετατράπηκε σε μουσείο, αποτελώντας ένα ζωντανό μνημείο της ιστορίας της αλυσίδας.

Η προσφορά πέρα από τις επιχειρήσεις

Η δράση του Κάρνεϊ δεν περιορίστηκε στον επιχειρηματικό κόσμο. Για δεκαετίες υπηρέτησε ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Cerebral Palsy Research Foundation of Kansas, στηρίζοντας την έρευνα και τις υπηρεσίες για ανθρώπους με εγκεφαλική παράλυση και τις οικογένειές τους.

Το ίδρυμα τον χαρακτήρισε αφοσιωμένο υποστηρικτή της αποστολής του, επισημαίνοντας ότι η επιρροή του ξεπέρασε κατά πολύ τα χρόνια της διοίκησής του και άγγιξε τη ζωή πολλών ανθρώπων.

Το Wichita State εξήρε επίσης την ταπεινότητα, τη σοφία και τη διαρκή πίστη του στην αξία της κοινωνικής προσφοράς. Ο Νταν Κάρνεϊ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Γκέιλα, τα παιδιά και τα εγγόνια του. Η κληρονομιά του συνδέεται τόσο με ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό όνομα όσο και με τη μακρόχρονη προσφορά του στην κοινότητα όπου ξεκίνησαν όλα.